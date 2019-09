Todas las series renovadas

13 reasons why (Por 13 razones) Temporada 3 de 13 capítulos – Estreno septiembre 2019 – MÁS INFO clickando en este enlace.

Netflix

24 Virtualmente renovada por una nueva temporada limitada que ya está en desarrollo. FOX

9-1-1 Temporada 3 – Estreno septiembre 2019 FOX

Aber Bergen Temporada 3 – Estreno otoño 2019 TV3 Noruega

After life Temporada 2 – Estreno 2020 Netflix

Agatha Raisin Temporadas 2 y 3 – Estreno 2019-20 AcornTV

Agents of SHIELD Temporada 7 y última – Estreno mediados 2020 ABC

Alexa and Katie Temporada 3 – Estreno finales 2019

Netflix

Altered Carbon Temporada 2 – Estreno finales 2019 Netflix

All American Temporada 2 – Estreno otoño 2019 TheCW

A million little things Temporada 2 – Estreno otoño 2019 ABC

American Crime Story Temporadas 3 y 4 – T3 Estreno segundo semestre 2019 FX

American Dad Temporada 16 – Estreno 2019

TBS

American Gods Temporada 3 – Estreno en 2020

Starz

American Horror Story Temporadas 9 y 10 – T9 estreno otoño 2019.

FX

American Housewife Temporada 4 – Estreno otoño 2019 ABC

Anatomía de Grey Temporadas 15 y 16 ABC

Andi Mack Temporada 3 – Estreno principios 2019 Disney Channel

Animal Kingdom Temporada 5 – Estreno mediados 2020 TNT

Anne with an E Temporada 3 – Estreno finales 2019 Netflix

Archer Temporada 11 – Estreno 2020

FXX

Arde Madrid Temporada 2 – Estreno finales 2019 Movistar

Arrow Temporada 8 y última – Estreno octubre 2019 TheCW

Atlanta Temporada 3 y 4 – Estreno T3 2020 FX

Atypical Temporada 3 – Estreno mediados 2019 Netflix

Baahubali: Before The Beginning Encargadas 2 temporadas de la secuela de Baahubali – Estreno 2018-2019 Netflix

Baby Temporada 2 – Estreno 2019-20 Netflix

Babylon Berlin Temporada 3 – Estreno 2019 Sky

Bad blood Temporada 2 – Estreno 2019-20 CityTV

Ballers Temporada 5 – Estreno mediados 2019 HBO

Barry Temporada 3 – Estreno principios 2020 HBO

Baskets Temporada 4 – Estreno 2019 FX

Better call Saul Temporada 5 – Estreno segundo semestre 2019. AMC

Better Things Temporada 4 – Estreno 2019-20 FX

Big Mouth Temporadas 3, 4, 5 y 6 – Estreno finales 2019 Netflix

Billions Temporada 2 – Estreno principios 2020 Showtime

Black-ish Temporada 6 – Estreno otoño 2019 ABC

Black lightning Temporada 3 – Estreno otoño 2019 The CW

Black mirror Temporada 5 – Estreno mediados 2019 Netflix

Black monday Temporada 2 – Estreno finales 2019 Showtime

Bless this mess Temporada 2 – Estreno 2019-20 ABC

Blindspot La 5ª temporada será la última de la serie, y tendrá un número de capítulos recortado, sólo para cerrar tramas. NBC

