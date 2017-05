Mejor dron de 2017

Se trata del mejor dron disponible actualmente en el mercado, El Dji Mavic. Un dron de excelentes características, compacto, fácil de usar, de gran calidad y resistencia. Un ejemplo más del salto cualitativo de la tecnología para estos aviones no tripulados que debes tener en cuenta en tu decisión como piloto de drones. Excelentes cualidades, capaz de mantener un vuelo suave y ligero pero resistente contra grandes y fuertes vientos.

The Mavic es un paso más en lo que a excelencia en la fabricación de drones se refiere. De gran resistencia y calidad, también es un dron elegante, delicado, muy estable en el vuelo pero de una enorme calidad que promete establecer un antes y un después en el sector, se mantendrá como mejor drone de 2017 a final de año?

Características del dron DJI Mavic

El nuevo sistema de transmisión OcuSync ofrece hasta 4,3 millas, es decir 7km, de alcance de transmisión. Vuela hasta 64k por hora con una duración media de unos como 27 minutos. Además incorpora la última tecnología inteligente en el sector de los drones que es recomendable que conozcas antes de iniciar un curso de piloto de drones cara a un mejor conocimiento del sector. True 4K asegura imágenes suaves, mientras que ActiveTrack, TapFly, otras características inteligentes incorporadas, hacen que el video tome una calidad mucho más profesional que el resto de drones.

Otra de las características más importantes del dron DJI Mavic es la prevención de obstáculos combinada con la redundancia del sensor que aumenta la seguridad y la fiabilidad del vuelo. El posicionamiento de la visión con GPS y GLONASS asegura un posicionamiento preciso en interiores y exteriores. Y permite además un vuelo por WiFi. La diferencia del drom The Mavic respecto al Phantom 4, es que el DJI Mavic es más pequeño, más ligero y más fácil de transportar gracias a su diseño plegable. Su nuevo sistema de transmisión OcuSync tiene un rango de transmisión más largo y una resolución de 1080p. Eso sí, el Phantom 4 debido a su mayor tamaño también tiene una velocidad máxima más alta y puede soportar vientos más fuertes. Aunque el tamaño para transportarlo siendo un drone avanzado creemos que es una cualidad que lo hacer ser el mejor drone de su clase y por lo que actualmente esta siendo uno de los drones más vendidos. Es algo que pasa como con las cámaras de fotos al final la calidad de las fotos de los móviles actuales es muy buena y poder llevarlo siempre con nosotros hace que lo utilicemos más y no nos de pereza cargar con él.

Dji Mavic para profesionales o como hobby pero con Conocimientos de vuelo.

Aunque la nueva normativa para pilotar drones no esta definida actualmente. Se Prevé que la titulación de piloto de drones sea un requisito casi indispensable para estos drones avanzados. Quizás no para volarlo en una montaña pero si no queremos limitar demasiado la zona donde volar o si es para uso profesional será necesario realizar un curso de drones donde aprenderás además a conocer cuáles deben ser las características más importantes de cara a obtener los conocimientos para volar de forma segura y también por seguridad de no estrellar nuestro drone por no haber tenido en cuenta temas como la climatología o fuentes electromagnéticas que causen interferencias y acaben por hacernos perder la señal con nuestro flamante nuevo Drone.

DJI Mavic ha sido probado para durar al menos 5000 veces y su cámara es capaz de enfocar tan cerca como 0.5m

Si esta es la finalidad por la que te has decidido en aprender sobre drones y su funcionamiento. En concreto, el dron DJI Mavic ha sido probado para durar al menos 5000 veces y su cámara es capaz de enfocar tan cerca como 0.5m pudiendo girar 90 ° para retratos y selfies. Aunque el FOV es más grande en los drones Phantom 4, lo que le hace más adecuado para la proyección de imagen de paisaje, el dron The Mavic utiliza la tecnología de transmisión OcuSync de DJI, lo que le da un rango mayor de hasta 7 km en áreas abiertas sin interferencia, compatible con FCC. Cuando se utiliza un teléfono inteligente conectado a través de WiFi, la gama controlable es de 80 metros y la altitud máxima es de 50 metros, lo que lo hace adecuado para disparos de corto alcance como selfies y para configurar ActiveTrack.

También puede descargar fotos y videos directamente desde Mavic a un dispositivo móvil a través de WiFi. Al deslizar el interruptor de modo de control en el lado derecho de la aeronave, puede elegir fácilmente entre los modos WiFi y RC dependiendo del tipo de transmisión que se necesite.

Importarte Formarte como piloto con la habilitación para el dron DJI Mavic.

