Tarot por teléfono: ¿Adicción o terapia?

Seguro que en más de una ocasión te habrás visto en la situación de hacer una llamada al tarot por teléfono. Quizás por mera curiosidad o porque realmente te interesan las ciencias ocultas y todas esas respuestas que puedan ofrecerte las videntes que te atenderán. Sea por la razón que sea, siempre comenzamos el camino desde un punto de partida.

Primero por curiosidad y luego, porque se puede llegar a convertir en algo más importante en nuestra vida, pero no desde un punto positivo. Como en todo terreno pantanoso que nos metemos, nos asaltan las dudas de si este tipo de tarot por teléfono puede aportar cosas buenas y ser una terapia para la gente que lo necesita o todo lo contrario y llegar a ser una adicción problemática donde las haya. ¡Despejamos todas tus dudas!

Qué entendemos realmente por una adicción

Cuando pensamos en lo que es una adicción siempre se nos vienen a la cabeza algunos campos como puede ser el juego, el tabaco o bien otras sustancias que hacen que el cuerpo las necesite para seguir. Pues bien, no todas las adicciones que tenemos frente a nosotros se trata de sustancias sino algunas de ellas de comportamientos. Esto es lo que sucede ante la del juego, que acabamos de mencionar o la del tarot por teléfono. En lo que nos ocupa hoy, diremos que se trata de algo que realmente no lleva demasiados años entre nosotros. Una adicción que parte de varias circunstancias y que se agrava a partir de varias llamadas al tarot bueno y barato. Aunque sin duda, lo barato al final siempre sale caro.

Entonces, ¿Qué es realmente una adicción? Es una enfermedad en la que se involucra el cerebro y es que, la persona que lo padece no puede estar sin ese comportamiento o sin esa sustancia que la hace sentir mejor. Es una manera de buscar el alivio y la tranquilidad en algo sin tener claro que le reportará más consecuencias negativas que positivas. Por eso, aquí entra el tema del tarot por teléfono, porque cuando lo usamos en alguna ocasión concreta, no sucede nada malo. Pero como todo en esta vida, cuando lo introducimos en nuestra rutina, cuando ya no podemos pasar ni un solo día sin llevarlo a cabo, cuando nos quita el sueño o solamente esperamos a que llegue ese momento, entonces sí que hablamos de una adicción en toda regla.

Las características principales de que el tarot por teléfono se convierta en una adicción

Ahora que ya sabemos un poco más sobre lo que consideramos adicción, tenemos que descubrir las características que la reflejan en una persona. Porque quizás solo así lo podamos entender de mejor manera. Así que, diremos que la persona en cuestión que tiene este problema buscará todos los medios para levantar el teléfono y llamar a las videntes baratas. Pensando que solo así podrán estar ahorrando. Pero nada más lejos de la realidad.

Una de las características principales es la cantidad de dinero que invierten, aunque apenas sin darse cuenta del problema. Las facturas se irán acumulando y al mismo tiempo, mientras las pagan, no tendrán el dinero para hacer frente a otras muchas y más importantes. No suelen reconocer que tienen un problema. Por lo menos, no ante sus familiares más cercanos o quizás ante sus amigos. Porque intentan no darle la importancia que tiene el problema en sí. Al mismo tiempo también se sienten avergonzados si realmente lo comentan. Esto hace que por un lado tengan conciencia de que algo sucede, pero les hace sentir tan bien cada vez que levantan el teléfono que puede esto mucho más.

¿Por qué se llega a ese extremo? Pues porque la persona en cuestión está atravesando una mala época. Se siente insegura, no tiene buenas relaciones personales o quizás profesionales. De ahí que intenta buscar un refugio que no encuentra en otros lugares. Esos minutos de desahogo están a través del teléfono y por ello, poco a poco se va enganchando más. Simplemente porque suelen escuchar lo que quieren cuando hablan con los mejores videntes. ¿A quién no le gustaría escuchar siempre buenas noticias? Pues a partir de ellas, pensamos que tenemos todo bajo control, pero es realmente falso y además, todo lo contrario. Porque se nos habrá ido de las manos. No tenemos ni sentimos el control, ni tampoco las ganas por él, así que, es el momento de dar el paso y ponerte en manos de profesionales que siempre sabrán ayudar.

¿Por qué algunas personas creen que el tarot por teléfono puede ser terapia?

Después de haber dicho y analizado que realmente se puede llegar a convertir en una adicción, es cierto que para muchos será lo contrario. ¿Por qué? Pues porque en ocasiones nos encontramos que no solo se habla del futuro en las cartas, sino que a veces nos habla del presente y de las decisiones que tomamos. Por lo que nos acerca un poco a la realidad, dentro de lo posible. Es decir que nos pueden dejar información valiosa pero luego nosotros tenemos que ponerla en práctica. Por lo que si lo vemos desde ese punto de vista y no tanto desde el adivinatorio como tal, la terapia llegará a nuestra vida.

Ya que de un modo más claro, nos ayudará a tener más confianza en uno mismo, tomando esas decisiones que a veces nos cuestan y dando pasos con motivación. Si bien antes hemos dicho que cuando estamos en bajo ánimo solemos dejarnos llevar por la parte negativa, ¿Por qué no también una positiva en ese momento? De ahí que cuando hablamos de un tarot terapéutico lo hacemos de una ayuda o impulso, comentando nuestros miedos y también nuestras metas para que podamos hacer un camino todavía más sencillo. Así que, cuando algo nos toma la mano para seguir hacia delante quizás estemos hablando de una solución.

Dicho esto, no siempre se encuentran pasos tan sencillos de dar ni tampoco personas para que te acompañen en todos ellos. Así que, a modo de resumen podemos decir que siempre debemos tener cuidado, no dejarnos llevar a la primera e intentando controlar las acciones porque serán las que puedan repercutir en llegar al camino de espinas que antes mencionamos. ¿Terapia o adicción? Es la pregunta inicial y que también se posiciona como la final. Porque dependerá siempre del grado de la misma. Hay cosas o decisiones que pueden suponer toda una terapia para muchas personas pero no para todas. Las más vulnerables verán un camino más sencillo que les puede llevar a la adicción. ¡Difícil de dar una respuesta concreta!