Blood & Treasure Temporada 2 – Estreno 2020 CBS

Blue Bloods Temporada 10 – Estreno otoño 2019 CBS

Bo Jack Horseman Temporada 6 – Estreno segundo semestre 2019 Netflix

Bob’s burgers Temporada 10 – Estreno otoño 2019 FOX

Bosch Temporada 6 – Estreno 2020

Amazon

Britannia Temporada 2 – Estreno mediados 2019 Sky Atlantic

Brockmire Temporada 4- Estreno principios 2020 IFC

Brooklyn 99 Temporada 7 – Estreno temporada 2019-20 NBC

Bull Temporada 4 – Estreno septiembre 2019 CBS

Bulletproof Temporada 2 – Estreno 2020 Sky

Burden of truth Temporada 2 – Estreno 2019-20 CBC

Burning Ice Temporada 2 – Estreno 2019 iQiyi

Call my agent Temporada 4 – Estreno 2020 France 2

Call the midwife Temporada 9 – Estreno principios 2020 BBC

Callboys Temporadas 2 y 3 – Sin previsión SBS

Candice Renoir Temporada 8 – Estreno primavera 2020

France 2

Cardinal Temporada 4 – Estreno principios 2020 CTV

Carmen Sandiego Temporada 2 – Estreno temporada 2019-20 Netflix

Carnival Row Temporada 2 Amazon

Carter Temporada 2 – Estreno 2019-20 CTV

Castle rock Temporada 2 – Estreno mediados 2019 Hulu

Castlevania Temporada 3 – Estreno 2019-20 Netflix

Charmed (Embrujadas) Temporada 2 – Estreno otoño 2019 TheCW

Chesapeake shores Temporada 4 – Estreno 2019-20 Hallmark

Chicago Fire Temporada 8 – Estreno septiembre 2019 NBC

Chicago Med Temporada 5 – Estreno septiembre 2019 NBC

Chicago PD Temporada 7 – Estreno septiembre 2019 NBC

City on a hill Temporada 2 – Estreno 2020 Showtime

Claws Temporada 3 – Estreno segundo semestre 2019

TNT

Cleptómanas Temporada 2 – Estreno principios 2020 Netflix

Cloak and Dagger (Capa y Puñal) Temporada 2 – Estreno primavera 2019 Freeform

Colgados en Filadelfia (It’s always sunny in…) Renovada hasta una temporada 14.

FX

Como defender a un asesino Temporada 6 – Estreno septiembre 2019 ABC

Cóndor Temporada 2 – Estreno principios 2020 AT & T Audience Network

Coroner Temporada 2 – Estreno 2019-20 CBC

Corporate Temporada 3 – Estreno 2019-20 Comedy Central

Cuéntame Temporada 21 – Estreno finales 2019, principios 2020 RTVE

Curb your enthusiasm Temporada 10 – Estreno segundo semestre 2019 HBO

Damned Temporada 2 – Sin previsión Channel 4

Dark Temporada 3 – Estreno 2020

Netflix

Decker: Unclassified Temporada 2 – Sin previsión Adult Swim

Delhi Crime Temporada 2 – Estreno 2019-20 Netflix

Derry Girls Temporada 3 – Estreno primeros meses de 2020 Channel 4

Día a día (One day at a time) Temporada 4 – Cancelada por Netflix, resucitada y salvada por POP POP

Diablero Temporada 2 – Estreno 2019-20 Netflix

Dinasty Temporada 3 – Estreno otoño 2019 TheCW

Dirty John Temporada 2 – Estreno 2019-20 Bravo

Disenchantment Temporada 2 – Estreno 2019-20 Netflix

Divorce Temporada 3 – Estreno mediados 2019 HBO

Doc Martin Temporada 9 y última – Estreno 2019 ITV

Doctor Who Temporada 12 – Estreno principios de 2020 BBC

Doom Patrol Temporada 2 – Estreno 2020 DC Universe / HBO Max

El cuento de la criada (The handmaid’s tale) Temporada 4 – Estreno primavera 2020 Hulu

El descubrimiento de las brujas Temporada 2 – Estreno finales 2019 Sky

El método Kominsky Temporada 2 – Estreno finales 2019 Netflix

El señor de los anillos Anunciadas 5 temporadas – T1 Estreno 2020 Amazon

Élite Temporada 2 – Estreno finales 2019 Netflix

Einstein Temporada 3 – Estreno 2019-20 Sat1

Empire Temporada 6 – Estreno septiembre 2019 FOX

Enemigo Público (Ennemi Public) Temporada 2 – Sin previsión RTBF

Estoy vivo Temporada 3 – Estreno otoño 2019 TVE

Euphoria Temporada 2 – Estreno 2020 HBO

F is for family Temporada 4 – Estreno 2019-20 Netflix

Fargo Temporada 4 – Estreno segundo semestre 2019 FX

FBI Temporada 2 – Estreno otoño 2019 CBS

Fear the walking dead Temporada 6 – Estreno 2020, antes llegará la temporada 5B. AMC

