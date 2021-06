Plugins imprescindibles para los bloggers principiantes de WordPress

Nunca es demasiado tarde para empezar un blog y, con su plétora de funciones, WordPress es la mejor plataforma para elegir como primer CMS. Tanto si desea mantener su blog como un hobby y publicar algo de vez en cuando como si desea convertirlo en una actividad lucrativa, WordPress es ideal porque puede adaptarlo a sus necesidades. Es fácil de usar para un principiante, pero también tiene funciones avanzadas que puede desbloquear cuando desee convertirse en un bloguero profesional. Probablemente ya sepa que personalizar su blog de WP es increíblemente sencillo instalando temas, pero, además del tema, hay algunos ajustes más que debe realizar antes de publicar su primer post: instalar unos cuantos plugins esenciales para WordPress.

No se preocupe, no tiene que ser un genio de la tecnología para instalarlos, ni utilizar su blog con fines profesionales. Todos los plugins de esta lista se pueden instalar con unos pocos clics, y tienen versiones gratuitas; de este modo, no tendrá que invertir dinero en algo que sabe que le saldrá a cuenta. Aunque usar WordPress sin plugins es totalmente posible, no recomendamos hacerlo porque los plugins hacen que su experiencia como blogger sea más fluida y completa. Desde los plugins que filtran el spam hasta los que le indican quién visita su sitio web, aquí están los principales plugins que todo usuario principiante de WordPress debería instalar:

Yoast SEO

Hay una razón por la que Yoast SEO es utilizado por millones de bloggers de WordPress. Es sencillamente el plugin más completo para el SEO, que hace que sea fácil de entender y le da consejos prácticos sobre cómo optimizar sus publicaciones. Yoast SEO no solo comprueba el uso de palabras clave en sus encabezados, títulos y descripciones META, sino que también analiza la legibilidad de sus publicaciones, que es conocido por influenciar clasificaciones.

Akismet

A nadie le gusta el spam, pero desgraciadamente no hay nada que pueda hacer para evitar que la gente y los bots intenten dejar comentarios de spam en las entradas del blog. Sin embargo, con Akismet, puedes bloquear los comentarios sospechosos y añadirlos a una lista negra. De este modo, usted y sus lectores sólo verán los comentarios que aportan valor y no perderán el tiempo leyendo el spam. Tanto si desea crear un blog de tecnología como uno comparando casinos en línea, este plugin es indispensable.

Google Analytics

Si desea ganar dinero con los blogs, es esencial saber quién visita su sitio web, desde dónde, y qué publicaciones del blog son las más populares. Y ninguna herramienta es más completa que Google Analytics. Este plugin le indica literalmente todo lo que quiere saber sobre el tráfico de su sitio web: quién lo visita (con datos demográficos completos), desde qué lugar, desde qué dispositivo, cuánto tiempo pasan en su sitio web, cuáles son sus publicaciones de mayor rendimiento y qué palabras clave escriben los usuarios en la búsqueda de Google para encontrarlas. Lea esta guía para descubrir cómo agregar Google Analytics a su blog de WordPress.

W3 Total Cache

Como blogger nuevo, una herramienta de caché de WP puede parecer un misterio porque no parece hacer nada, al menos visualmente. Sin embargo, una herramienta de caché como W3 Total Cache puede realmente ayudarle a crecer su blog limpiando el caché de vez en cuando (por ejemplo, después de publicar un nuevo post). Cuando se borra la caché, su blog se carga más rápido, lo que no sólo mejora la experiencia del usuario, sino también, posiblemente, sus clasificaciones.

WPForms

Todo sitio web o blog, por sencillo que sea, debería tener un formulario de contacto. De este modo, los lectores pueden ponerse en contacto con usted fácilmente, sin tener que copiar y pegar su dirección de correo electrónico. La buena noticia es que no es necesario tener conocimientos de codificación si desea añadir un formulario de contacto a su blog de WordPress. Todo lo que necesita es instalar WPForms, un plugin ligero y fácil de instalar que crea todos los formularios por usted, en un abrir y cerrar de ojos. Para aprender cómo instalar un plugin de WordPress, esta guía le será útil.

Jetpack

¿Desea instalar varias funciones en su blog de WordPress, pero no tiene tiempo de revisar varios plugins por separado? Aquí tenemos un ahorrador de tiempo para usted: Jetpack de WordPress.com. Este plugin incluye varios tipos de funciones, como los formularios de contacto y los botones para compartir en redes sociales, por lo que puede instalarlo y listo. Además, como fue creado por el mismo equipo de desarrollo que está detrás de WordPress, sabes que está bien optimizado y que recibe actualizaciones frecuentes.

Smush

¿Las imágenes grandes tardan demasiado en cargarse y ralentizan su sitio web? Es un problema común, pero ¿quién tiene tiempo para revisar todas las imágenes que ha subido a WordPress y redimensionarlas? para ahorrar tiempo, puede utilizar Smush, un práctico complemento de WordPress que comprime automáticamente sus imágenes para que usted no tenga que hacerlo. Si tiene un blog con muchas imágenes, o planea subir muchas fotos, este plugin es imprescindible.

Google XML Sitemaps

Did you know that a sitemap is essential if you want Google to find and crawl your pages? Por mucho tiempo que dedique a la redacción de un buen contenido, nadie podrá leerlo si no tiene un mapa del sitio porque no aparecerá en los resultados de búsqueda. Un mapa del sitio incompleto o inexistente es uno de los problemas de SEO más comunes para los blogs de WordPress y, para evitarlo, deberá utilizar un plugin como Google XML Sitemaps. Este plugin básicamente le dice a Google qué páginas debe rastrear y cuáles debe ignorar. Al mismo tiempo, el mapa del sitio también le ayuda a organizar su sitio web y a crear una jerarquía una vez que empiece a crecer.

Redirection

Si tiene previsto migrar a WordPress desde otra plataforma, las redirecciones y las páginas perdidas pueden convertirse en una gran molestia y afectar a su rendimiento SEO. Para evitarlo, instale Redirection, un plugin de WordPress que ordena las páginas que faltan y las redirige a otras nuevas. Si su blog de WordPress es bastante nuevo y aún no tiene mucho contenido que limpiar, no se preocupe: cuando empiece a poblarlo, una herramienta como Redirection le será muy útil.