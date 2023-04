Todo lo que necesitas saber sobre el honor magic 5 lite 5g

honor magic 5 lite 5g ya está disponible en Europa, aunque ya ha estado disponible para pedidos anticipados durante unos días, y después de probarlo durante más de 2 semanas, estamos listos para decirle cómo funcionó. Hablemos más sobre el honor magic 5 lite 5g para conocer sus increíbles funciones.

Diseño y calidad de construcción:

honor magic 5 lite 5g está disponible en 3 colores, Midnight Black Emerald Green y Titanium Silver. En los 3, tanto la parte trasera como el borde están construidos en plástico, eso sí, de una calidad profesional, y nuestro color prácticamente no guarda huellas dactilares. Me afectó el peso unitario de 175g, casi como en otros modelos, y los atributos generales con un grosor de apenas 7,9mm.

Pantalla de visualización:

Para desbloquear el honor magic 5 lite 5g, podemos hacer uso del sensor de realización de huellas dactilares incorporado debajo de la pantalla, o en su lugar, podemos confiar en el desbloqueo 2D de la cara a través de la cámara selfie ubicada en el ojo de la cerradura. Ambas formas son buenas, y si hay una aplicación en segundo plano especificada como Mapas, pueden pasar un par de microsegundos entre la animación y el desbloqueo real, simplemente nada sobrenatural.

Sistema de software:

Honor magic 5 lite 5g va con Android 12 con la interfaz Magic UI 6.1. Los parches de medidas de seguridad de enero de 2023 simplemente no son suficientes para compensar un dispositivo que, a finales de febrero de 2023, es mejor que ya acepte Android 13 a bordo y luego espere el nuevo Magic UI 7.

Actuación:

Honor magic 5 lite 5g tiene una ficha técnica que no te hace llorar por un milagro una vez en comparación con el precio de lista si consideramos el Snapdragon 695 a bordo de 6 GB de LPDDR4 16Bit RAM de doble canal y 128 GB de memoria UFS 2.2 en esa prueba edición. En la vida cotidiana, las aplicaciones sociales, la multitarea insípida y el uso del sistema multimedia del dispositivo no tienen problemas; A veces, hay algunas ralentizaciones, especialmente después de sesiones medias y largas, y si comenzamos a usar aplicaciones más complejas, no hay nada anormal que informar.

Ultimas palabras:

Conclusiones no livianas porque, por un lado, nos encontramos con un smartphone fácil de usar gracias a su unidad de bajo peso y un patrón bien diseñado, una batería casi infinita y una pantalla por encima de la media tanto en calidad como en tecnología. (PWM 1920Hz). La recepción y la conectividad mundial están en la cima, y la sensación del usuario no es mala por fin, aún si el Snap 695 está comenzando a experimentar el paso del tiempo, particularmente en el lado de los juegos. El sistema de altavoces mono y las cámaras inferiores, así como el destaque con Android 12, son las 3 cosas que no me hacen decir que este honor magic 5 lite 5g es un smartphone realmente perfecto y recomendado para todo el mundo, al menos no por el precio de lista: € 389 solo con paquetes robustos.