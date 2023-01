Coach para emprendedores con ChVmpion Mind: Con ayuda todo es más fácil

Emprender es sinónimo de muchas cosas, tanto positivas como negativas. Evidentemente, un emprendedor tiene mayor libertad en su vida profesional, pues no depende de un superior y, sobre todo, tiene la capacidad de crear. Ya sea un servicio o un producto, el resultado será el fruto del trabajo y reflexión de un individuo que ha decidido trabajar por cuenta propia y ser su propio jefe. Sin embargo, como algunos dicen sabiamente, lo que aumenta la libertad, también aumenta la responsabilidad. Por ello, el mundo del emprendimiento no es una excepción. Y esto, muchas veces, implica avanzar hacia lo desconocido. ¿Cómo hacerlo correctamente? Esta interrogante da lugar a la necesidad de ayuda. El coach para emprendedores de la mano de ChVmpion Mind promete ser la solución…

Coach para emprendedores: ¿De qué se trata?

Los emprendedores no necesitan rodearse de mucho personal. Necesitan entrenadores que les hagan rendir cuentas y les revelen las verdades más desagradables de la creación de una empresa. El coach para emprendedores se especializa en caminar por la línea entre ser un animador y un realista duro, empujando al empresario a nuevas alturas que a veces son incómodas, pero que son necesarias para hacer crecer y escalar el negocio que se ha emprendido.

Con demasiada frecuencia, el círculo social y empresarial de un emprendedor está lleno de gente que puede no aportarle lo que realmente necesita. Un coach para emprendedores sabe qué hacer y decir en el momento justo; siendo ésta una parte fundamental del viaje y la única forma de construir una estructura mayor y más eficaz; la cual vaya más allá de los sueños descabellados del emprendedor.

El ser emprendedor no es para débiles…

Entonces, podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que el ser emprendedor no es para los débiles; pues amerita resiliencia, aguante, paciencia y demasiada perseverancia. Hay mucha incertidumbre, ansiedad y soledad cuando la persona se libera del horario de 9 a 5 y del sueldo del 15 y último; decidiendo trabajar para sí mismo. ¿Un coach para emprendedores es sensible a estos obstáculos? Por supuesto que sí, porque ha pasado por ellos, los ha superado; pero también sabe lo que hay al otro lado del éxito.

Y es que, aproximadamente el 20% de los emprendimientos y pequeñas empresas fracasan durante su primer año y esta estadística no es un secreto para nadie. No obstante, la gente quiere convertirse en emprendedora y, así, lo refleja un informe de Guidant Financial. El cual, encontró que el 26% de los encuestados deseaba ser su propio jefe.

José L. Meléndez CEO de ChVmpion Mind y Co – Fundador de esta plataforma de coach empresarial, dice al respecto:

“Muy poca gente tiene una gran fuerza de voluntad para mantener hábitos y prácticas que le lleven hacia grandes logros dentro de su emprendimiento, pero muchísima gente tiene el talento suficiente para dar pasos de gigante, sólo necesitan apoyarse en metodologías como ChVmpion Mind»

ChVmpion Mind: Una herramienta de ayuda en el coach para emprendedores

El trabajo de un coach para emprendedores consiste en ayudar a la persona a alcanzar nuevos niveles, a veces incómodos, sin dejar de ofrecerle el apoyo y el ánimo necesarios para lograr el éxito. ChVmpion Mind hace esto y mucho más, pues con su programa de 21 semanas ideado para realizar cambios significativos en hábitos de vida que fomenten la productividad, aumenten la rentabilidad y, al mismo tiempo, permita al emprendedor alcanzar su bienestar personal.

ChVmmpion Mind, en su función de coach para emprendedores, conoce ampliamente lo que el emprendedor necesita:

Un coach para emprendedores empuja a las personas a salir de su zona de confort

Responsabiliza a las personas de los plazos que se han fijado.

Un coach para emprendedores comparte consejos, trucos y valiosas lecciones de vida

Ofrece los recursos necesarios para que el negocio avance a buen ritmo.

Un coach para emprendedores ayuda a la persona a superar los cuellos de botella o los momentos difíciles.

