Los mejores juegos de póker para jugar en consolas

El juego de póker es probablemente uno de los juegos más reconocidos a nivel mundial, gracias a la popularidad de los casinos. Este juego de cartas es parte estrategia y la otra parte, es suerte. Hay jugadores que prefieren ir a los casinos para jugar una partida de póker presencial, mientras que hay otros que prefieren hacerlo en su versión online, desde la comodidad de sus sillones y sin tener que salir de su casa. Este último grupo ha crecido de manera considerable en los últimos años, lo que quiere decir que la variedad de opciones de juego son cada vez más notables.

Además de disfrutar los juegos de póker en línea que se pueden encontrar y todas sus versiones y variaciones, existen otros juegos que se lanzaron para las clásicas consolas como la PlayStation o la Wii. Aunque suene raro, las consolas de juego ahora también se han convertido en el medio ideal para aquellos jugadores que prefieren esta modalidad. Hoy te contaremos cuáles son los mejores juego de póker para jugar en consolas, para que , si es que aun no lo has intentado, les des una oportunidad y puedas experimentar la adrenalina y el azar que son característicos de estos juegos.

El primer juego es Full House Póker, diseñado especialmente para la consola Xbox 360. El juego fue desarrollado por Microsoft. Como jugador, puedes crear tu propio avatar, quien visitará los casinos más lujosos para hacer una partida de póker. Aunque en este juego no ganas dinero, sino puntos, estos podrán ser intercambiados para desbloquear items del juego. Además, el juego ofrece la posibilidad de jugar contra hasta 10 jugadores. La consola Nintendo Wii tiene el World Series of Póker, que igual que el anterior juego, no está diseñado para apostar dinero, sino por mera diversión. Póker Hol’em es la opción que ofrece el Play Station. Lo más significativo de este juego es su increíble recreación visual, tal como si estuvieras en un casino real. El máximo número de jugadores que ofrece este juego es 8.

Prominence Póker es otro de los juegos más espectaculares para consola. No solo por sus increíbles y divertidos visuales, sino porque tiene una trama muy interesante en un mundo peligroso que te mantendrá pegado a la pantalla. Este juego está disponible para las consolas Xbox One y PS4. Póker Night 2 es también otro de los populares juegos de póker para consola. Este juego está disponible en las consolas de Steam, Playstation y Xbox Live Arcade. Y para la consola del Nintendo Switch está el Video Póker at Aces Casino y una de las curiosidades de este juego es que puede ser jugado en cinco idiomas diferentes: español, inglés, alemán, francés y portugues.

El Governor of Póker para la Nintendo DS es también otro de los juegos de póker más populares. Este juego, a diferencia de todos los anteriores, te permite ser un visitante del Viejo Oeste. Con tu propio avatar, podrás recorrer diferentes poblados y jugar partidas de Texas Holem. A medida que vas ganando, podrás llegar a convertirte en el dueño del Estado de Texas.

Así que ahora ya lo sabes, los juegos de póker para consola ofrecen muchas opciones, dependiendo de que consola tengas o que clase de juego de póker te gustaría jugar. Lo que sí te aseguramos es que pasarás horas de diversión ilimitada, tal como si estuvieras en un casino, con otros jugadores, jugando una buena partida de póker. Y sino tienes una consola, puedes disfrutar de muchos de ellos desde tu computadora o celular.