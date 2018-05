Anunciados de forma oficial Pokémon Let’s Go Pikachu! y Pokémon Let’s Go Eevee!

¡Al fin ha salido a la luz! Casi por sorpresa, Nintendo y The Pokémon Company han confirmado todos los rumores que llevaban circulando desde hacía semanas, y ha anunciado de forma oficial Pokémon Let’s Go Pikachu! y Pokémon Let’s Go Eevee! para Nintendo Switch.

En primer lugar, se ha confirmado que ambas entregas están inspiradas en el mítico Pokémon Amarillo de Game Boy y que contarán con numerosas novedades además de ofrecer una historia totalmente nueva. Las principales innovaciones estarán en el sistema de captura, en el que cada una de ellas se realizará haciendo el gesto de lanzar la Poké Ball y aprovechando las prestaciones del sensor de movimiento de los Joy-Con (de manera similar a las capturas de Pokémon GO); y por si fuese poco, Nintendo lanzará al mercado un accesorio llamado Poké Ball Plus que será compatible con el juego y se utilizará para realizar las capturas a modo de Ash Ketchum y guardar a nuestras criaturas.

Otra novedad importante será la posibilidad de jugar en cooperativo en tiempo real con un amigo o amiga, pudiendo explorar la región de Kanto, combatir y capturar Pokémon juntos. Estarán disponibles los 151 Pokémon originales (algunas formas de Alola incluidas), los combates contra criaturas en estado salvaje serán como en Pokémon GO y, como gran sorpresa, un Pokémon totalmente nuevo hará acto de presencia en ambos títulos.

Niantic Labs tampoco se ha querido perder esta oportunidad, y por ello han colaborado con Game Freak para que Pokémon GO sea totalmente compatible con estos dos nuevos títulos, posibilitando que todas las criaturas de la primera generación capturadas en el juego para móviles puedan transferirse sin problemas a Nintendo Switch.

Además de todos estos primeros detalles, también se ha dado a conocer la fecha de lanzamiento de ambas entregas. Pokémon Let’s Go Pikachu! y Pokémon Let’s Go Eevee!, así como el accesorio Poké Ball Plus, se pondrán a la venta a partir del 16 de noviembre de este año.

Fuente: Hardgame2.com