Feud Temporada 2 – Estreno 2019 FX

Final space Temporada 2 – Estreno finales verano 2019 TBS

Flack Temporada 2 – Estreno T1 en 2020 POP

Frankie Drake Mysteries Temporada 2 – Estreno 2019 CBC

Free Rein Temporada 3 – Estreno 2019-20 Netflix

Fresh off the boat Temporada 6 – Estreno otoño 2019 ABC

Fuller House (Madres Forzosas) Temporada 5 y última – Estreno 2019-20 Netflix

Future man Temporada 3 y última Hulu

Genius Temporada 3 – Estreno primavera 2019

Nat Geo

Gentleman’s Jack Temporada 2 – Estreno 2020 HBO

Get Shorty Temporada 3 – Estreno septiembre 2019 EPIX

Glitch Temporada 3 – Estreno 2019 Netflix

G.L.O.W. Temporada 3 – Estreno mediados 2019 Netflix

Go! Vive a tu manera Temporada 2 – Estreno 2019-20 Netflix

God friended me Temporada 2 – Estreno otoño 2019 CBS

Goliath Temporada 3 – Estreno otoño 2019 Amazon

Good girls Temporada 3 – Estreno primeros de 2020 NBC

Good trouble Temporada 2 – Estreno 2019-20 Freeform

Good Witch Temporada 6 – Estreno principios 2020 Hallmark

Grace and Frankie Temporada 6 y 7 – T6 Estreno primeros de 2020.

Netflix

Grantchester Temporada 5 – Estreno 2019-20 ITV

Greenleaf Temporada 4 – Estreno 2019 OWN

Guardianes de la galaxia Temporada 3 – Estreno 2018 Disney XD

Happy Valley Temporada 3 y última – Estreno 2019 BBC

Harrow Temporada 2 – Estreno 2019 ABC Australia

Heime Bane (Home ground) Temporada 2 – Estreno 2019-20 NRK1

High Maintenance Temporada 4 – Estreno 2020

HBO

His dark materials (La materia oscura) Temporada 2 de 8 capítulos antes del estreno de la serie en 2019 BBC

Homecoming Temporada 2 – Estreno finales 2019 Amazon

Homeland Temporada 8 y ÚLTIMA – Estreno otoño 2019 Showtime

I’m sorry Temporada 3 – Estreno primeros meses 2020 TruTV

Impulse Temporada 2 – Estreno primavera 2019 Youtube

In The Dark Temporada 2 – Estreno temporada 2019-20 TheCW

into the dark Temporada 2 – Estreno 2020 Hulu

Insatiable Temporada 2 – Estreno 2019-20 Netflix

Insecure Temporada 4 – Estreno 2019-20 HBO

Jack Ryan Temporadas 2 y 3 – T2 Estreno finales 2019 Amazon

Jamestown Temporada 3 – Estreno 2019 Sky1

Juegos Sagrados (Sacred Games) Temporada 2 Netflix

Kakegurui Temporada 2 – Estreno 2019 Netflix

K.C. Agente Especial Temporada 3 – Sin Previsión Disney CHannel

Kidding Temporada 2 – Estreno mediados 2019 Showtime

Killing Eve Temporada 3 – Estreno primavera 2020

BBC America

Killjoys Temporada 5 – Estreno mediados 2019 SyFy

Kingdom Temporada 2 – Estreno 2019-20 Netflix

La amiga estupenda Temporada 2 – Estreno finales 2019 HBO / RAI

La casa de las flores Temporadas 2 y 3 – T2 estreno segundo semestre 2019 Netflix

