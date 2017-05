Intel, eBay, SAP, Salesforce y Sony colaborarán en inteligencia artificial

El año pasado, Amazon, Google, Facebook, IBM y Microsoft dieron vida a Partnership on AI, una organización “para avanzar en la comprensión pública de las tecnologías de inteligencia artificial” y “formular las mejores prácticas sobre los desafíos y oportunidades en el campo”.

A esta iniciativa se han ido uniendo con el paso del tiempo compañías como Apple, que se sumó en enero a Partnership on AI. Ahora sus responsables han anunciado la incorporación de nada más y nada menos que veintidós nuevos nombres.

Por un lado trabajarán con esta asociación las firmas tecnológicas Cogitai, eBay, Intel, Salesforce, SAP y Sony. Además de McKinsey & Company y Zalando.

Cabe destacar que por parte de Intel, Salesforce, SAP y Sony participarán, respectivamente, el responsable del AI Products Group formado hace unos meses en la compañía de Santa Clara, Yinyin Liu; el vicepresidente de Machine Learning, Markus Noga, el científico jefe Richard Socher; y el director de Sony Computer Science Laboratories, Hiroaki Kitano.

En la lista de nuevos socios también aparecen los nombres de catorce entidades sin ánimo de lucro como UNICEF. El resto serían: Allen Institute for Artificial Intelligence, AI Forum of New Zealand, Center for Democracy & Technology, Centre for Internet and Society – India, Data & Society Research Institute, Digital Asia Hub, Electronic Frontier Foundation, Future of Humanity Institute, Future of Privacy Forum, Human Rights Watch, Leverhulme Centre for the Future of Intelligence, Upturn y XPRIZE Foundation.

Se espera que nuevas compañías se vayan uniendo a Partnership on AI en el futuro para ahondar en el pujante tema de la inteligencia artificial.

Partnership on AI se encuentra en estos momentos en plena búsqueda de un director ejecutivo que se encargue de supervisar las operaciones de la organización.