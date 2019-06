El Camino de Santiago: guía para vivir una experiencia única

Cada vez son más personas las que deciden hacer el Camino de Santiago, una de las experiencias más intensas y más populares que se pueden disfrutar en nuestro país. Hay muchas razones para lanzarte a hacerlo aunque, como todo viaje necesita cierta preparación. Déjate asesorar por los expertos y vive la mejor experiencia.

La ruta jacobea es todo un clásico en nuestro país pero también para los miles de turistas de otros países que participan en ella. En diciembre de 2017 se batió el récord de peregrinos que llegaron a Santiago de Compostela con más de 300.000 personas.

Hay muchas rutas que se pueden hacer para llegar a Santiago de Compostela, saliendo desde diferentes puntos de la Península. Santiago Ways, líder en viajes organizados al Camino de Santiago puede recomendarte la que más se adapta a ti. Además, te ayudarán a resolver todas las preguntas que te puedan surgir antes de comenzar el viaje: qué llevar en tu equipaje, información sobre rutas, novedades, curiosidades, etc.

Sin duda, hay muchas formas de disfrutar del Camino. Una de ellas es viajando en grupo, en cuyo caso tendrás la oportunidad de conocer a gente nueva en el trayecto con tu misma inquietud y de ir guiado por un profesional. Los grupos para hacer el Camino de Santiago se cierran con antelación para que la experiencia sea satisfactoria y esté completamente organizada. Santiago Ways cuenta con un guía y un coche de apoyo y alojamientos de confianza por todo el trayecto. Cada año el 30% de sus clientes vuelve a contratar sus servicios para hacer otros tramos del Camino de Santiago.

Estos son los motivos por los que debes hacer el Camino de Santiago

Se dice que el Camino de Santiago se debe recorren, al menos, una vez en la vida. No necesariamente todas las rutas pero sí una o parte de ella. Hay muchos motivos por los que los peregrinos se animan a recorrerlo: religiosos, de ocio, por deporte, por amor a la naturaleza, etc. Si todavía no tienes el tuyo, te damos unos cuantos:

Una mezcla entre cultura, historia y gastronomía: Caminar decenas o cientos de kilómetros te da la oportunidad única de conocer la cultura de los lugares por los que vas pasando, conocer la gastronomía de cada pueblo y ciudad y descubrir un interesante patrimonio artístico de localidades y aldeas que no conocías. Uno de los motivos más interesantes para viajar es todo el bagaje cultural con el que terminas el recorrido. Más aún si has coincidido por el Camino con otros peregrinos de distintos países y formas de pensar. Por no hablar de la propia Santiago de Compostela, cuyo casco antiguo fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Naturaleza y deporte: Es cierto que, dependiendo de cómo organices el viaje, el Camino de Santiago puede ser duro y requiere de cierta preparación física y mental. Pero los amantes de la naturaleza y de los deportes al aire libre no se arrepentirán de dedicar unos días a vivir esta experiencia. Pasarás por bosques, aldeas, tierras de cultivo, senderos escondidos. El paisaje verde de Galicia es incomparable y un regalo para la vista. Aunque todas las rutas del Camino son bonitas, mucha gente opta por realizar el Camino Francés desde Sarria. Hacer el Camino de Santiago desde Sarria tiene una duración de 7 días y 111 kilómetros de distancia.

Precisamente por las distancias a recorrer, una de las recomendaciones para poder realizar sin problemas el Camino de Santiago es practicar con caminatas durante, aproximadamente, 90 días antes del viaje. Poco a poco, irás ganando fuerza y seguridad y será menos duro en el momento de la verdad.

Desconectar de la rutina y salir de tu zona de confort: Muchos viajeros se toman el Camino de Santiago como una ruta para relajarse, desconectar de los problemas del día a día y encontrarse a sí mismos. Las horas de caminata sirven, sin duda, para pensar y reflexionar sobre tu vida y puede que te resulte muy útil para ordenar tus ideas. Todos necesitamos abstraernos de vez en cuando y encontrar la paz que necesitamos después de mucho tiempo de rutina. El Camino te servirá para conocer gente con perspectivas diferentes, dormir cada día en un sitio distinto y descubrir paisajes y rutas que no conocerías si no fuera por este viaje. En resumidas cuentas, salir de tu zona de confort.

Conocer la historia del Camino de Santiago: En realidad este viaje ejemplifica los valores de la fraternidad y de la empatía con el otro. Te servirá, no solo para conocer una leyenda importantísima en la historia de nuestro país sino también para dejarte contagiar por el espíritu jacobeo. Es un sentimiento de ayuda y solidaridad con los realizan el Camino junto a ti. Al mismo tiempo, te darás cuenta de la hospitalidad con la que los vecinos de las diferentes localidades por las que vas pasando tratan a los peregrinos en su viaje.