¿Cómo funciona la tecnología VAR en España?

El sistema VAR ha revolucionado el fútbol clásico que durante tantos años ha existido sin tecnología. El videoarbitraje es el complemento ideal a la figura del árbitro para evitar errores propios que puedan condicionar el resultado del partido. La existencia de este sistema en las grandes competiciones futbolísticas ha hecho que se amplíe el número de colegiados por encuentro, ya que uno debe estar dentro del terreno de juego y otro en la sala VAR.

Pese a llevar dos temporadas en funcionamiento dentro de la Liga Española, muchos aficionados todavía no conocen para qué sirve y en qué situaciones concretas el árbitro puede hacer uso del VAR. La primera situación en la que este sistema entra en juego es cuando hay un gol y puede haberse producido una infracción anterior. El árbitro debe comprobar que no ha habido ninguna falta o toque con la mano antes de confirmar el gol y el juego no se ve interrumpido al estar parado el transcurso del partido.

Los penaltis han dejado de ser polémicos con la aparición del VAR, el árbitro tiene la posibilidad de revisar en varias ocasiones y desde diversos puntos de vista si realmente se ha producido una infracción reglamentaria para pitar penalti. Esto evita un gran número de errores humanos que se cometían anteriormente, por lo que los equipos están de acuerdo con el uso de tecnología al poder tomarse decisiones más justas.

Las tarjetas rojas también eran una fuente de polémicas en los partidos importantes, el árbitro se veía obligado a sacar una tarjeta de un color u otro sin ni siquiera haber visto bien la jugada.

La última situación en la que el colegiado de un partido puede usar el sistema VAR es para comprobar la identidad de un jugador. Esto evita que se amoneste al jugador equivocado, los asistentes de vídeo puedan informar al árbitro principal para que la sanción se produzca de manera correcta. Este es el caso en el que menos se utiliza ya que como regla general los árbitros suelen estar atentos y los más veteranos conocen perfectamente la identidad de cada jugador.

El proceso para la utilización del videoarbitraje es muy sencillo, aunque a muchos aficionados al fútbol les costó entenderlo en los primeros partidos que se utilizó. El primer paso es que el árbitro principal informe a los asistentes de vídeo acerca de una posible incidencia o viceversa, es decir, también los asistentes pueden recomendar al colegiado que revise la jugada para tomar una decisión.

En ese momento, los asistentes de vídeo comienzan a revisar la jugada con las imágenes grabadas y se comunican con el árbitro principal a través de un sistema de audio. Cuando la jugada ha sido revisada en varias ocasiones, el árbitro actúa como es debido tras contar con la recomendación de sus asistentes o haber visto la jugada personalmente en la pequeña pantalla que hay situada en un lateral del campo.

Este sistema de videoarbitraje hubiese acabado con muchas polémicas en el pasado. Una de las más recordadas es el gol que no fue concedido a Inglaterra ante Alemania en la Eurocopa 2010. Frank Lampard realizó un potente disparo desde fuera del área y el balón dio en el larguero y botó dentro de la línea de gol por varios centímetros de distancia. Aun así, el árbitro no pudo ver la jugada repetida al no existir el VAR y decidió no dar el gol como válido. El encuentro finalizaría con un resultado de 4-1 favorable al equipo alemán, que venció con goles de Klose, Podolski y Thomas Müller.

No es casualidad que el VAR se haya implementado en todas las ligas importantes ya que hace del fútbol un deporte mucho más justo. Lo más probable es que en el futuro no existan competiciones sin esta tecnología ya que todos los seguidores al fútbol se han acostumbrado y para los árbitros es mucho más cómodo contar con las jugadas repetidas en varias ocasiones.