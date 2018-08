Cómo recuperar fotos borradas

Eliminar nuestras fotos y luego darse cuenta del error puede ser un momento paralizante. Pero mientras únicamente los hayamos eliminado, deberías poder recuperarlos. El método dependerá del dispositivo desde el que las hayamos eliminado, pero el proceso general es el mismo, al igual que con la recuperación de cualquier tipo de archivo.

Cuando eliminamos accidentalmente las fotos de nuestro ordenador (PC o Mac, el problema es el mismo), ya sea porque nuestro ordenador se cuelgue, suframos el ataque de un virus o cualquier otro motivo por el que hayan desaparecido sin desearlo todas las fotos que hemos ido realizando a lo largo de nuestra vida, la situación se plantea bastante terrible. Es una pesadilla que todos hemos experimentado.

Oh, no. ¿Hemos perdido todas las fotos? Tranquilos, hay solución al dilema. No te desesperes, porque a menudo se puede recuperar un archivo borrado por error

¿Ah sí? Por supuesto, porque cuando eliminas archivos, se vuelven invisibles a tus ojos, pero lo que ocurre es que el lugar que ocupan esos archivos se marcan como reutilizablse para los nuevos archivos que vengan en el futuro.

¿Cómo recupero las fotos entonces?

Necesitamos un software de recuperación profesional para recuperarlas. Pero, además -y esto es fantástico-, no solo podremos recuperar fotografías, también podemos recuperar vídeos(ya sea en formato AVI, MOV, MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, FLV, SWF, MPG, RM/RMVB…), audios (AIF/AIFF, M4A, MP3, WAV, WMA, MID/MIDI, OGG, AAC, etc.), emails (PST, DBX, EMLX, etc.), documentos (DOC/DOCX, XLS/XLSX, PPT/PPTX, PDF, CWK, HTML/HTM, INDD, EPS, etc.) , y otro tipo de archivos como ZIP, RAR, SIT…

Entre los pasos para la recuperación de fotos, primero, debemos descargar la instalación y ejecutar un programa como Recoverit Free (que nos vale tanto para Windows como para iOS), que puede recuperar / restaurar todas las fotos eliminadas, vídeos… todo lo que nos haya desaparecido por error o accidentalmente.

A veces, las cosas aparentemente van de mal en peor cuando se trata de nuestros datos. Es por eso que te encantará tener este programa que te recomendamos en tu arsenal.

Pasamos a contar cómo restaurar fotos borradas con Recoverit Free

Este software de recuperación de datos gratuito está diseñado para recuperar archivos perdidos, incluidos vídeo, documentos y archivos de discos duros, CD-ROM y fotos perdidas de la memoria de nuestro dispositivo.

¿Es gratuito? Así es. Se trata de un software gratuito y profesional de recuperación de datos que brinda varios modos de recuperación para los usuarios. Ante todo, permite a los usuarios recuperar 100 MB de datos de forma gratuita. La recuperación de datos gratuita admite todos los dispositivos de almacenamiento (teléfonos móviles como Black Berry, Nokia, Android. PC / portátiles: Dell, IBM, HP, Toshiba, Sony. Cámara digital / videocámara: Canon, Kodak, Nikon, Sony… Para recuperar mayor cantidad de datos, es necesario actualizar a una versión superior, eso sí.



Estas herramientas de recuperación de datos ahorran muchas molestias después de que tengamos la eventualidad de borrar o que se borren algunos archivos importantes y se nos ha olvidado la tarea de hacer copias de seguridad o no están actualizadas. Con estos programas de recuperación gratuitos, podemos recuperar estos datos sin tener que lamentar ninguna pérdida.



Formas de perder nuestras fotos

Perdemos nuestros datos importantes del disco duro presionando accidentalmente la tecla Eliminar. Otras veces, un fallo de software o virus también puede dañar nuestro disco duro o dispositivo de almacenamiento.

¿Y si queremos recuperar datos de la tarjeta SD?

Las tarjetas SD son excelentes soluciones de almacenamiento portátiles que son tanto económicas como convenientes. Eso sí, son bastante impredecibles, y propensas a formateos accidentales, corrupción o daños. Cuando una tarjeta SD se daña, nos mostrará una notificación de error. En la mayoría de los casos, no podremos acceder a los datos en una tarjeta SD dañada, formateada o dañada. Incluso si no actuamos con cautela, podríamos experimentar la pérdida permanente de datos.

Afortunadamente, recuperar datos con un software de recuperación de datos confiable, nos hará esta tarea fácil y efectiva.

¿Cómo sé cuando mi tarjeta SD está corrupta?

Suele presentar uno de estos signos y síntomas:

-Algunos o todos los archivos faltan.

-Vemos una notificación de error que nos impide acceder a la tarjeta SD. Directorio o archivo ilegible y está dañado y va acompañado de una pantalla negra.

-No podemos acceder a las carpetas dentro de una tarjeta SD si navegamos usando un administrador / explorador de archivos del sistema.

-No podemos copiar el contenido de una tarjeta SD y vemos una notificación de error que dice ‘El disco está protegido contra escritura’.

-Vemos una notificación de error que le solicita que formatee una tarjeta SD al conectarla a un ordenador.

-Vemos mensajes de error que dicen ‘error de la tarjeta de memoria’ o ‘tarjeta de memoria dañada’ si accede a los archivos.

-No podemos eliminar, copiar, agregar ni guardar nada.

Ya hemos visto que, en este punto, un software de recuperación de datos es útil (mucho). Podemos elegir soluciones gratuitas y de pago según nuestras necesidades.

La mayoría de las herramientas de este tipo no son muy complejas de usar y cualquiera que tenga un conocimiento básico de cómo funciona su ordenador, su portátil o su móvil, puede usarlas para recuperar la información perdida. Así que deja de lado cualquier idea o suposición acerca de que va a ser una tarea muy técnica eso de llevar a cabo la restauración de fotos borradas.

Fuente: Redacción