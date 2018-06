Cómo sacarle partido a los avances tecnológicos digitales

Las nuevas tecnologías vienen marcadas por la rapidez de propagación de sus aplicaciones. Los sistemas informáticos están integrados en todas partes: en automóviles, museos, relojes, objetos cotidianos, etc., haciendo que las personas y los dispositivos estén cada vez más conectados entre sí.

Además, la combinación de inteligencia integrada y conectividad que nos permite comprender mejor el mundo y los datos que nos rodean. Gracias a toda la tecnología desarrollada, es posible conocer más detalles sobre nuestros dispositivos de más utilidad, facilitándonos así el uso de los mismos. ¿Pero cómo puede beneficiarnos la tecnología? Veamos algunos casos.

Desplázate por la ciudad un patinete eléctrico

Un claro ejemplo se encuentra en la aplicación móvil diseñada para conectarse con el patinete eléctrico Segway Ninebot, que proporciona datos como los niveles de batería del patinete, velocidad en tiempo real, temperatura de la placa base, potencia instantánea desarrollada por el motor, la duración de uso y la distancia recorrida desde el último encendido.

Además, ofrece una configuración anti-robo que alerta en caso de que alguien con no muy buenas intenciones intente moverlo y hasta es posible contactar a través de la misma con otros usuarios para organizar quedadas en las que todos disfruten.

Es posible localizar a una persona y obtener información de esta

Si necesitas total anonimato, en la tienda espía online podrás saber todo cuanto quieras y en el momento que lo necesites de cualquier persona, esta tienda de espionaje ofrece una gran variedad de servicios y dispositivo altamente calificados para que averigües todo eso que presientes que te ocultan, ya sea una infidelidad, un timo o un robo. Pero, ¿qué puedes hacer para controlar sus actividades?

Los dispositivos de rastreo en la casa del espía son una forma de vigilancia, su uso plantea cuestiones éticas y legales sobre la privacidad de las personas, pero los beneficios potenciales superan a los perjuicios. Sin embargo y para una persona que necesita conocer qué hace o donde se encuentra su hijo, empleado o familiar como un abuelo que padece de Alzheimer, gracias a los mecanismos GPS, muy fáciles de usar y confiables al 100%, tus personas más allegadas pueden estar tranquilos sabiendo que están vigilados sabiendo dónde se encuentran y cómo están.

Para obtener una información extra ¿por qué no hackear whatsapp? Este medio de comunicación representa el corazón de la vida social y actualmente refleja casi todo sobre una persona. Si tu preocupación es legítima, hazlo ahora y no pierdas más tiempo, podrás conseguir las conversaciones de WhatsApp de cualquier persona o incluso las propias si por error has formateado tu móvil y no has guardado antes las conversaciones, siendo indispensable recuperarlas.

Mantén tus datos seguros en internet

La seguridad cibernética es una de las principales preocupaciones de los internautas, ya que es posible rastrear una persona hasta el punto de conocer sus conversaciones de WhatsApp, ¿cómo se podrían mantener los datos seguros en internet?

El gigante de Google, que durante mucho tiempo ha favorecido a los sitios más seguros, comprar certificados ssl fácil y rápido en SSLmarket.es se vuelve esencial para crear un sitio web y garantizar su credibilidad y seguridad.

El certificado SSL o Secure Sockets Layer es un protocolo que protege los datos en Internet, aquellos intercambiados entre el usuario y el sitio web mediante el uso de un sistema de cifrado. Permite certificar un servidor, la identidad de una empresa y garantizar la confidencialidad de la información personal de un usuario.

Es realmente esencial para proteger transacciones bancarias, transferencias de datos e información personal, como el nombre, la contraseña o el contenido de un correo electrónico.

A través del protocolo HTTPS o HyperText Transfer Protocol Secure, se confirma que la navegación es completamente segura y esto se puede reconocer fácilmente gracias a la imagen de un candado verde colocado al principio de la barra de navegación de la página web. Indudablemente si existen ventajas al darle uso a las herramientas digitales, principalmente hacen nuestro día a día sea más fácil, ya sea en el ámbito laboral o personal, lo importante es hacerlo de forma correcta y siempre recordando todos los detalles para mantener segura tu información más preciada.