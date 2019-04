Top5 de proveedores de servicios VPN con servidores en España

Las VPN son valiosas en cualquier parte del mundo. Si una persona vive en un país o está visitando otro país, siempre es una buena idea instalar una VPN para un teléfono, tableta o computadora personal.



VPNs como Surfshark son populares en España por varias razones. Las VPN permiten a las personas moverse por el filtrado de Internet. Hay varios sitios bloqueados en España a los que los usuarios no pueden acceder sin una red privada virtual. Una VPN permite a un usuario leer noticias bloqueadas, ver Vimeo, Hulu o Netflix, actualizar el estado de las redes sociales o incluso acceder a través de una aplicación en un teléfono con iOS o Android. Independientemente de lo que un residente o visitante quiera hacer en su dispositivo, pueden hacerlo a través de una VPN.





Qué considerar antes de comprar una VPN



Antes de entrar en los 5 mejores servicios de VPN en España, es crucial establecer los criterios. ¿Qué debe buscar un comprador en España cuando compra la VPN correcta? Aquí hay algunos elementos a considerar:



Velocidad



Al parecer, las VPN e Internet no se combinan bien en España. Los usuarios siempre se quejan de que al activar su VPN, su velocidad de Internet se reduce considerablemente. Esto es especialmente cierto cuando se transmite o descarga y carga de datos. Una buena VPN puede superar este problema con la capacidad de velocidad correcta.



Precio



Aunque es tentador elegir VPN baratas o gratuitas, no es una opción sabia. También es mejor mantenerse alejado de las VPN que ofrecen suscripciones de por vida con una tarifa única. Las VPN con reputación cobran una tarifa mensual justa mientras el usuario mantenga el servicio.



No hay registros



Los suscriptores compran VPN porque no quieren que se rastree su actividad. Por lo tanto, una VPN confiable no registrará su actividad en Internet ni almacenará sus datos. Los grandes servicios VPN tienen una política de registro cero.



Interruptor de muerte confiable



Un buen interruptor de destrucción destruirá instantáneamente cualquier conexión que un usuario tenga a Internet mientras esté en España.



Servicio al cliente impecable



Un cliente debe poder confiar en un proveedor de VPN en los momentos en que más lo necesite. Las VPN deben ofrecer soporte en línea que sea responsable y que brinde respuestas y soluciones rápidas a los problemas.



Servidores en España



Muchas de las mejores VPN tienen al menos 500 servidores en varios países en todos los continentes. Los proveedores deben tener una VPN disponible en España.

Los mejores proveedores de VPN en España

Aquí hay un desglose de los 5 principales proveedores de servicios VPN con servidores en España.



1. Surfshark



Surfshark está llegando rápidamente a la cima de la lista de muchos críticos y usuarios como la mejor VPN en España. Lo primero que los usuarios notan al instante sobre el servicio de Surfshark es que pueden navegar en un “océano” cibernético limpio sin anuncios, rastreadores, malware ni intentos de phishing. Surfshark no tiene límite en los dispositivos que un usuario puede agregar a su cuenta. También hay varias otras características que ofrece Surfshark que incluyen:



Lista blanca

Política estricta de no registro

Interruptor de matar

DNS privado y detección de fugas

Modo sin fronteras – perfecto para España

Protección de la propiedad intelectual

Cifrado

Protocolos seguros



Otra gran característica de Surfshark es que permite velocidades increíblemente rápidas para los usuarios en España. No debe haber tiempo de inactividad en la navegación, descarga, transmisión o carga. Surfshark también viene con un bloqueador de anuncios, y permite torrents.



