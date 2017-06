Wonder Woman es ya un éxito contundente en taquilla

Wonder Woman se estrenó con un estimado de 100 millones de dólares en la taquilla de Estados Unidos este fin de semana, convirtiéndose en una de las mejores películas de origen de superhéroes de todos los tiempo, así como una de las películas dirigidas por una mujer con mayor ganancia en su estreno.

Por más en ese éxito, IGN ha tomado un vistazo a cómo la película protagonizada por Gal Gadot de la directora Patty Jenkins se compara contra otras películas de origen de superhéroes. Mira la tabla a continuación para una lista de los 10 mejores fines de semana de estreno para películas en solitario de Superhéroes. Nota –esto significa que no se enfoca en películas de equipos (Suicide Squad, Guardians of the Galaxy, X-Men, The Avengers, etc.) y no se consideran secuelas.

Película de origen de superhéroe (Año/# de cines) Fin de semana de estreno Fin de semana de estreno, Ajustado Ganancia mundial bruta Deadpool (2016/3,558) $132.4 millones $134.9 millones $783.1 millones Man of Steel (2013/4,207) $116.6 millones $122.4 millones $668 millones Spider-Man (2002/3,615) $114.8 millones $156.1 millones $821.7 millones Wonder Woman (2017/4,165) $103.1 millones (estimado) $103.1 millones $223 millones (so far) Iron Man (2008/4,105) $98.6 millones $111.67 millones $585.2 millones Doctor Strange (2016/3,882) $85.1 millones $86.4 millones $677.7 millones X-Men Origins: Wolverine (2009/4,099) $85.1 millones $96.9 millones $373.1 millones Thor (2011/3,955) $65.7 millones $71.23 millones $449.3 millones Captain America: The First Avengers (2011/3,715) $65.1 millones $70.51 millones $370.6 millones Hulk (2003/3,660) $62.1 millones $82.6 millones $245.4 millones

El debut de Wonder Woman, el cual se ha incrementado desde los estimados iniciales, es el cuarto mejor debut para una película debut en solitario de un superhéroe, eclipsada sólo por su predecesor en el UEDC, Man of Steel, la película original de Spider-Man y Deadpool.

La película superó cada estreno de las películas en solitario del Universo Cinematográfico Marvel, las cuales se encuentran en la lista –y sólo varios miles de dólares separan el estreno en taquillas ajustado de Origins: Wolverine y Doctor Strange. Cuando se ajusta a la inflación, sólo la película original de Iron Man puede superar el fuerte debut que Wonder Woman tuvo.

Wonder Woman también rompió los récords de los grandes estrenos para una película dirigida por una mujer, la cual Fifty Shades of Grey de Sam Taylor-Johnson previamente había obtenido. A continuación, los cinco mejores estrenos de películas dirigidas por una mujer. La lista a continuación no incluye películas dirigidas en conjunto por un hombre y una mujer, lo cual excluye a películas animadas como Frozen, Brave y las películas de Shrek de la lista.

Película dirigida por una mujer (Año/# de cines) Fin de semana de estreno Fin de semana de estreno, Ajustado Ganancia mundial bruta Wonder Woman (2017/4,165) $103.1 millones (estimado) $103.1 millones $223 millones Fifty Shades of Grey (2015/3,646) $85.2 millones $87.9 millones $571 millones Twilight (2008/3,419) $69.6 millones $79.1 millones $393.6 millones Pitch Perfect 2 (2015/3,473) $69.2 millones $71.4 millones $287.5 millones Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel (2008/4,105) $48.9 millones $55.7 millones $443.1 millones

Aunque las películas co-dirigidas por mujeres tuvieron un estreno más fuerte que algunas de estas películas, Wonder Woman supera por mucho a las películas incluidas y excluidas de esta lista. (Tanto Frozen y Brave debutaron con ganancias en taquillas superiores al rango de los 60 millones de dólares, mientras que la película original de Shrek debutó cerca de los 42 millones de dólares).

Para saber más, lee la review de IGN Latinoamérica de Wonder Woman y después de haber visto la película, revisa nuestra lista de preguntas que deja la película. Y para más de Patty Jenkins, hablamos con ella –y otros miembros del elenco– sobre la importancia de esta nueva película.

Todas las cifras para estas películas gracias a Box Office Mojo.