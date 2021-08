Variante delta del SARS-CoV-2: ¿Pueden los refuerzos de la vacuna detener su propagación?

La variante Delta del SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, es más transmisible que las variantes preexistentes y se ha convertido rápidamente en la variante dominante en varios países, incluidos India y el Reino Unido. Algunos informes sugieren que las vacunas COVID-19 existentes pueden ser menos efectivas para prevenir la infección por Delta. ¿Pueden ayudar las inyecciones de refuerzo adicionales?

En los últimos meses, la variante Delta del SARS-CoV-2 se ha extendido ampliamente en países de todo el mundo, convirtiéndose en la variante dominante en muchos lugares. Su rápida propagación ha llevado recientemente a países, como Australia, a reforzar bloqueos estrictos, ya que los datos emergentes La fuente confiable sugiere que la variante es más infecciosa que las preexistentes, como la variante Beta, y que puede evitar las vacunas COVID-19 existentes. en algunos casos. El profesor Sir Andrew Pollard, director del Grupo de Vacunas de Oxford, que ha contribuido al desarrollo de la vacuna Oxford-AstraZeneca, incluso ha comentado que, en su opinión, la variante Delta altamente transmisible ha hecho imposible lograr la inmunidad colectiva. “La variante Delta seguirá infectando a las personas que han sido vacunadas. Y eso significa que cualquiera que todavía no esté vacunado en algún momento se encontrará con el virus […], y no tenemos nada que detenga [por completo] esa transmisión «, dijo a The Guardian. Además, los datos recientes también han sugerido que la inmunidad proporcionada por las vacunas COVID-19 se desvanece considerablemente con el tiempo, lo que también significa que las personas vacunadas se vuelven más susceptibles a la infección por el SARS-CoV-2. Sin embargo, algunos científicos y compañías farmacéuticas argumentan que ofrecer una inyección de refuerzo adicional de algunas de las vacunas COVID-19 más ampliamente autorizadas podría proporcionar una forma efectiva de mantener a raya la variante Delta. Pero, ¿qué dice la evidencia hasta ahora, y cómo están respondiendo los países de todo el mundo a la idea de incorporar vacunas de refuerzo adicionales en sus campañas de vacunación COVID-19?

Los datos preliminares sugieren la eficacia del refuerzo

Si bien los datos publicados sobre la efectividad de los refuerzos de la vacuna COVID-19 contra la variante Delta aún no están disponibles, algunas de las compañías farmacéuticas que producen y distribuyen las vacunas COVID-19 han anunciado que los ensayos clínicos recientes respaldan esta perspectiva. Según el informe de ganancias del segundo trimestre de 2021 de Pfizer, recibir una dosis de refuerzo adicional de su vacuna COVID-19 después de haber recibido las dos dosis iniciales aumenta cinco veces la cantidad de anticuerpos variantes Delta en personas de 18 a 55 años y 11 veces más. en personas de 65 a 85 años. En respuesta a las consultas de Medical News Today, un portavoz de Pfizer explicó que esta «conclusión se basa en los datos iniciales del ensayo de refuerzo en curso de una tercera dosis de la vacuna BNT162b2 actual y pruebas de laboratorio». «El ensayo de refuerzo se basa en el ensayo de fase 1/2/3 y es parte de la estrategia de desarrollo clínico de las empresas para determinar la efectividad de una tercera dosis contra variantes en evolución», anotaron, y agregaron que Pfizer «espera que publique datos más definitivos sobre el análisis en las próximas semanas «. Esta tercera dosis sería idéntica a las dos dosis de la vacuna Pfizer actualmente autorizada. Sin embargo, la compañía también está investigando cómo le iría a una dosis de vacuna «actualizada», modificada para apuntar específicamente a la variante Delta.

Moderna también ha dicho que una inyección de refuerzo adicional de su vacuna COVID-19 podría mantener a raya la variante Delta. La compañía hizo este anuncio, inicialmente, en su propio informe financiero del segundo trimestre, que establece que «se han observado [r] obust respuestas de anticuerpos de los candidatos de refuerzo de Moderna existentes contra COVID-19 en estudios de fase 2». “En un estudio de fase 2, la vacunación con 50 [microgramos] de tres candidatos de refuerzo de ARNm de Moderna diferentes indujo fuertes respuestas de anticuerpos […] contra variantes importantes de preocupación, incluida Gamma (P.1); Beta (B.1.351); y Delta (B.1.617.2) ”, señala también el informe. Los tres impulsores bajo investigación incluyeron su disparo actualmente autorizado, así como dos candidatos experimentales más. Según el informe de Moderna, los niveles de anticuerpos neutralizantes generados después de la tercera inyección de refuerzo fueron similares a los registrados después de dos dosis de 100 microgramos de su vacuna actualmente autorizada.

¿Las vacunas de refuerzo ya están autorizadas?

Tras estos hallazgos, tanto Pfizer como Moderna han estado buscando la autorización para sus respectivas vacunas de refuerzo de países que ya han autorizado sus principales vacunas COVID-19. Hasta ahora, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha autorizado la distribución de terceras inyecciones de refuerzo de las vacunas Pfizer y Moderna COVID-19, pero solo para aquellos que están inmunodeprimidos y, por lo tanto, tienen un mayor riesgo de infección con variantes emergentes de SARS-CoV-2. Israel también ha autorizado recientemente la distribución de terceras inyecciones de la vacuna Pfizer, que ahora está disponible para «personas mayores de 50 años, trabajadores de la salud, personas con factores de riesgo graves para el coronavirus, [y] prisioneros y guardias». Si bien el Reino Unido aún no ha autorizado vacunas de refuerzo adicionales, los informes no oficiales indican que ha ordenado millones de dosis adicionales para una campaña de refuerzo de la vacuna COVID-19 en el otoño de 2022. “Hemos asegurado el acceso a más de 500 [millones] de dosis de vacunas COVID-19 y estamos seguros de que nuestro suministro apoyará los posibles programas de refuerzo en el futuro. El posible programa de refuerzo se basará en el consejo final del independiente [Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización] ”, dijo el Departamento de Salud y Asistencia Social a The Guardian.

Moratoria de la OMS sobre las inyecciones de refuerzo

Si bien las inyecciones de refuerzo pueden contribuir de alguna manera a ofrecer una mejor protección contra las variantes emergentes del SARS-CoV-2, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha expresado su preocupación de que la rápida distribución de terceras dosis de vacuna en los países de ingresos altos contribuirá aún más al nacionalismo de las vacunas y ampliar la brecha de vacunación en los países de ingresos bajos y medianos. “Entiendo la preocupación de todos los gobiernos por proteger a su gente de la variante Delta. Pero no podemos aceptar países que ya han utilizado la mayor parte del suministro mundial de vacunas utilizando incluso más ”, dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS, en una conferencia de prensa el 4 de agosto. En un esfuerzo por intentar romper esta brecha cada vez mayor, la OMS ha pedido a los países de altos ingresos a la vanguardia del desarrollo y la distribución de vacunas que no ofrezcan dosis de refuerzo adicionales hasta septiembre de 2021, al menos. “Necesitamos una reversión urgente de la mayoría de las vacunas que van a países de altos ingresos a la mayoría de las que van a países de bajos ingresos”, enfatizó el Dr. Tedros.