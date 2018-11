Los teléfonos más completos de Samsung por menos de 300 euros

Aquellos que estén pensando en comprar un móvil Samsung, muchos están echando un vistazo al amplio catálogo de las operadoras. Tanto Vodafone como Movistar, Orange o Yoigo cuentan con modelos de la surcoreana para comprar con pago a plazos o con un pago al contado.

Algunos de ellos por debajo de los 300 euros. Es el caso del Samsung Galaxy A7 o el Galaxy J6+, dos terminales con doble cámara que no superan ese precio. En la actualidad existen cinco terminales que pueden adquirir por menos de 300 euros.

El primero de ellos es el Samsung Galaxy A7 que tiene un precio al contado en Vodafone de 280 euros. El teléfono cuesta ese mismo precio con cualquiera de las tarifas Red S, M o L de la operadora (llamadas ilimitadas y 6, 12 o 25 GB para datos).

Otra de las opciones que tienes para comprarlo por debajo de los 300 euros, aún más barata, es con Yoigo. Con la tarifa La Sinfín 25 GB de esta operadora, el terminal cuesta solo 3 euros mensuales (durante 24 meses) con un pago final de 40 euros.

Al cabo de los dos años de permanencia habrás entregado solo 112 euros. Esta tarifa tiene un precio mensual de 32 euros (con un 20% de descuento durante 6 meses) y ofrece llamadas ilimitadas y 25 GB para la navegación móvil.

El Samsung Galaxy A7 es el primer modelo de la compañía en incluir una tripe cámara trasera, uno de sus principales atributos. El terminal incluye una lente de 24 megapixeles (apertura f/1.7), que se combina con otra de 8 megapíxeles de gran angular (apertura f/2.4), y con una tercera de 5 megapíxeles (apertura f2.2 y 120 grados de ángulo para obtener imágenes más realistas).

Por solo 180 euros con pago al contado tienes en Vodafone el Samsung Galaxy J6+, un móvil con gran pantalla y doble cámara. En Movistar y Orange el precio sube algo más, aunque también se mantiene por debajo de los 300 euros: 210 y 250 euros, respectivamente.

Con cualquiera de las tarifas Red de Vodafone tendrás que ir entregando mensualmente 7,50 euros (sin pago inicial ni final). Pero, sin duda, la mejor opción en este sentido es recurrir a la tarifa La Sinfín de Yoigo.

El J6+ dispone de panel de 6 pulgadas con resolución HD+, ratio 18,5:9 y tecnología IPS. Incluye una doble cámara de 13 y 5 megapixeles con apertura focal f/1.9 y f/2.2. Su procesador es un Snapdragon 425 de cuatro núcleos, que está acompañado de 3 GB de RAM. No falta una batería de 3.300 mAh y lector de huellas dactilares.

Con una portabilidad a Orange y una tarifa Go, el Samsung Galaxy A6+ tiene un precio total de 258 euros al finalizar los dos años de permanencia. Para eso es necesario contratar una tarifa Go Top, Go Up o Go On (llamadas ilimitadas y 25, 12 o 7 GB para datos).

Este terminal cuenta con panel de 6 pulgadas HD de 1080 x 2220 píxeles (411 ppp), así como una doble cámara de 16 megapíxeles (f/1.7) + 5 megapíxeles (f/1.9). El A6+ está alimentado por un procesador de ocho núcleos a 1,8 GHz, acompañado de 3 GB. También equipa una batería de 3.500 mAh y está gobernado por Android Oreo.

También Vodafone es la operadora que más económico tiene el Samsung Galaxy J4+ con un pago al contado: 156 euros. Sin embargo, con una tarifa y pago a plazos le gana con creces Yoigo, que lo ofrece gratis contratando cualquiera de sus tarifas. En Orange tampoco sale nada mal al final de los dos años de permanencia: 144 euros con una tarifa Go Top, Go Up o Go On.

El Samsung Galaxy J4+ ofrece un panel de 6 pulgadas HD+ con una relación de aspecto de 18.5:9. El terminal dispone de una única cámara principal de 13 megapí­xeles con apertura f/1.9. Su cámara frontal para selfies tiene una resolución de 5 megapíxeles. En su interior hay cabida para un procesador comedido, un Qualcomm Snapdragon 425, acompañado de 2 GB de RAM.

También aparece el Samsung Galaxy A8 en Yoigo por debajo de los 300 euros. Con una tarifa como La Sinfín 25 GB cuesta solamente 6 euros mensuales durante dos años (más el precio de la tarifa: 32 euros con un descuento del 20% durante 6 meses). Sin pago inicial, pero con un pago final de 50 euros. Al final de la permanencia de 24 meses, el A8 tiene un precio de solo 195 euros.

Fuente: Hechosdehoy.com