Netflix estrenará una serie exclusiva de la Saga de “The Witcher”

La saga de The Witcher verá una versión televisiva llevada a buen puerto nada menos que por Netflix, la compañía y también productora audiovisual, con ayuda de autores como Tomasz Bagiński y Jarek Sawko

La creciente marea productora de Netflix parece estar consolidando algunos de los títulos más prometedores de los últimos tiempos. Así lo demuestra con su última noticia: la compañía acaba de anunciar la producción de una serie recogiendo la saga del brujo Geralt de Rivia. Efectivamente, The Witcher tendrá un hueco en el catálogo exclusivo de Netflix. Según afirman en la nota de prensa, la serie será producida en Inglés y será en parte dirigida (al menos un capítulo por temporada, según IGN) por el director y animador Tomasz Bagiński, autor también de algunas de las obras de animación más impactantes de los últimos tiempos.

Tomasz Bagiński y las musas de Sapkowski

“Estoy encantado con la adaptación de Netflix de mis historias manteniéndose fieles a la fuente y a los temas de los que llevo escribiendo casi treinta años” – Andrzej Sapkowski.

Andrzej Sapkowski es conocido por su terrible reticencia a las adaptaciones de su obra. O al menos eso dicen. A pesar de la saga de videojuegos, que continúan la historia de las novelas, o la adaptación de televisión de 2002 (titulada The Hexer, o Wiedźmin, en polaco), el autor parece ser bastante exigente a la hora de hablar de Geralt de Rivia en un contexto alejado de sus propios escritos. Sin embargo, parece que ese aire “indie industrial” de Netflix unido al talento de Tomasz Bagiński, Sean Daniel, Jason Brown y Jaerk Sawko, ha camelado al escritor quien, según las fuentes, parece haber dado su visto bueno sin demasiadas exigencias.

Aunque todavía no está confirmado el director (o directores) de la serie, por el momento sabemos que Tomasz Bagiński dirigirá, al menos, un capítulo por temporada. Bagiński es autor de cortos tan impresionantes como Rain o Fallen Art. Sin embargo, y a pesar de sus premios, su trabajo es probablemente más conocido por trailers como Cyberpunk 2077, que promueve el videojuego supuestamente en desarrollo por CD Projekt (autores de The Witcher 1, 2 y 3) basado en el juego de rol Cyberpunk 2020. Además, Bagiński también es el autor de gran parte de las cinemáticas de todos los videojuegos por lo que hablamos de un director con experiencia en la saga y, también, experiencia con el padre intelectual del “lobo blanco” de Rivia. Sean Daniel, Jason Brown serán productores ejecutivos mientras que Jaerk Sawko participará junto a Bagiński en la coproducción y desarrollo visual. Por su parte, parece que Sapkowski actuará como consultor y “guardián” de sus obras.

Fechas y otras incógnitas

“Hay una profundidad moral e intelectual en los libros que van más allá del género. Es una historia sobre los problemas del día a día, escondida bajo una capa de fantasía. Es una historia sobre nosotros, sobre los monstruos y héroes que esconden nuestros corazones” – Jarek Sawko.

Efectivamente, en la nota de prensa todavía no se especifican detalles como el director definitivo (o directores en este caso), el tipo de producción (animación o live action) o la fecha de estreno. Sabemos que, a diferencia de The Hexe, adaptación polaca de los libros realizada por Michał Szczerbic que consta de una serie y una película (y que no tuvo muy buenas críticas, por cierto), la producción será en este caso americana. Tampoco sabemos hasta que punto llegará o se modificará la adaptación, aunque conociendo al autor podemos apostar a que tratará de ser lo más fiel posible a las novelas. Los coproductores Sawko y Bagiński han afirmado que lucharán por no perder el “interlineado” que subyace en las historias del brujo aunque no sabemos cuáles de dichas historias se llevarán a la pantalla.

