Cambium Networks Corporation sale a bolsa

Cambium Networks Corporation («Cambium»), un proveedor de soluciones de infraestructura de redes inalámbricas de banda ancha, anunció hoy su salida a Bolsa. La compañía, que cotizará en The Nasdaq Global Market con el símbolo «CMBM”, ha lanzado una oferta pública inicial de 5.800.000 acciones ordinarias. Los suscriptores de la oferta también tendrán una opción de 30 días para comprar en Cambium hasta 870.000 acciones ordinarias adicionales. Se espera que el precio inicial de la oferta pública sea entre $ 13.00 y $ 15.00 por acción.

J.P. Morgan Securities LLC y Goldman Sachs & Co. LLC actuarán como los principales administradores para la oferta y como representantes de los suscriptores. Deutsche Bank Securities Inc. actuará como administrador de libros para la oferta. Raymond James & Associates, Inc., JMP Securities LLC y Oppenheimer & Co. Inc. actuarán como co-gerentes de la oferta.

Acerca de Cambium Networks

Cambium Networks es un proveedor global líder en soluciones inalámbricas confiables que conectan lo que está desconectado – personas, lugares y cosas. A través de su extenso portafolio de plataformas de banda ancha y banda estrecha inalámbrica, confiable, escalable y segura, Cambium Networks hace posible que todos los proveedores de servicio e industrias, operadores de redes empresariales y gubernamentales construyan conexiones asequibles, confiables y de alto desempeño.

La compañía actualmente tiene más de seis millones de radios implementados en cientos de redes en más de 150 países. Sus oficinas principales se encuentran en Rolling Meadows, IL, y cuenta con centros de Investigación y Desarrollo (R&D) en EE.UU, Reino Unido e India. Cambium Networks vende a través de un amplio número de distribuidores de confianza.