Además…

Elogia cuando se consigue el éxito, dando siempre un impulso para que siga queriendo alcanzar más objetivos.

Un coach para emprendedores identifica posibles problemas con antelación para neutralizarlos o minimizarlos.

Se asegura de que todos los objetivos estén orientados al crecimiento para que la persona empiece a ver resultados rápidamente.

Un coach para emprendedores acompaña al individuo en las buenas y en las malas y buscar asesoramiento externo si el alcance del problema va más allá de las competencias del entrenador.

¿Cuáles son los beneficios del coach para emprendedores de la mano de ChVmpion Mind?

El coach para emprendedores de la mano de ChVmpion Mind; mantiene a las personas alertas y se asegura de que alcanzan los objetivos importantes que necesitan para lograr el éxito. Lo cual, evita que los emprendedores se estanquen. Lo último que necesita una persona que está emprendiendo es encontrarse exactamente en el mismo punto dentro de seis meses. Un coach para emprendedores que posea una estructura, como ChVmpion Mind, busca concretar el avance del proceso para que las personas puedan ver los resultados y el retorno de su inversión cuantitativamente. Proporcionando, además, una buena visión de lo que le depara el futuro.

El único trabajo de un coach para emprendedores es llevar al empresario a donde quiere y necesita estar…

Hay muchas cosas que los emprendedores que acaban de empezar no saben. Simplemente no están en el radar, porque el individuo no las ha experimentado directamente. Un coach para emprendedores reúne todas las piezas del rompecabezas y ayuda al emprendedor a ver y apreciar el panorama general. El proceso es tan importante como el resultado final. Los coaches guían a los emprendedores para que descubran las respuestas por sí mismos, lo que les permite mejorar su capacidad de resolución de problemas y tomar mejores decisiones empresariales en el futuro.

¿Cómo funciona el coaching para emprendedores?

Una vez que un emprendedor ha encontrado al coach para emprendedores adecuado, el siguiente paso es concertar una llamada inicial, en la que la persona hablará de las necesidades de su negocio y de sus objetivos generales. El coach para emprendedores le ayudará a dividir los grandes objetivos en partes más pequeñas, denominadas hitos o KPI y a fijar plazos para alcanzarlos.

El coach para emprendedores y el emprendedor mantendrán un contacto regular para asegurarse de que se cumplen los objetivos. Durante las reuniones periódicas, la persona y el coach empresarial hablarán también de cualquier preocupación o problema que haya surgido desde la última llamada y buscarán formas de superar esos obstáculos.

¿Cuál es la diferencia entre el coaching para emprendedores y la tutoría?

Los mentores son valiosos en el ámbito empresarial, pero no pueden sustituir a un coach para emprendedores. Los mentores son más bien amigos útiles que pueden orientar y aconsejar, pero rara vez hacen preguntas difíciles o son excesivamente críticos como puede y debe ser un coach para emprendedores. Además, no es tan probable que las personas se reúnan con sus mentores con regularidad y las reuniones suelen ser más informales, tal vez, menos estructuradas. Un coach para emprendedores no está ahí para ser amigo del empresario; hace preguntas difíciles, exige resultados tangibles y lleva al emprendedor al límite de las exigencias para lograr alcanzar los objetivos fijados; ayudándolo, a su vez, a despertar su consciencia creativa, critica y resolutiva.

¿Cuánto dura el proceso de coaching para emprendedores?

El coaching para emprendedores no tiene una duración determinada, en sí, no existe una duración media para la relación entre el coach para emprendedores y el emprendedor. Algunas relaciones de coaching duran años, mientras que otras duran unos pocos meses. Al igual que cada emprendedor es diferente, también lo es cada relación con un coach.

ChVmpion Mind ofrece un plan de Coach para emprendedores de 21 semanas en las que se garantiza un trabajo regular, la obtención de un ROI cuantitativo, trabajo paralelo entre el bienestar personal y las metas profesionales que se necesitan; entre otras actividades. No obstante, a este plan sólo pueden acceder aquellos que verdaderamente estén comprometidos ¿Crees que puedes ser uno de ellos?