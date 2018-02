Cómo tener una web que funcione

Lanzar un proyecto en Internet no es garantía de éxito. Hay muchos aspectos que se deben tener en cuenta.

Poner en marcha una página web es tan fácil que se puede decir que cualquiera puede hacerlo. Hay quien está deseando terminar sus estudios y empezar a montar un negocio en Internet. Puede ser una tienda online, un blog personal para convertirse en influencer o crear una empresa que ofrezca sus servicios en línea. Todo es bastante interesante, aunque para que un proyecto funcione, no basta con lanzarlo. Hay que saber muy bien qué pasos dar para hacerlo con unas mínimas garantías.

Estos son algunos puntos clave para que tu página web se convierta en lo que quieres.

Elige bien el alojamiento

Una parte fundamental de toda página de Internet es el alojamiento en el que está. Afortunadamente es bastante fácil encontrar un VPS barato con el que empezar a crear la web. Siempre que no nos centramos solo en el precio, porque hace falta también que sea lo suficientemente fiable como para que al recibir visitas la página no acabe colgándose, o que un pico de actividad haga que la mayoría de usuarios no consiga entrar. El público tolera muy poco estos fallos, y si ocurren, lo más probable será que no vuelvan nunca, algo que no te puedes permitir.

Si te decides por este tipo de alojamiento, asegúrate de que tienes posibilidades de ampliar el espacio si fuera necesario. También que cuente con servicio de asistencia técnica, en el idioma del país y que sea lo más eficaz posible. Nunca se sabe cuándo necesitaremos que un experto nos ayude a configurar algún plugin o consultar si el VPS en el que está nuestro sitio funciona del modo adecuado. Y a veces no nos podemos permitir que nos atiendan tarde, porque en Internet un minuto es una eternidad.

Un buen diseño es fundamental

Cuando hablamos del diseño que vamos a darle a nuestra página, no nos referimos solo a qué apariencia tendrá. De un diseño adecuado depende buena parte del posicionamiento en buscadores, algo que se tiene que cuidar al detalle.

Si quieres que tu página llegue a los primeros puestos, necesitas contar con un diseño web de calidad, que sea ágil y permita a los robots acceder a todo el contenido sin problema. Y por supuesto, que los usuarios que entran en la página hagan lo mismo, porque no tiene sentido que consigas llegar al número 1 de los resultados si después no se puede navegar por el sitio de forma cómoda.

Si no puedes atenderlo todo, no lo abandones

A veces, muchos proyectos se dejan aparcados por falta de tiempo. Y es que una página web lleva trabajo, que a menudo no podemos hacer por completo sobre todo si hemos empezado a dar servicio o atender pedidos.

En lugar de dejarlo todo a un lado, tratando de hacer las cosas según nos queden ratos libres, es mejor trabajar con profesionales que nos ayuden. Por ejemplo, la Consultoría marketing Jiménez Carbó se especializan en ayudar a todo tipo de proyectos a mejorar, tanto en la página como en sus campañas de comunicación. Hay quien lo toma como un gasto que no se puede permitir, pero se trata de una inversión que se recupera fácilmente. Y es que no hay nada como dejar que un experto se encargue de hacer las cosas. En poco tiempo verás cómo tu página web vuelve a despegar.

Evidentemente, hay muchos otros detalles que tener en cuenta cuando lanzas una web. Aunque se pude decir que estos son 3 pilares sobre los que apoyar tu proyecto y conseguir el éxito.