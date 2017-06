Cómo editar audio y video con tu Android de manera fácil

Los dispositivos Android, como siempre decimos, están llenos de opciones y posibilidades. Permite que se personalicen al máximo para hacerlos más atractivos pero también nos permiten hacer infinidad de tareas desde el móvil sin necesidad de recurrir a un ordenador. Como, por ejemplo, editar audio y video de manera fácil con tu Android.

Hay bastantes opciones en la tienda de aplicaciones de Android para grabar audio y video. Ni siquiera necesitamos descargar nada nuevo porque la mayoría de teléfonos y tabletas cuentan con una app nativa de cámara que nos permitirá esta función. Pero una vez que grabamos un video o aun audio quizá no nos convence del todo y queremos editarlo. Puedes editar audio y video desde Android sin recurrir al ordenador.

Editar audio y video con tu Android

De entre todas las opciones o posibilidades que encuentres en la Google Play Store, Timbre es de las mejores. Una aplicación que te permitirá convertir audio y video, cortarlo, unir varios clips o cualquier otra edición que necesites. Está enfocada principalmente a trabajar con audios y con elementos de sonido pero también puedes usarla para video de manera muy simple.

La opción más sencilla y quizá la más útil es la de recortar. Podrás cortar audios en mp3 o videos grabados en mp4 a tu gusto, eligiendo solo un intervalo para que suene o borrando una parte del audio que no quieres que se escuche al publicarlo. Otra opción muy útil es la de conversor de formato… Puedes cambiar el video a formato MP4, MKVo AVI, entre otros, manteniendo la calidad de lo que hayas grabado.

Otra función que permite Timbre es convertir en voz tu texto. Puedes escribir o pegar cualquier texto que quieras y la aplicación te lo convertirá en voz para que lo escuches tantas veces como quieras o para que lo exportes como archivo de audio. Algo útil si, por ejemplo, quieres aprenderte de memoria una lección.

Editar tu audio o tu video es muy sencillo ya que la aplicación tiene una interfaz simple que te permitirá que elijas entre todas las opciones (ilustradas, por si no las entiendes) y comiences a recortar, cortar, convertir o a darle más velocidad a lo grabado.

The app was not found in the store. 🙁 #wpappbox

La aplicación es gratuita y la puedes encontrar en la tienda de aplicaciones de Android para descargar en cualquier dispositivo con una versión igual o superior a Android 4.1. Timbre tiene más de 50.000 descargas y está disponible en castellano.

Fuente: Androidayuda.com