La casa de papel Temporadas 3 y 4 Netflix

La caza. Monteperdido Temporada 2 – Estreno 2020 RTVE

La joven liga de la justicia Temporada 3 – Revivida por DC y Warner Bros. Global

La maldición de Hill House Temporada 2 titulada «La maldición de Bly Manor» Netflix

La otra mirada Temporada 2 – Estreno mediados 2019 TVE

La peste Temporada 2 – Estreno primeros meses 2019

Movistar

La que se avecina Temporada 12 – Estreno 2020 Telecinco

La Zona Temporada 2 – Estreno segundo semestre 2019 Movistar Plus

LA’s finest Temporada 2 – Estreno 2020 Spectrum

Las chicas del cable Temporada 4 – Estreno segundo semestre 2019

Netflix

Las escalofriantes aventuras de Sabrina Partes 3 y 4 – Parte 3 Estreno temporada 2019-20

Netflix

Last man standing Temporada 8 – Estreno otoño 2019 FOX

Legacies Temporada 2 – Estreno 2019-20 TheCW

Legends of tomorrow Temporada 5 – Estreno 2019-20 TheCW

Legion Temporada 3 y última FX

Ley y Orden UVE Temporada 21 – Estreno septiembre 2019 NBC

Liar Temporada 2 – Estreno mediados 2019 ITV

Light as a feather Temporada 2 – Estreno 2019-20 Hulu

Line of Duty Temporada 5 y 6 – T5 Estreno primavera 2019 y T6 finales 2020 BBC

Lo que hacemos en las sombras Temporada 2 – Estreno 2020 FX

Lodge 49 Temporada 2 de 10 capítulos – Estreno segundo semestre 2019 AMC

Los 100 (The 100) Temporada 7 – Estreno primavera 2020

TheCW

Los Espookys Temporada 2 – Estreno mediados 2020 HBO

Lost in space Temporada 2 – Estreno mediados 2019 Netflix

Loudermilk Temporada 3 de 10 capítulos – Estreno 2019 AT&T Audience Network

Lucifer Temporada 5 – Estreno 2020 Netflix

Luis Miguel Temporada 2 – Estreno segundo semestre 2019 Netflix

MacGyver Temporada 3 – Estreno septiembre 2019 CBS

Madam Secretary Temporada 6 – Estreno septiembre 2019 CBS

Magnum PI Temporada 2 – Estreno otoño 2019 CBS

Manifest Temporada 2 – Estreno otoño 2019 NBC

Man with a plan Temporada 4 – Estreno 2019-20 CBS

Mary Kills People (Mary me mata) Temporada 3 y última – Estreno 2019 Global

Mayans MC Temporada 2 – Estreno otoño 2019 FX

McMafia Temporada 2 – Estreno mediados 2019 AMC

Mentes criminales Temporada 15 Y ÚLTIMA – Estreno otoño 2019. CBS

Mindhunter Temporada 2 – Estreno segundo semestre 2019 Netflix

Mira lo que has hecho Temporada 3 – Estreno primeros meses 2020 Movistar

Modern Family Temporada 11 – Estreno otoño 2019 ABC

Mom Temporadas 7 y 8 – Estreno otoño 2019 CBS

Mr. Iglesias Temporada 2 – Estreno 2020 Netflix

Mr. Inbetween Temporada 2 – Estreno otoño 2019 FX

Mr. Mercedes Temporada 3 – Estreno mediados 2019 AUDIENCE

Mr. Robot Temporada 4 – Estreno segundo semestre 2019 USA Net.

