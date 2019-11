World of Warcraft cumple 15 años

En noviembre se cumple el 15.º aniversario de World of Warcraft! A partir de hoy y para continuar con la celebración del aniversario que comenzó con el lanzamiento de WoW Classic, todos los jugadores que inicien sesión en Battle for Azeroth recibirán un paquete especial que contiene la mascota pequeño Nefarian. Además, durante la celebración habrá otras actividades que no te conviene perderte:

Recuerdos de Azeroth: este evento del buscador de bandas transportará a los jugadores al pasado para enfrentarse a jefes de The Burning Crusade, Wrath of the Lich King y Cataclysm. Los que superen estas pruebas conseguirán el rompemundos obsidiana, una montura inspirada en Alamuerte.

Regreso al Valle de Alterac: los jugadores JcJ podrán experimentar el campo de batalla de Valle de Alterac tal y como era en sus inicios. Aquellos que completen el logro «Valle de Alterac de antaño» podrán ganar dos nuevas monturas: el carnero de batalla Pico Tormenta (Alianza) y el gruñidor Lobo Gélido (Horda).

Nuevas bandas: Recuerdos de Azeroth

Gracias a que Cromi ha separado los hilos del tiempo, podréis viajar al pasado y revivir los épicos encuentros de banda de Burning Crusade, Wrath of the Lich King y Cataclysm. Cada una de estas bandas por tiempo limitado contará con tres jefes emblemáticos y estará disponible como ala en el buscador de bandas.

Para participar en la banda, necesitaréis al menos un nivel de objeto de 380. Los jugadores que completen las tres alas recibirán el logro «Recuerdos de vileza, escarcha y fuego», que otorga la rompemundos obsidiana, una montura del Vuelo Negro inspirada en Alamuerte.

Regreso al Valle de Alterac de antaño

Acabad con vuestros enemigos, destruid sus fortificaciones y usad las fichas que recogeréis de sus cadáveres para invocar poderosos refuerzos en la Venganza de Korrak, un campo de batalla retro inspirado en los albores del Valle de Alterac.

Los jugadores que participen en la Venganza de Korrak y completen el logro «Valle de Alterac de antaño» podrán ganar dos nuevas monturas: el carnero de batalla Pico Tormenta (Alianza) y el gruñidor Lobo Gélido (Horda).

Regalo conmemorativo

¡Preparaos para celebrar 15 años de World of Warcraft por todo lo alto! Los jugadores que inicien sesión durante el evento recibirán un regalo conmemorativo en el correo, que incluye la mascota de duelo pequeño Nefarian, un paquete de celebración que aumenta la obtención de experiencia y reputación durante el evento, fuegos artificiales reutilizables durante el evento, un objeto disponible durante el evento que os teletransportará a las Cavernas del Tiempo (solo durante el evento) y otros obsequios.

Este señor de Roca Negra de bolsillo es tan pequeño que no puede vérselas con nadie, pero se le da bien lanzar insultos.

Estos eventos y recompensas estarán disponibles esta semana en todas las regiones. ¡Tenemos muchas ganas de celebrar estos 15 fantásticos años con vosotros!