El aprendizaje de un curso de drones es parte de los conocimientos y asignaturas que se dan en un curso profesional de pilotos de avión denominado commercial pilot training. Tener en cuenta las últimas innovaciones en el sector, te ayudará a perfeccionar mejor si cabe dicho aprendizaje, conociendo las últimas tendencias y los avances en lo que a drones se refiere. En este punto, reside la importancia del dron DJI Mavic, un dron tan pequeño como una botella de agua, plegable, cómodo y práctico y que lo puedes llevar contigo a todas partes.

Puesta en marcha

Cambiar entre los diferentes modos y opciones que ofrecen los drones es algo básico que aprenderás en un curso de piloto de drones. Con el dron The Mavic, esto es muy sencillo. Debes asegurarte que el avión no tripulado está apagado. A continuación, abrirás la pequeña tapa del lado derecho del cuerpo del avión. Desliza el interruptor hacia la izquierda para activar el control WiFi o hacia la derecha para utilizar el mando a distancia.

Este dron pemite usar un cable USB normal para conectar el teléfono y el mando a distancia del dron. Sin embargo, para obtener una mejor experiencia de usuario, es recomendable que se utilice un cable Mavic RC con control remoto dedicado para conectar el teléfono. El dron The Mavic incorpora dos cables en la caja. Uno con conector Lightning y otro con un conector estándar Micro-USB.

Además, por motivos seguridad, cada dron DJI Mavic tiene su propio SSID y contraseña que puede encontrarse en una etiqueta adhesiva en uno de los laterales de la aeronave y dentro del compartimiento de la batería. Para un primer uso, se puede escanear el código QR con la aplicación DJI GO para conectarse a la aeronave o ingresar la contraseña manualmente en la configuración WiFi del teléfono, eso sí esto último sólo disponible para dispositivos Android. Para configurar el SSID y la contraseña de Wi-Fi, hay que conectarse a The Mavic a través de WiFi y luego ingresar en la Camera View. Más tarde, ingresar la configuración WiFi para establecer manualmente el SSID y la contraseña. Para restablecerla, es preciso encender The Mavic en el modo WiFi, presionar el botón de enlace y mantenerlo presionado durante 5 segundos.

frecuencia de 2,4 G WiFi se desarrolló hace mucho tiempo, 5G WiFi es más reciente. Como 2.4G es más viejo, más drones utilizan esta frecuencia, haciéndola más probables cara a sufrir de interferencias. 5G es menos propenso a la interferencia, ya que hay menos dispositivos 5G, pero no todos los teléfonos soportan la frecuencia 5G.

Curiosidades del Mavic

. Por ejemplo, no es preciso quitar las hélices al estar en tránsito, solo es se deben doblar. Si las hélices no están completamente desplegadas antes del vuelo, y una vez que los rotores empiecen a girar, la fuerza centrífuga empujará automáticamente las hélices a la posición correcta, por lo que no tendrás que preocuparte por no haberlas desplegado perfectamente. Los motores de Mavic no están todos en el mismo plano sin que esto afecte a su rendimiento de vuelo.

Mavic puede soportar un viento de nivel 5, también llamado brisa fresca, es decir de 29 a 38 kilómetros por hora

Mavic puede soportar un viento de nivel 5, también llamado brisa fresca, es decir de 29 a 38 kilómetros por hora. En climas calmos y en condiciones ideales, el Mavic puede volar hasta 13km, eso sí el rendimiento real variará, así que es recomendable supervisar el nivel de la batería en todo momento. Si vas a empezar un curso de piloto de drones debes saber que DJI Mavic dispone de un tiempo de vuelo más largo gracias a su sistema de rotor optimizado y su diseño aerodinámico. También consume menos energía. Esta es la razón por la cual es capaz de disfrutar de un tiempo de vuelo de 27 minutos, mientras que su tiempo de espera es de 24 minutos.

Sistema de transmisión de video OcuSync del dron Mavic es que tiene una autonomía de hasta 7 km con una resistencia mejorada a la interferencia

El principal beneficio del sistema de transmisión de video OcuSync del dron The Mavic es que tiene una autonomía de hasta 7 km con una resistencia mejorada a la interferencia y un mayor rendimiento de transmisión. A intervalos más cortos puede transmitir imágenes a una resolución de 1080p y también permite descargas de fotos y videos a 40Mb / s. La resolución de la vista en vivo transmitida a través de OcuSync es de 1080p / 30fps para la transmisión de cerca y 720p / 60fps para la transmisión de lejos. Además cuando el Sistema de Visión no funciona normalmente, se puede realizar una rápida calibración en la aplicación DJI GO o conectar la aeronave a una computadora para realizar una calibración avanzada para una mayor precisión.

