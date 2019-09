5 apps perfectas para aprovechar el camino al trabajo

Bring, se acabó ir a la deriva por los pasillos del “super”



Esta aplicación no solo permite hacer listas de la compra, seleccionando todos los productos de los supermercados por categorías, si no que da un paso más para hacer la vida mucho más fácil: las listas se convierten en archivos colaborativos en los que todos los integrantes de la casa pueden ir añadiendo y modificando los productos para que, a la hora de comprar, aparezca todo lo que se necesita actualizado y aprobado por todos los miembros de la casa, sin tener que ir por los pasillos pendiente de qué es lo que hace falta. Además, esta aplicación sugiere recetas saludables para tu día a día con las que decidir el menú de la semana no se convierte en un quebradero de cabeza.



Babbel, hora de retomar los idiomas



Septiembre es el mes por excelencia para retomar aquellas metas que quedaron pendientes antes del verano. Comer sano, hacer ejercicio y los idiomas, pero este curso no tienen por qué seguir siendo una asignatura pendiente.



Babbel, la app más eficaz para aprender idiomas, lo pone fácil: descargar la app y un trayecto en transporte público es todo lo que se necesita para poder notar los resultados en pocas semanas. Sumergirse en los diálogos y el vocabulario de la vida cotidiana, entre los trece idiomas que hay para escoger, durante un ratito al día, servirá para que no te pille el toro un año más.



Podcast, lo que hay más allá de la música



En ivoox, por ejemplo, podrás encontrar opciones de todo tipo: actualidad, comedia, deportes, salud o música, entre otros muchos. Sin embargo, la lista de éxitos la lideran Andreu Buenafuente y Berto Romero con “Nadie sabe nada”, una hora de entretenimiento semanal con la que empezar el día con humor. En el ranking también se incluye “En el corredor de la muerte”, una adaptación de la serie de televisión que se acaba de estrenar que cuenta el caso real de Pablo Ibar, narrado por el periodista Nacho Carretero en cinco capítulos de media hora. Aunque muchos no encuentran tiempo para “engancharse” a este nuevo formato, el rato de camino al trabajo es ideal para no perderse todas las novedades que se han publicado en los últimos meses.



Fever, empezar la semana planeando el “finde”

Para los que se levanta el lunes pensando ya en el viernes y en todos los planes del fin de semana, Fever se lo pone fácil. Estar al tanto de las novedades en la ciudad estará solo a unos cuantos clicks de distancia. Exposiciones, conciertos, restaurantes o eventos, todo lo que se puede imaginar para sacar el máximo partido al tiempo libre. Durante toda la semana se puede ir diseñando la agenda.



Runtasty, el tándem perfecto para una vida sana



Runtastic es una de las aplicaciones favoritas de los runners (o corredores esporádicos) para medir y controlar la actividad física. Pero de la mano de esta app está Runtasty, un sitio desde el que acceder a recetas fáciles y saludables, en sintonía con la rutina deportiva. Buscar qué comer a lo largo de la semana puede ocupar demasiado tiempo pero si se buscan opciones con antelación, se pueden ahorrar horas y preocupaciones.