Muertos para mí (Dead to me) Temporada 2 – Estreno primer semestre 2020 Netflix

Narcos México Temporada 2- Estreno finales 2019 Netflix

NCIS (Navy) Temporada 17 – Estreno septiembre 2019 CBS

NCIS Los Angeles Temporada 11 – Estreno otoño 2019 CBS

NCIS New Orleans Temporada 6 – Estreno otoño 2019 CBS

New Amsterdam Temporada 2 – Estreno otoño 2019 NBC

Norsemen Temporadas 2 y 3 – Estreno 2019-20 Netflix

‘Nosferatu’ («NOS4A2») Temporada 2 – Estreno principios 2020 AMC

Now Apocalypse Temporada 2 – Estreno 2019-20 Starz

Nowhere boys (Chicos Perdidos) Temporada 4 – Estreno 2019 ABC Australia

On my block Temporada 3 – Estreno 2019-20 Netflix

Orange is the new black Temporada 7 y última Netflix

Netflix

Outlander Temporadas 5 y 6 – T5 Estreno temporada 2019-20 Starz

Ozark Temporada 3 – Estreno segundo semestre 2019

Netflix

Pacific Rim Temporada 2 – Estreno T1 temporada 2019-20 Netflix

Padre de familia Temporada 18 – Estreno otoño 2019 FOX

Paquita Salas Temporada 3 – Estreno mediados 2019 Netflix

Peaky Blinders Temporada 5 – Estreno mediados 2019 BBC Two

Penny Dreadful Temporada 4 – Revivida por Showtime – Inicio producción en 2019, estreno 2020 Showtime

Pequeñas coincidencias Temporada 2 – Estreno 2020 AtreStudios

Pose Temporada 3 – Estreno primavera 2020

FX

Poldark Temporada 5 – Estreno verano 2019 BBC

Power Temporada 6 y última – Estreno mediados 2019 Starz

Preacher Temporada 4 y última – Estreno mediados 2019 AMC

Prison Break Virtualmente renovada por una nueva temporada limitada que ya está en desarrollo. FOX

Private eyes Temporada 3 – Estreno mediados 2019 Global

Profilage Temporada 10 – Estreno principios 2020 TF1

Project blue book Temporada 2 – Estreno 2020 Hulu

Pure Temporada 2 – La T-1 se estrenará los primeros meses de 2019 WGN America

Queen of the south (la reina del sur) Temporada 4 – Estreno 2019-20 USA Network

Queen Sugar Temporada 4 – Estreno mediados 2019 OWN

Queridos blancos (Dear white people) Temporada 3 – Estreno segundo semestre 2019 Netflix

Ratched Temporada 2 – Estreno 2019-20 Netflix

Ray Donovan Temporada 7 – Estreno finales 2019.

Showtime

Requiem Temporada 2 y última – Estreno mediados 2019 BBC / Netflix

Riverdale Temporada 3 – Estreno otoño 2019 TheCW

Riviera Temporada 3 – Estreno 2020 Sky

Rick and Morty Temporada 4 – Sin previsión Adult Swim

Room 104 Temporada 3 – Sin previsión HBO

Roswell: New Mexico Temporada 2 – Estreno temporada 2019-20 TheCW

Runaways de Marvel Temporada 3 – Estreno finales 2019, principios 2020 Hulu

Russian Doll (Muñeca rusa) Temporada 2 – Estreno finales 2019, principios 2020 Netflix