2. Express VPN



Express VPN es también una VPN mejor calificada en España por varias razones. Proporciona un excelente enmascaramiento de direcciones IP y cifrado de datos de red para mantener la actividad de un usuario privada. Una de las características favoritas que los usuarios adoran de Express VPN es la facilidad de uso de la aplicación. Además, ofrece UX superior en todos los tipos de dispositivos para Android, Mac, iOS, Windows y más. Hay varias características que los usuarios pueden acceder, incluyendo:



Acceso sin restricciones a Netflix y iPlayer

prueba de 30 días

Ilimitado y privado P2P / Torrenting

Extensiones de Chrome, Firefox y Safari VPN

Conéctate a más de 90 países

Censura de acceso a cualquier sitio o servicio de streaming

AES de 256 bits, protección contra fugas de DNS / IPv6

Interruptor de matar

Túnel dividido



3. NordVPN



Por ahora, muchas personas en España han oído hablar de NordVPN. Conocido por su confiabilidad, velocidad rápida y características casi perfectas, Nord siempre ha sido un líder en la industria de VPN. Los desarrolladores de Nord pasan interminables horas y días desarrollando herramientas de seguridad y privacidad que los usuarios móviles de hoy pueden apreciar.



Nord cuenta con una protección de grado militar que protege a los usuarios con la tecnología más avanzada de la que se tiene noticia. Son conocidos por su fuerte cifrado AES de 256 bits y su estricta política de no registro. No registran, monitorean, almacenan, registran ni comparten ningún dato o período de actividad del usuario. También tienen muchas de las características que los usuarios más exigentes buscan en un servicio VPN:



Velocidad super rápida

Extensiones de Chrome y Firefox

Soporte de chat en vivo 24/7

Acceso sin restricciones a Netflix y iPlayer

prueba de 30 días

Ilimitado y privado P2P / Torrenting

Conexión en más de 60 países.



4. Cyberghost



Con más de 3795 servidores en más de 60 países, Cyberghost ofrece servicio VPN de alta velocidad prácticamente en cualquier lugar del planeta. Los usuarios en España nunca tienen que preocuparse por el almacenamiento en búfer o el uso del Proveedor de Servicios de Internet o el Proxy. ienen una política de no seguimiento y no registro, por lo que los usuarios nunca deben preocuparse por su actividad en Internet.



Una única suscripción cubre hasta 7 dispositivos en todas las computadoras, teléfonos y tabletas. Los usuarios pueden proteger exitosamente su identidad de hackers, agencias gubernamentales, spammers y otras entidades sin perder nunca el rendimiento de su dispositivo en línea. La experiencia de 15 años de Cyberghost les ha dado una gran credibilidad entre los usuarios y profesionales de todo el mundo. ¿Qué características principales pueden esperar los usuarios?



Interruptor de apagado automático

Ancho de banda y tráfico ilimitados

Protección contra fugas de DNS e IP

Cifrado AES de 256 bits

Protocolos OpenVPN, L2TP-IPsec y PPTP

Aplicaciones para Windows, Mac, iOS, Android, Linux, enrutadores

Soporte amigable: chat o email

Garantía de devolución de dinero de 45 días



5. IP desaparece



Aunque no es tan impresionante como Cyberghost, IP Vanish permite a los usuarios en España conectarse fácilmente a más de 1,300 servidores VPN en más de 60 países para una experiencia de navegación web anónima y localizada. Los suscriptores ya no tienen las restricciones de la censura en línea que se encuentran en varias empresas e instituciones en España. No hay más restricciones regionales tampoco.



IP Vanish es uno de los servicios VPN más rápidos y seguros del mundo. Es extremadamente popular entre los usuarios de Kodi y Fire TV stick. Aunque no tiene un período de prueba tan bueno como otros servicios de VPN, ofrece una garantía de devolución de dinero de 7 días. IPVanish es el uso diario perfecto de la web. Todos los datos en línea pasan a través de un túnel cifrado que es imposible de descifrar. Las características incluyen:



Más de 40,000 IP compartidas, 1,300+ servidores VPN en más de 75 ubicaciones

Ancho de banda ilimitado

Cifrado AES de 256 bits

Cero registros de tráfico

Torrent anonimo

Tráfico P2P ilimitado

Proxy web SOCKS5

Acceso a aplicaciones y sitios web censurados.

Protocolo IKEv2, OpenVPN y L2TP / IPsec VPN

Cambio de servidor ilimitado



Para obtener el servicio VPN de un proveedor, solo descargue una aplicación y abra el inicio de sesión en una cuenta. Cuando desee enmascarar su ubicación IP, inicie su aplicación VPN, seleccione el país al que desea conectarse, en este caso, España, y estará listo para conectarse en privado. Solo usa tu navegador y cualquier aplicación como lo harías normalmente.