En Android necesitamos una Apple Store, y con urgencia

Play Store, la tienda de aplicaciones de Google. Gracias a ella, los usuarios de Android podemos descargar todas nuestras aplicaciones de una forma bastante sencilla. Sin embargo, hay varias cosas que no nos gustan en absoluto, dos principalmente.

La primera, es las casi inexistentes medidas de seguridad que Google pone a los desarrolladores, y por otro lado, el poco mimo que le ponen a la tienda, que no es más que un aglutinador de aplicaciones, con sus ofertas puntuales. A veces, inspirarse en el “enemigo” no es del todo un error, y sin duda la Apple Store es algo en lo que, en mi opinión personal, Google debería ver propuestas interesantes.

La App Store no es una tienda, es un feed

Para empezar, lo que más me llama la atención de la Apple Store es que no es solo una tienda de apps, es también una especie de feed, me explico. En nuestro Play Store, nada más entrar tenemos un montón de aplicaciones, las categorías, y las ofertas. Si se quiere destacar algún juego, quizás Google le dedique un mini párrafo a introducirlo para animar a su descarga.

La App Store de Apple no es así, podemos dedicar un buen rato a leer y estar informados sobre temas interesantes. Ayer, por ejemplo, leí un completo artículo sobre fotografía en blanco y negro, y al final del mismo, aparecía una aplicación para realizar dichas fotos. Es decir, Apple tiene una forma mucho más visual y atractiva para presentar sus aplicaciones. En nuestro Play Store entramos, descargamos y punto. En la Apple Store entramos, leemos un rato, y ya descargamos.

Sí, podrás decir que vaya chorrada, que una tienda de apps es una apps, pero créeme que cuando te presentan una aplicación con este formato de revista, tu curiosidad aumenta, y acabas disfrutando más la aplicación.

Malware y calidad, el talón de Aquiles de Google

Ayer mismo te contábamos que UC Browser, uno de los navegadores más descargados, ha sido retirado del Play Store porque enviaba datos de los usuarios a China. Este no es un caso aislado, hace poco se detectaron más de 100 aplicaciones maliciosas en Play Store, junto a otras 42 aplicaciones más.

Cientas y cientas de aplicaciones basura, que no entendemos cómo han pasado los controles de Google. Por experiencia propia, te puedo decir que para subir una App al Play Store basta con poco más que pasar por caja, eso sí, el precio es muy pequeño. Google no te exige calidad, básicamente no exige casi nada, pagas, subes tu app, la revisan a su manera, y te la publican.

Se critica mucho de iOS que tienen menos aplicaciones, sí, pero porque no tienen aplicaciones basura, y hay más aplicaciones de pago porque los desarrolladores tienen instrucciones bastante más rígidas. ¿Qué es mejor, tener solo aplicaciones de calidad aunque sean “pocas”, o tener miles y miles de apps, de las cuales cientas son basura? En mi caso, lo tengo claro.

Conclusiones

No te confundas, esto no es un ataque al Play Store, simplemente pienso que Google debería ser un poco más restrictivo con las aplicaciones que se suben, para evitar que haya tanta basura en la tienda. Por otra parte, el diseño del Play Store es bastante mejorable, por más que se mejore a nivel visual, la funcionalidad siempre puede ir un paso por encima.

Y tú, ¿has probado la tienda de aplicaciones de Apple?

Fuente: Andro4all.com