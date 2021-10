La manera más rápida de perder peso en menos de un mes

Sea cual sea la razón por la que necesites o quieras perder peso rápidamente es importante cerciorarse que la forma en la que lo hagas sea saludable ya que encontramos miles de dietas y remedios milagrosos en internet que pueden poner tu salud en peligro. A continuación te dejo una guía con maneras rápidas pero saludables de perder peso, no te olvides de consultar con un profesional de la salud.

Haz ejercicio durante el día

La actividad física es necesaria para mantenernos saludables y perder peso, pero para que esta actividad no sea solo por unas semanas y la sigas realizando en el tiempo es necesario buscar algo que te guste hacer y se adapte a tu estilo de vida, también hay ejercicios que puedes integrar en tu día a día sin mucho esfuerzo.

Una opción es ejercitar las piernas mientras estás tumbada en el sofá o la cama viendo televisión, otra opción cuando vas de compras es llevar las bolsas con los codos algo doblados de esta manera tonificarás hombros y brazos.

Cuida tu alimentación

Una buena alimentación es vital para perder peso y mantenernos saludables. Deja de lado las dietas milagrosas que te prometen ayudarte a perder peso rápido pero por otro lado también recuperarás ese peso cuando abandones la dieta.

Hay que cambiar el chip y dejar de hacer dietas, sino cambiar los hábitos alimenticios que tienes. A continuación te dejo algunos consejos a la hora de comer.

Come sin distracciones

Come despacio y mastica bien

Come 5 veces al día

Ten un diario de lo que comes

Escribir lo que comemos y planificar nuestra dieta nos ayudará a ser conscientes de lo que comemos día a día y de esta manera evitar consumir más calorías de las que deberíamos. Recuerda que no es necesario pasar hambre para perder esos kilos de más solo hay que llevar un control de lo que comemos.

Pastillas adelgazantes

Las pastillas adelgazantes y suplementos fueron creados específicamente para eso, para ayudarnos a adelgazar. Al acompañarlos de una rutina de ejercicios y buena alimentación tendremos los resultados que esperamos. Hay muchas opciones así que debemos elegir uno que se adapte a nuestro estilo de vida y lo que necesitamos para bajar de peso.

Tomar agua

El consumo de agua es esencial para nuestra salud, nos ayuda a mantenernos hidratados, tener una linda piel y evitar enfermedades; como ya sabemos tiene muchos beneficios y te dejo algunos a continuación:

Aumenta el número de calorías que quemas

Beneficioso para el entrenamiento

Reduce la cantidad de calorías líquidas que consumimos

Nos da energía

Nos ayuda a comer menos

Ayuda a la digestión

Mide tus progresos

La mejor forma de saber si estás teniendo resultados es medir tus progresos cada semana, de esta manera sabrás si tu rutina y los hábitos están funcionando o no.

No te aflijas si no notas los cambios de un día al otro o te sientes más hinchada, hay diferentes factores que pueden influenciar es por eso que se recomienda medir los progresos por semana y no por día.

No te olvides de la importancia de la constancia, por más que queramos los cambios no se verán de la noche a la mañana. No te desanimes y tampoco te prives de comer lo que te gusta, equilibra las calorías que consumes con las que quemas.