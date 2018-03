La historia poco contada de las mujeres que han hecho internet tal y como lo conocemos

Hay un par de narrativas omnipresentes cuando se habla de la historia de las mujeres en la tecnología. Una de ellas es simplista y lineal: los hombres construyeron los ordenadores e internet, y las mujeres ahora están intentando irrumpir en ese mundo. Otra versión más matizada incluye a pioneras como Ada Lovelace o Grace Hopper, que ayudó a inventar la programación tal y como la conocemos, o las matemáticas de la NASA cuya historia fue contada en la película de 2016 Hidden Figures. Pero esta narrativa sobre los comienzos de la ciencia computacional contrasta dramáticamente con el dominio absoluto de los hombres en el Silicon Valley de hoy en día.

La periodista y música Claire L. Evans ha ofrecido una versión más agresiva y complicada del pasado. Broad Band: The Untold Story of the Women Who Made the Internet incluye perfiles ya nombrados, como Lovelace o Hopper, pero también permite conocer historias y proyectos mucho menos conocidos. Por ejemplo, Resource One, proyecto liderado por Pam Hardt-English o el papel de Wendy Hall en el desarrollo del hipertexto. O, en el fin del milenio, el papel de Jaime Levy.

El libro ilustra como todos estos proyectos prefiguraron internet tal y como lo conocemos y, además, narra todas las ideas que se perdieron por el camino. “Siempre me pareció inevitable acabar escribiendo este libro, o un libro como este. Crecí online, y mi padre trabajó para Intel, teníamos ordenadores en casa desde que tengo memoria, y nunca sentí cuando era pequeña que los ordenadores fueran para niños o para niñas. Solo veía mi ordenador como un portal al mundo“, ha señalado la autora, que señala quela idea vino cuando escribió sobre cyberfeminismo hace unos años, a TheVerge.com.

Según Evans, fue realmente satisfactorio terminar la historia con el estallido de la burbuja de internet. “Creo que cuando estalló la burbuja, estallaron también la mayoría de ilusiones idealistas que la gente había tenido sobre cómo internet y la web deberían ser. De algún modo, se siente como si fuera el comienzo de un nuevo capítulo, un capítulo que estamos viviendo ahora mismo”.

“Creo que una de las cosas que me ha llegado de esta historia ha sido reescribir mi propia concepción de internet y cómo internet pudo ser diferente”, afirma. Y es que Evans no solo cuenta los proyectos exitosos, también los fallidos, lo que lleva a pensar en todos los mundos paralelos que podrían haber surgido si esas historias hubieran tenido un buen final.

