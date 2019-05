Visas de turismo para visitar Australia

Para viajar a Australia, teniendo la residencia española, es un requisito ineludible estar en disposición de una visa de tipo Electronic Travel Authorization. Este Visado Australia es un permiso de residencia electrónico, que permite, a las personas que vivan fuera del país, entrar temporalmente al mismo, y tener la oportunidad de disfrutar, como veremos a continuación, de su indescriptibles cualidades potenciales para hacer turismo o entablar negocios.

El turismo en Australia

Con sus 7 741 220 kilómetros cuadrados de superficie y sus 25 760 kilómetros de línea costera, la Mancomunidad de Australia es, según el estudio realizado por la Organización Mundial del Turismo en el 2017, el séptimo país que, con más de 40 billones de dólares anuales, más ingresos económicos recibe como consecuencia del turismo, solo superado por Italia, Reino Unido, Tailandia, Francia, España y Estados Unidos. Los motivos para explicar este envidiable éxito son muy variados, desde la magnífica política de inversiones realizada por las autoridades del país (con cerca de 34 billones de dólares, que son, como puede verse, ampliamente recuperados con los beneficios obtenidos) hasta los encantos de la geografía en la que está ubicada, incluyendo el arrecife de coral más extenso del planeta (la Gran Barrera de Coral) y el monolito de mayor tamaño de la Tierra (el Monte Uluru). A estas virtudes hay que sumar su climatología que, en líneas generales, se mantiene estable a lo largo del año, lo que permite que cualquier época sea idónea para visitar el país; sin embargo, debido a la extraordinaria extensión de Australia, la temperatura presenta grandes modificaciones en su carácter, desde la subtropicalidad de determinadas zonas de Queensland hasta la acentuada aridez que suele caracterizar Australia Occidental, generando así un rico mosaico de sensaciones térmicas capaz de satisfacer a un amplio sector de la población.



Hacer negocios en Australia

Pero no acaban ahí los atractivos de este inolvidable país, pues, también es un lugar especialmente recomendable para hacer negocios, debido a su próspera economía de mercado, que hace que figure entre los primeros puestos (concretamente, el decimoctavo) del ranking “Doing Business”, que califica a los países según las facilidades que ponen a disposición de la población para hacer negocios; también es un excelente lugar para, si se cumplen los requisitos legalmente establecidos, buscar trabajo, pues la tasa de paro es inscribible en los niveles del pleno empleo (la tasa de desempleo, en marzo de 2019, fue del 5%). Factores que convierten Australia en la cuarta economía más próspera del planeta, según el Índice de Libertad Económica elaborado por Heritage Foundation.

Son, pues, innumerables las razones para querer ir a pasar unos días a ese espléndido territorio llamado Australia.

Electronic Travel Authorization

Permite la estancia en el país por un período máximo de tres meses, aunque puede prolongarse, mediante solicitud a las autoridades nacionales (si esta fuese denegada, habría que abandonar el país, antes de la fecha de vencimiento de la visa originaria). Asimismo, se sugiere que se pida el visto con una antelación de, al menos, catorce días antes de emprender el viaje; la autorización correspondiente tardará en llegar, como máximo diez días, aunque, debido a la extraordinaria diligencia a la hora de tratar este trámite, es muy frecuente que se obtenga después de un día laboral. Si se acude en grupo, cada persona ha de pedir separadamente la visa, siendo este requisito también aplicable a los menores de edad.

Para pedir dicha visa, además de la referida residencia en el exterior, es necesario poseer un pasaporte válido, una dirección de correo electrónico y una tarjeta de crédito (el documento podrá pagarse con Paypal). Los datos aportados en la petición han de coincidir necesariamente con los del pasaporte. La autorización tendrá una validez de 12 meses, desde la fecha de entrega o hasta la fecha de vencimiento del pasaporte (si fuese anterior).

Si bien es cierto que la realización de negocios es uno de los motivos principales que impulsan la concesión de esta autorización, no da derecho a trabajar en territorio australiano, siempre que se trate de una empresa u organización del lugar y no se vendan bienes y servicios al público, por lo que dicha actividad suele enfocarse en encuestas empresariales, negociaciones contractuales y/o participar en reuniones. Para este tipo de situaciones, ha de solicitarse la visa para Australia eVisitor de tipo business.

También hay que cumplir otra serie de exigencias para obtener el mencionado permiso, como no tener antecedentes penales por actos criminales que hayan determinado una pena igual o superior de 12 meses (independientemente, de que esta se haya cumplido o no), no padecer tuberculosis, no introducir drogas (sin excepciones), no proporcionar información falsa cuando se rellene la carta del pasajero o el formulario electrónico para el visado o no exportar mercancías en nombre de otros viajeros.