DES 2018 analiza las oportunidades de negocio del Internet de las cosas

Digital Enterprise Show DES2018 que tendrá lugar los próximos 22, 23 y 24 de mayo, contará con foros dedicados a las tecnologías que están transformando la realidad social y empresarial dentro del programa de las Tech Series, en las que se engloban espacios de análisis sobre tecnologías como el Internet de las Cosas, Cloud, Blockchain, Inteligencia Artificial o Ciberseguridad.

En el marco de estos foros, el IoT Tech Series dedicado a conocer los desafíos y oportunidades que plantea el internet de las cosas, desde las nuevas vías de negocio que surgen en torno a la obtención y gestión del dato, o las implicaciones de seguridad para construir entornos de confianza que ayuden a la implantación del IoT; hasta la integración con otras tecnologías como inteligencia artificial y Robótica para potenciar la transformación de toda la organización.

“Conectar dispositivos y maquinaria para obtener datos relevantes en tiempo real sin duda es un imperativo de la economía digital para las empresas a la hora de desarrollar su negocio de una forma consciente. El potencial del IoT como fuente de información alcanza una gran diversidad de industrias desde la salud a la movilidad urbana, por ejemplo, que a su vez afectan a otros ámbitos de nuestra vida como el cuidado del medio ambiente, o la creación de servicios que mejoren nuestro bienestar social” comenta Lluís Altés, Managing Director de DES2018.

Programa IoT Tech Series

DES2018 pretende mostrar cómo el desarrollo de soluciones sobre tecnología IoT impacta directamente en la sociedad actual, promoviendo innovaciones que mejoren la integración e igualdad social. Para ello, contará con la presencia de Manel Alcaide, emprendedor y fundador de Visualfy, empresa de tecnología al servicio de las Personas Sordas o con pérdida auditiva que desarrolla soluciones que recogen la información sonora del entorno y de dispositivos móviles para adaptarla con señales visuales y sensoriales. La compañía ha desarrollado Deaf Smart Space, un sensor que escucha de forma permanente en casa del usuario y aprende de su actividad sonora diaria. Así, por ejemplo, es capaz de enviar una notificación a un teléfono cuando el timbre de la puerta suena, la lavadora ha terminado o si el bebé está llorando. Se trata de una empresa que ha conseguido más de 2 millones de euros de inversión.

Ferrán Latorre es un montañero y viajero español. En 2017 se convirtió en el sexto montañero español en ascender los Catorce Ochomiles, gesta lograda hasta ese momento por 38 personas más. Gracias a las soluciones tecnológicas desarrolladas por Seidor y SAP, sus seguidores pudieron seguir sus intentos de llegar a la cima. Además, el uso de dispositivos IoT en su día a día ha permitido monitorizar sus signos vitales y las condiciones climáticas, establecer un sistema de comunicaciones por satélite e incluso compartir el estado emocional y la geoposición del escalador en tiempo real. DES2018 conectará con Latorre en directo mientras continúa su aventura por la montaña para hablar sobre cómo los datos y el IoT están cambiando el mundo del deporte.

Mercedes Crego, Head Open Innovation EME de Philips Lighting, presentará también las soluciones de interconectividad aplicadas al sector de la iluminación, sensorización y dispositivos.

Por otra parte, y desde un punto de vista más técnico, la seguridad tendrá también un gran protagonismo dentro de este foro de IoT. En 2017 los ataques a dispositivos IoT se dispararon hasta un 280%. A medida que el IoT se generaliza y aparecen más dispositivos interconectados, la complejidad de administrar el entorno sigue creciendo. En esta línea, Magnus Melander, CEO de IoT Wbird, tratará de responder a la pregunta de si los problemas de seguridad de IoT se pueden resolver, y establecerá la hoja de ruta ideal que cada proveedor de IoT, desarrollador y fabricante, debe abordar para construir un mercado de confianza. Melander defiende que la conciencia sobre la seguridad aún no es suficiente, y que debe prevalecer la urgencia de desarrollar una base de seguridad sólida y una cultura de análisis para hacer frente a un mundo cada vez más interconectado.

Manuel Muñiz, CEO de MIOTI, defenderá la hiperconectividad a través del Internet de las cosas, la Robótica y la Inteligencia Artificial en una ponencia donde analizará el potencial de los procesos operacionales automatizados para impulsar la innovación empresarial con un modelo competitivo, donde a medida que avanza la tecnología, aumentan las posibilidades de alcanzar la automatización total. Desvelará cuáles son los puntos de inflexión y cuáles son las fuerzas que actúan como desencadenantes de la automatización y ponen en valor el potencial de la IA y la robótica avanzada.

Por su parte, Anne Hoyer, la directora de IoT Leonardo de SAP, y una de las 30 mejores mujeres inspiradoras durante 2017, compartirá con los asistentes las claves para el éxito de una estrategia IoT y ayudará a comprender el impacto real que esta tecnología está teniendo en la industria.

Y por último que no menos importante, Bay McLaughlin, empresario e inversor con acciones en 38 empresas de 20 países diferentes, será el encargado de resaltar el papel que el dato juega en la activación de tecnologías como Inteligencia Artificial, Big Data, Blockchain o Cryptocurrencies en su ponencia Why Connecting The World Will Change Everything donde también hará un repaso a las aplicaciones que están cambiando nuestras vidas hoy.

