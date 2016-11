Cómo saber si tu móvil tiene el software chino que te espía

Esta misma semana saltaba la noticia de que la firma de seguridad Kryptowire había descubierto una red de espionaje masivo infiltrada en nuestros móviles. Se trata, según datos de esta empresa, de una puerta trasera detectada en miles y miles de dispositivos, capaz de filtrar y transferir información personal de los usuarios a unos servidores chinos. Por lo visto, el software estaría presente en más de 700 millones de móviles de fabricación china. Se trataría de una amenaza silenciosa, que podría estar enviando datos personales de los usuarios cada 72 horas. Tras conocer la noticia, lo más probable es que te estés preguntando si tu dispositivo podría estar afectado por esta amenaza, porque tenga instalado en sus entrañas este peligroso software. Pues bien, puedes estar tranquilo, porque hemos encontrado la manera de saber si tu propio móvil está filtrando datos a China. Es fácil y rápido, así que sigue leyendo para enterarte de cómo hacerlo.

Ya sabes lo importante que es tener una solución de software instalada en tu dispositivo. Para empezar debes saber que si tienes en tus manos un móvil con Android (en España el porcentaje se eleva al 90 % del parque de teléfonos operativos) tienes muchas más probabilidades de verte afectado por una amenaza de malware. Estudios han demostrado que los dispositivos con el sistema operativo de Google son más vulnerables a los ataques que los iPhone o iPad: no hay que perder de vista que son mayoría y que los cibercriminales atacan justo donde hay más posibilidades de éxito. Es por eso que, si no lo has hecho todavía, tendrías que instalar lo antes posible una solución de seguridad. Si además quieres saber si tu móvil está afectado con la famosa amenaza china, sería interesante que eches un vistazo a la solución de la empresa de seguridad alemana G Data. Hemos comprobado que su antivirus para móviles detecta esta puerta trasera, aunque no pueda dejarla sin capacidad para operar. Debes tener en cuenta que el malware en cuestión no se puede limpiar, porque está fijado en el firmware. En este sentido no hay solución posible, pero por lo menos, podrás saber si tu móvil lo tiene o no.

Todo lo que hay que hacer es instalar dicha solución de seguridad:

1. Accede a la página de G Data y dirígete a la sección de soluciones para móvil. Puedes usar este enlace directo.

2. Lee la información sobre todas las características del producto. Se trata de que aparte de detectar si la amenaza china está instalada en tu móvil (que lo detectará), puedas estar protegido frente a otros problemas de seguridad que pueden afectar a cualquier dispositivo que se conecte a Internet.

3. El precio de la suscripción para un solo móvil es de 16 euros (12 meses) o 24 euros (24 meses), pero también puedes contratar la solución para un máximo de 5 móviles y beneficiarte de un importante descuento. Tienes la opción de comprar el antivirus desde la propia web de G Data, pero también puedes acudir a Google Play y descargar la aplicación directamente (esto te vendrá bien si solo quieres instalarla en un dispositivo).

4. Con el antivirus instalado en tu teléfono, lo primero que tendrás que hacer es poner en marcha un análisis generalizado. Si la amenaza china está en tu dispositivo, la detectará.

Recuerda, además, que una vez proporcionada la información que precisas, el antivirus de G Data seguirá ofreciéndote seguridad. Incluye protección frente a todo tipo de virus para Android, un módulo VPN para navegar de manera más segura, una alarma contra aplicaciones peligrosas, protección antiphishing durante la navegación, protección infantil (si eres de los que dejan el móvil a sus hijos) y hasta un localizador, para que encuentres tu dispositivo si lo pierdes.

Cuéntanos qué tal te ha ido con G Data. ¿Tenía tu móvil el software chino que nos espía?

Fuente: tuexperto.com