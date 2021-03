Beber café antes del ejercicio puede ayudar a quemar más grasa

La cafeína es un estimulante que se encuentra naturalmente en los granos de café, las hojas de té y los granos de cacao. Las bebidas energéticas comerciales, los bocadillos y muchos otros alimentos también tienen cafeína agregada. El consumo moderado de este estimulante puede aumentar el estado de alerta, la función cognitiva y la pérdida de peso. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) recomienda que los adultos sanos no consuman más de 400 miligramos (mg) de fuente confiable de cafeína al día, lo que equivale a aproximadamente 4 o 5 tazas de café. Sin embargo, algunas personas metabolizan la cafeína de manera diferente y experimentan efectos negativos a niveles más bajos de ingesta.

Una revisión de 2019 de 21 metanálisis publicados sugiere que la cafeína puede aumentar el rendimiento del ejercicio al mejorar la potencia anaeróbica, la resistencia aeróbica y la resistencia y fuerza muscular. Los datos también muestran que el efecto positivo de la cafeína sobre estos marcadores de rendimiento es más pronunciado durante las sesiones de ejercicio aeróbico que durante el ejercicio anaeróbico. A pesar de la evidencia que muestra que la cafeína ayuda en el rendimiento del ejercicio, existe una investigación limitada sobre si ayuda al cuerpo a quemar grasa. Para investigar la capacidad de la cafeína para mejorar la capacidad de quemar grasa, científicos del Departamento de Fisiología de la Universidad de Granada (UGR) en España examinaron el efecto de la ingesta de cafeína en la tasa máxima de oxidación de grasas (MFO) de hombres activos durante una prueba de ejercicio graduada. .

El estudio se llevó a cabo entre junio y noviembre de 2019 y los resultados aparecen en la Revista de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva. ¿El consumo de cafeína ayuda a quemar grasas? Los investigadores reclutaron a 15 hombres activos con una edad promedio de 32 años. Todos estos participantes eran no fumadores que no tenían problemas de salud que pudieran empeorar con el ejercicio y no tomaban medicamentos ni fármacos. También todos tenían experiencia previa con el entrenamiento de resistencia y consumían menos de 50 mg de cafeína al día. En este estudio triple ciego controlado por placebo, cada participante completó una prueba de ejercicio cuatro veces, dos por la mañana y dos por la tarde, usando una bicicleta ergómetro. Un intervalo de 7 días separó cada prueba. 30 minutos antes de cada prueba, los participantes consumieron 3 mg por kilogramo de peso corporal de cafeína, que es el equivalente a un café fuerte, o un placebo de celulosa microcristalina pura. Los investigadores midieron la MFO y la absorción máxima de oxígeno (VO2max) mediante calorimetría indirecta y calcularon la intensidad del ejercicio necesaria para alcanzar la MFO óptima. Los resultados del estudio mostraron: Los participantes que consumieron cafeína habían aumentado la MFO y el VO2máx durante las pruebas de ejercicio que se realizaron por la mañana y por la tarde. Las pruebas de ejercicio vespertinas mostraron más aumentos en la MFO y el VO2máx que las pruebas de ejercicio matutinas.

Durante las sesiones de ejercicio matutinas, el consumo de cafeína aumentó la MFO a un nivel similar al de las pruebas de la tarde en los participantes que no consumieron cafeína. «Los resultados de nuestro estudio mostraron que la ingestión aguda de cafeína 30 minutos antes de realizar una prueba de ejercicio aeróbico aumentó la oxidación máxima de grasas durante el ejercicio, independientemente de la hora del día». – autor principal Francisco J. Amaro-Gahete Los investigadores sugieren que consumir una taza de café fuerte o una cantidad equivalente de cafeína poco antes de un entrenamiento aeróbico moderadamente intenso por la tarde es el mejor escenario para la máxima oxidación de grasa corporal total.

¿Cuáles son los peligros del consumo de cafeína? Al igual que con cualquier droga, el consumo excesivo de cafeína puede causar efectos secundarios desagradables, como insomnio, nerviosismo, ansiedad, frecuencia cardíaca rápida, náuseas y dolores de cabeza. Para las personas con ciertas afecciones de salud subyacentes, como un ritmo cardíaco irregular, la cafeína puede exacerbar los síntomas relacionados con la afección. Las personas a las que les preocupa que el consumo de cafeína pueda empeorar su estado de salud deben consultar a un profesional de la salud antes de consumir productos con cafeína.

Limitaciones notables del estudio

Aunque la investigación analizó cómo la ingesta de cafeína afecta la oxidación de grasas durante el ejercicio en hombres activos, no incluyó a mujeres ni a personas con un estilo de vida sedentario. Además, se desconoce la raza y el origen étnico de los participantes. Por lo tanto, es posible que los resultados del estudio no se extiendan a todos los grupos raciales y étnicos, y es posible que no sea posible generalizarlos a mujeres o personas de otros grupos de edad. Además, solo hubo 15 participantes en el estudio, que es un número muy pequeño. Los científicos tampoco midieron la temperatura corporal o las variables sanguíneas y no consideraron cuánto o qué poco durmieron los participantes durante el período de prueba.