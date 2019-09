Cómo migrar documentos y programas a un ordenador

No tienes por qué dejarte atrás ningún dato cuando comiences con un ordenador nuevo.

Es posible que la emoción te embargue cuando acabas de recibir un nuevo ordenador y que se acabe disipando momentos después cuando te des cuenta de que te enfrentas a la ardua y tediosa tarea de reinstalar programas y trasladar todos los documentos, datos y archivos desde el PC anterior al nuevo modelo.



Es comprensible lo abrumador que puede llegar a ser este proceso. Algunas opciones de respaldo no han cambiado mucho a lo largo de los años, pero también hay una serie de opciones que ahora nos permiten hacernos acopio de todos nuestros datos sin requerir excesiva configuración.



Lo primero es lo primero: sabes que necesitarás reinstalar los programas. Todos desearíamos tener un atajo secreto para compartir, pero no lo tenemos. Los programas no fueron creados para migrar de un ordenador a otro (todo lo demás sí).



Si el nuevo ordenador ejecuta Windows 7 , 8 o 10 es probable que ejecute la versión de 64 bits, lo que significa que verás un mayor rendimiento si instalas versiones de 64 bits de sus programas. No todos los programas tienen una versión de 64 bits, pero la mayoría ya sí. Tanto iTunes como Microsoft Office son dos ejemplos de programas populares disponibles en versiones de 64 bits. Tendrás que comprobar si tus otras aplicaciones se ofrecen en 64 bits antes de instalar la versión de 32 bits.



Una vez que tengas los programas instalados en tu nuevo ordenador, estarás listo para mover los datos de tu PC anterior al nuevo. Aunque hay varias maneras de hacerlo, la más recomendable es la utilización de un software gratuito de migración de PC.

Estas herramientas nos ayudan a migrar automáticamente los archivos de un ordenador a otro sin perder datos. Así, por ejemplo, con el software de EaseUS, EaseUS Todo PCTrans Free10.5, nos podremos olvidar completamente de pasar horas y horas copiando manualmente las miles de fotos, música, vídeos, documentos de Office, documentos PDF o archivos de texto, primero a un dispositivo de almacenamiento y luego trasladarlo a todo pacientemente al otro ordenador recién llegado a casa. Con esta herramienta podrás mover lo que quieras y sin tanto dolor de cabeza.

¿Y qué pasa con mis aplicaciones?

Tranquilo, respira, que está todo pensado. Si eres usuario de aplicaciones o incluso de plataformas de juegos como Steam, no te preocupes por tus juegos, no tendrás que reinstalar las aplicaciones ni pasar los juegos al nuevo ordenador, la herramienta lo hará por nosotros. El software permite transferir las aplicaciones más comunes, como MS Office (Word, Excel, Outlook, etc.), Photoshop, software de Adobe, QuickBooks, Google Chrome, Firefox y muchas más.

Si te preocupa la forma en la que todo esto se va a materializar, es muy sencillo, además tenemos tres opciones posibles:

A través de la conexión de red A través de un archivo de imagen A través de transferencia local

En todos los casos podrás mover los datos de un ordenador a otro rápidamente (y encima gratis).

Eso sí, si necesitas más capacidad, la herramienta Todo PCTrans de EaseUS también posee versiones profesionales y técnicas para los usuarios más exigentes.