Aprender a conocer aspectos tales como la diferencia entre el Sistema de Posicionamiento Visión Inteligente de Mavic y un Sistema de Posicionamiento de Visión de Flujo Óptico común

El aprendizaje de un curso de drones es parte de los conocimientos y asignaturas que se dan en el curso de pilotos donde aprenderás a conocer aspectos tales como la diferencia entre el Sistema de Posicionamiento Visión Inteligente de Mavic y un Sistema de Posicionamiento de Visión de Flujo Óptico común. Por ejemplo, el dron The Mavic combina los sensores de visión delanteros y descendentes dobles para realizar el flotar de la precisión. Por lo tanto, no requiere más que una superficie modelada y suficiente luz disponible para poder volar de forma estable hasta 13 m sobre el suelo. Incluso si el Mavic es incapaz de identificar puntos de referencia en el suelo, todavía puedes confiar en sus sensores de visión hacia adelante para volar.

Por el contrario, un sistema de flujo óptico, requiere información de los sensores de ultrasonidos para complementar su vista de superficies modeladas. Un ejemplo para mostrar la diferencia entre los dos sistemas es cuando el avión está volviendo donde estamos. Al volar sobre el balcón, los aviones no tripulados que utilizan el flujo óptico reciben datos de dos fuentes de datos que miden su altura por encima de la superficie inferior de manera diferente, una de ellas por encima del suelo y otra por encima del balcón. Como los datos no son compatibles, un sistema de flujo óptico puede confundirse. Otro ejemplo es cuando el suelo debajo del drone está cubierto por vegetación. Las plantas y los árboles no reflejan el sonido, así como otras superficies, haciendo que los sensores de ultrasonidos del sistema de flujo óptico no puedan reunir datos de altitud. En conclusión, el sistema de posicionamiento inteligente de Mavic requiere menos entradas y por lo tanto es más robusto en su funcionalidad.

El Mavic Pro evita automáticamente los obstáculos a 15m delante de él a velocidad máxima de 30 km por hora

The Mavic evita automáticamente los obstáculos a 15m delante de él. Y la velocidad máxima a la que el Mavic puede evitar obstáculos es de 30 km por hora. Para el aterrizaje de precisión, el dron DJI Mavic utiliza Precision Landing, una versión actualizada de GPS RTH. Se necesita una señal GPS lo suficientemente fuerte como para iniciar Precision Landing, de modo que el Mavic se puede navegar de nuevo a la vecindad del punto de despegue. Entonces, la aeronave debe ser capaz de reconocer visualmente el patrón del suelo de donde salió, por ejemplo grietas u otros patrones identificables. Además, el dron Mavic necesita capturar imágenes del terreno durante el despegue para registrar su aparición. Esto significa que debemos a The Mavic suficiente tiempo durante su ascenso, en lugar de volar inmediatamente después del despegue.

El DJI Mavic admite para su batería carga rápida

Este dron permite cargar una batería y otros dos dispositivos simultáneamente vía USB. Además la batería de Mavic admite carga rápida,de casi 2C, con una carga máxima de 100W. La potencia nominal del cargador de batería Mavic es de 50W, y la potencia nominal del cargador de coche Mavic es de 78W. Cuando se utiliza el concentrador de carga avanzado Mavic con un adaptador de 100W, la batería se puede cargar a 100W.

Los dos Hubs de carga pueden cargar hasta 4 baterías al mismo tiempo. Para cargar completamente la primera batería tan pronto como sea posible, las baterías de vuelo inteligentes se cargan en secuencia según sus niveles de potencia, de alto a bajo. Esto le da la manera más rápida de conseguir todas sus baterías completamente cargadas.

Hay dos diferencias principales entre los dos cojines de carga. En primer lugar, el estándar Charging Hub sólo soporta el cargador de batería Mavic de 50W y el cargador de coche Mavic, mientras que la versión avanzada también soporta el cargador de batería de 100W y el cargador de coche del Phantom 4. En segundo lugar, la versión avanzada equilibrará el voltaje de cada célula de batería a Mejorar la eficiencia de carga. Cuando la carga de una batería entra en la segunda mitad de su fase de carga, la próxima batería entrará en la primera mitad de su fase de carga. Con 4 baterías todas al 15%, el cargador avanzado puede obtener 4 baterías completamente cargadas en 140 minutos usando el cargador de 100W de Phantom 4, mientras que la versión estándar necesitará 270 minutos con el cargador de 50W de Mavic.