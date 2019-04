Qué hacer para no tener un accidente con un dron cuadricóptero

Cómo manejar un dron cuadricóptero sin tener un incidente?



Chocar un cuadricóptero durante el vuelo o estrellarlo en algún lugar podría ser la peor experiencia, ya que lo que comenzó como un evento divertido en el exterior termina con un dron teledirigido averiado y nosotros como dueños del aparato abatidos. ¿Cómo se mantiene uno alejado de esos desagradables accidentes de drones?

Para estar mejor preparado, uno debe ser consciente de cómo se ven los accidentes de aviones no tripulados. Es esencial entender los mayores riesgos que pueden conducir a esos accidentes, condiciones climatológicas, interferencias o algo tan simple como no controlar el tiempo restante de vuelo que nos queda según el nivel de batería y por ejemplo si volvemos con ligero viento en contra que haría se gaste antes por el esfuerzo extra que exige de una rotación de las hélices del dron a mayores revoluciones. Sin olvidar las capacidades de pilotaje del avión teledirigido, no es lo mismo traerlo en línea recta que haciendo zigzag y consumiendo más batería.

¿Es necesario Formarse antes de volar un cuadricoptero?

Si usted es un piloto de drones poco experimentado o está trabajando con estos sistemas por primera vez, las probabilidades de que algo salga mal son altas. Sin embargo, hay maneras de sobrevivir y lo mejor es aprender realizando un curso de drones en centros como oneairpictures donde la curva de aprendizaje es mucho más corta y además nos aseguramos de aprender todas las leyes que rodea el manipular este tipo de aparatos. Saber que no se pueden volar en cualquier sitio por el peligro y daños que pueden ocasionar a personas por ejemplo. Volar en zonas aisladas sin sobrepasar los 120 metros de altura según indica la ley, etc. Uno de los objetivos principales, así como las mayores alegrías de volar un drone teledirigido, es volar lo más alto posible y tomar algunos videos asombrosos. Sin embargo, hay que acostumbrarse a volar el dron cuando esté a 1 metro del suelo para evitar accidentes a altas alturas. Por otra parte, debemos saber cómo poner el cuadricóptero de nuevo en el suelo lo antes posible si nos encontramos perdiendo el control, quedándose sin batería, dirigiéndose a un árbol, etc. Perder el control cuando el cuadricóptero está a más de 10 metros de altura, seguro que nos enfrentamos a algún resultado que dañará alguna parte del mismo, normalmente son las hélices las primeras en sufrir daños. Aunque estás por suerte también son baratas y fácilmente intercambiables.

¿Qué tener en cuenta al volar un dron?

Algunos de los choques de drones son extremos, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado manejándolos. Realice todo con mucho cuidado y como si estuviera volando el dron por primera vez, es necesario acostumbrarse y dominarlo, cosas como el manejo y la vida útil de la batería podrían requerir un nuevo aprendizaje en el caso de que hayamos cambiado a un nuevo dron, no planean igual, no tienen la misma velocidad y no tienen la misma duración de vuelo, por ejemplo. No es tan fácil ni tan difícil y por no tener precauciones muchos terminan atascados en un árbol o en el tejado de un edificio, donde no se tiene fácil acceso. Por lo tanto, mantenerse alejado de cualquiera de esos obstáculos y volar dentro de unos límites. Vuela en un campo abierto que esté libre de edificios, árboles, carreteras, agua, etc. Esta es la manera correcta de mantenernos alejados de esos accidentes. Siempre es necesario investigar sobre los informes meteorológicos antes de salir con el drone, si hay una posibilidad de rachas de viento mejor no arriesgarse. La mayoría de los pilotos novatos pueden manejar velocidades de viento de 5-10 MPH pero si esos vientos están llegando a más de 15 MPH, hay que tener cuidado. Si no tenemos cuidado al estudiar las condiciones climáticas, entonces es posible encontrar el cuadricoptero atrapado en una ráfaga de viento que vino de la nada.

Ya le paso incluso a Facebook con sus drones en la desaparición del avión teledirigido de su proyecto Aquila para distribuir internet desde el aire. El accidente se produjo tras los informes de graves problemas técnicos, con dos pruebas conocidas que supuestamente causaron daños durante los aterrizajes. Se había especulado si el plan era realmente un buen uso de los recursos de Facebook, a diferencia de los métodos más tradicionales para construir la infraestructura de Internet.

Mientras que el proyecto Aquila fue desechado, Facebook dijo que continuaría centrándose en las tecnologías de conectividad subyacentes para su posible uso en los aviones de otros fabricantes. Posteriormente, se informó de que se estaba trabajando en un proyecto para probar satélites pequeños de órbita terrestre baja que proporcionarían acceso a Internet en zonas insuficientemente atendidas. Métodos para tratar de expandirse a lugares donde la infraestructura de Internet aún no ha alcanzado un alto nivel de desarrollo, incluyendo su programa Free Basics que ofrece una versión amurallada de Internet a los usuarios, el programa de acceso inalámbrico rural OpenCellular, y un programa llamado “Street Feet”. Al parecer, esto implicaba acercarse a los locales de mercados emergentes como Bangladesh y Tanzania.