Sacred lies Temporada 2 – Estreno 2019-20 Facebook Watch

Sacred games Temporada 2 – Estreno 2019-20 Netflix

Schitt’s creek Temporada 6 – Estreno 2020 CBC

Schooled Temporada 2 – Estreno 2019-20 ABC

Scream Temporada 3 – Estreno retrasado a 2019. MTV

Seal Team Temporada 3 – Estreno otoño 2019 CBS

Search Party Temporada 3 – Estreno finales 2019 TBS

Señoras del (h)ampa Temporada 2 – Estreno 2019-20 Telecinco

Sex education Temporada 2 – Estreno 2019-20 Netflix

Shameless Temporada 10 – Estreno 2019-20 Showtime

She-Ra Nueva temporada de la serie animada de los 80 Netflix

Shrill Temporada 2 Hulu

Silicon Valley Temporada 6 – Sin previsión HBO

Siren Temporada 3 – Estreno 2020

Freeform

SKAM España Temporada 3 y 4 – Estreno T3 2020 Movistar

Slasher Temporada 3 Netflix

Smilf Temporada 2 Showtime

Snatchers Temporada 3 – T3 estreno finales 2019 Go90

Snowfall Temporada 4 – Estreno mediados 2020 FX

Solar opposites Temporada 2 – Estreno 2019-20 Hulu

Sorry for your loss Temporada 2 – Estreno 2019-20 Facebook Watch

South Park Temporada 23 – Estreno otoño 2019 Comedy Central

Spotless Temporada 2 – Sin previsión Esquire Network

Star vs. the Forces of Evil Temporada 5 – Estreno 2019-20 Disney

Star Trek: Discovery Temporada 3 – Estreno finales 2019

CBS

Star wars: The clone wars Temporada 7, revivida – Estreno 2019-20 Disney +

Star Wars Resistance Temporada 2 Disney Channel

Station 19 Temporada 3 – Estreno septiembre 2019 ABC

Still game Temporada 8 de 8 capítulos – Sin previsión BBC One

Strange angel Temporada 2 – Estreno 2019-20 CBS All Access

Strike Back Temporada 7 y última – Estreno 2019-20

Cinemax

Suburra Temporada 3 – Estreno 2019-20

Netflix

Succession Temporada 3 – Estreno segundo trimestre 2020 HBO

Suits Temporada 9 y última

USA Net

Supergirl Temporada 5 – Estreno otoño 2019 TheCW

Supernatural Temporada 15 y última TheCW

Superstore Temporada 5 – Estreno otoño 2019 NBC

SWAT: Los hombres de Harrelson Temporada 3 – Estreno otoño 2019 CBS

Sweetbitter Temporada 2 Starz

Taboo Temporada 2 y 3 – La T3 será la última. Estreno T2 segundo semestre 2019 FX / BBC One

Tacoma FD Temporada 4 – Estreno 2020 TruTV

Tangled: The Series Temporada 3 – Estreno 2019 Disney Channel

Tell me a story Temporada 2 .- Estreno otoño 2019

CBS All Access

The Affair Renovada por una temporada 5 y última – Estreno segundo semestre 2019 Showtime

The Blacklist Temporada 7 – Estreno otoño 2019 NBC

The Bold type Temporada 4 – Estreno 2019-20 Freeform

The Boys Temporada 2 – Estreno 2020 Amazon

The Chi Temporada 3 – Estreno 2019-20 Showtime

The Comeback Temporada 3 – Sin previsión HBO

The Conners Temporada 2 – Estreno otoño 2019 ABC

The Crown Renovada por una temporada 3 y 4 – T3 Estreno mediados 2019

Netflix

The Detour Temporada 4 – Estreno mediados 2019 TBS

The Deuce Renovada por una temporada 3 – Estreno otoño 2019

HBO

The Durrells Renovada por una temporada 4 – Estreno finales 2019. ITV

The End Of The F***ing World Temporada 2 – Estreno 2019 Netflix

The Expanse Temporadas 4 y 5 Amazon

The Five Renovada finalmente para una continuación titulada «The Four» – Sin previsión Sky

The Flash Temporada 5 – Estreno otoño 2019 TheCW

The Girlfriend Experience Temporada 3 – Estreno 2019-20 Starz

The Goldbergs Temporada 7 – Estreno otoño 2019 ABC

The Good doctor Temporada 3 – Estreno otoño 2019 ABC

The Good Fight Temporada 4 – Estreno primavera 2020 CBS All Access

The Good Place Temporada 4 – Estreno otoño 2019 NBC

The Kominsky Method Temporada 2 – Estreno 2019-20 Netflix

The Last Kingdom Temporada 4 – Estreno 2019-20 Netflix

The Last OG Temporada 3 – Estreno primavera 2020 TBS

The Magicians Temporada 5 – Estreno 2020

SyFy

The Man in the high castle Temporada 4 – Estreno finales 2019, principio 2020. Amazon

