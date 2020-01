YouTube prepara más de 100 películas y series originales para este 2020

Esto supone duplicar los contenidos originales que ofrecen en la plataforma. Al parecer, este año se han querido enfocar en el lanzamiento de documentales como el de la empresaria Paris Hilton y el del músico Justin Bieber, entre otros.

series originales para este 2020

YouTube tuvo que cambiar su estrategia en septiembre del año pasado, en lo que a sus contenidos originales se refiere. Pasaron de ser de pago, con suscripción premium, a ofrecerse de manera gratuita con publicidad. Parece que su paso ha surgido efecto y que la plataforma de vídeo está poniendo todos sus esfuerzos en el llamado YouTube Originals.

Ahora, da un paso más en su estrategia de contenidos: este 2020, YouTube tiene en mente duplicar sus programación. La idea es lanzar más de 100 películas y series este año, enfocándose en los documentales, además de seguir ofreciendo tanto la versión gratuita como la de pago. El pasado año se lanzaron 50 series y películas por lo que esta noticia supone todo un reto para la compañía.

Los miembros Premium de la plataforma gozan aún de ciertas ventajas. Pueden acceder a los contenidos sin publicidad, tienen a su disposición los episodios de las series en el momento de su estreno, la posibilidad de descargar el contenido de la plataforma y acceso a contenido exclusivo, además de YouTube Music. Todo ello por 11,99 euros al mes, e incluye un mes de prueba gratuita. Además, ofrece diferentes planes enfocados a familias y a estudiantes.

La nueva parrilla de contenidos ha sido confirmada, tal y como recoge Adweek, la Global Head of Original Content de YouTube, Susanne Daniels en la Asociación de Críticos de Televisión en Pasadena, California. «Estamos realmente satisfechos con esta nueva dirección y por lo que significa para nuestros fanáticos y para nuestro negocio», ha señalado.

En el evento, la ejecutiva de YouTube ha aprovechado el evento para anunciar el documental Paris Hilton This Is Paris y la serie de aprendizaje de cuatro capítulos Creators for Change, que contará en su primer episodio con Michelle Obama y la temática de la educación de las niñas y adolescentes en todo el mundo.

Entre los documentales que verán la luz este año existe uno sobre Coachella y otro sobre los Juegos Olímpicos que se celebran este verano en Tokio. Y no solo eso, también cuentan con una docuserie programada para el próximo 27 de enero con Justin Bieber como protagonista.

No solo de estrenos vivirá YouTube Originals, la compañía está avanzando en la grabación de series como Cobra Kai, Liza On Demand y Kevin Hart: What The Fit. Además, presentaron recientemente The Age of AI, una serie de ciencia y tecnología de ocho episodios organizada por Robert Downey Jr.

Fuente: Marketingdirecto.com