The Marvelous Mrs. Maisel Temporada 3 – Estreno otoño 2019

Amazon

The Neighborhood Temporada 2 – Estreno otoño 2019 CBS

The Order Temporada 2 – Estreno 2019-20 Netflix

The Orville Temporada 3 – Estreno 2019-20 FOX

The Other Two Temporada 2 – Estreno 2019-20 Comedy Central

The Outpost Temporada 2 – Estreno verano 2019 TheCW

The Purge Temporada 2 – Estreno finales 2019 USA Network

The Rain Temporada 3 – Estreno primavera 2020

Netflix

The Ranch Temporada 4 – Estreno 2019-20 Netflix

The Resident Temporada 3- Estreno septiembre 2019 FOX

The Rookie Temporada 2 – Estreno otoño 2019 ABC

The Simpsons Temporadas 31 y 32 – T31 Estreno septiembre 2019 FOX

The Sinner Temporada 3 – Estreno 2019-20 USA Network

The Society Temporada 2 – Estreno principios 2020 Netflix

The Split Temporada 2 – Estreno 2019 BBC 3

The Terror Temporada 2 – Estreno segundo semestre 2019 AMC

The twilight zone Temporada 2 – Estreno 2020 CBS All Access

The Umbrella academy Temporada 2 – Estreno 2019-20 Netflix

The Young Pope Temporada 2 – Estreno mediados 2019 HBO / Sky

The walking dead Temporada 10 – Estreno otoño 2019

AMC

The Witcher Será renovada por Netflix – Estreno 2019-20 Netflix

Them Encargo directo de 2 temporadas Amazon

This close Temporada 2 – Estreno principios 2019 Sundance Now

This is us Temporadas 4, 5 y 6 NBC

Timewasters Temporada 2 – Estreno 2019 ITV

Titans Temporada 2 – Estreno temporada 2019-2020 DC Universe

Toast Of London Temporada 4 – Sin previsión Channel 4

Todo por el juego Temporada 2 – Estreno 2020 DirecTV

Top Boy Temporada 3 – Estreno 2019 Netflix

Transparent Temporada 5 – Estreno principios 2019

Amazon

Trollhunters Temporada 3 – Estreno finales 2018 Netflix

Trust me Temporada 2 – Estreno finales 2018, principios 2019 BBC

Van Helsing Temporada 4 – Estreno otoño 2019 SyFy

Velvet Colección Temporada 3 y última – Estreno otoño 2019.

Movistar

Vera Temporada 9 – Estreno 2019 ITV

Veronica Mars Temporada 4, revivida. Hulu

Victoria Temporada 3 – Estreno principios 2019. ITV

Vikings Renovada por una temporada 6 y última – Estreno mediados 2019

History Channel

Virtual Hero Temporada 2 – Estreno 2020 Movistar

Vivir sin permiso Temporada 2 – Estreno finales 2019 Telecinco

Warrior Temporada 2 – Estreno 2020 Cinemax

Westworld Temporada 3 – Estreno mediados 2019

HBO

When calls the heart Temporada 7 – Estreno 2019-20 Hallmark

Will y Grace Temporada 11 – Estreno otoño 2019

NBC

Wolf Hall Renovada por una temporada 2 – Sin previsión BBC

Wrecked (Superperdidos) Temporada 3 – Final satisfactorio TBS

Wynonna Earp Temporada 4 – Estreno verano 2019.

SyFy

Yellowstone Temporada 3 – Estreno primavera 2020 Paramount Network

You Temporada 2 – Estreno finales 2019 Lifetime

You are wanted Temporada 2 – Estreno 2019-20 Amazon

You, me, her (Tú, yo, ella) Temporada 5 y última – Estreno primer semestre 2020 AT & T Audience Network

Young Justice: Outsiders Temporada 4 – Estreno 2020 DC Universe

Young Sheldon Temporadas 3 y 4 – T3 Estreno otoño 2019 CBS