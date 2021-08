Vacuna COVID-19: Si no tienes efectos secundarios, ¿estás protegido?

Millones de personas en todo el mundo han recibido la vacuna COVID-19. Sin embargo, todavía existen numerosas cuestiones relacionadas con la eficacia de estas vacunas. Una pregunta común es si existe una relación entre los efectos secundarios observados después de la vacunación y la inmunidad posterior. Actualmente existen 21 vacunas COVID-19 autorizadas para su uso en todo el mundo. En el Reino Unido, más de 36,500,000 personas han sido vacunadas completamente contra COVID-19 hasta la fecha. En los Estados Unidos, más de 162,100,000 personas están ahora completamente vacunadas. A nivel mundial, más del 13% de la población se ha vacunado por completo contra COVID-19, según los datos recopilados por Google. El monitoreo de la seguridad de las vacunas en el mundo real continúa para todas las vacunas, como afirman los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Las autoridades sanitarias de todo el mundo siguen animando a quienes reciben una vacuna COVID-19 a informar cualquier efecto secundario a un profesional sanitario.

Millones de personas vacunadas han experimentado efectos secundarios, como hinchazón, enrojecimiento y dolor en el lugar de la inyección. También se informa comúnmente sobre fiebre, dolor de cabeza, cansancio, dolor muscular, escalofríos y náuseas. Sin embargo, como ocurre con cualquier vacuna, no todos reaccionarán de la misma manera. Muchas personas no han informado o experimentado efectos secundarios después de la vacunación. ¿Significa esto que no están protegidos contra el SARS-CoV-2?

¿Qué nos pueden decir las pruebas de anticuerpos?

Algunos científicos han sugerido que las pruebas de anticuerpos podrían ayudar a evaluar si una vacuna COVID-19 ha promovido la inmunidad al nuevo coronavirus. Sin embargo, la fuente de confianza de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió recientemente una declaración en la que decía que «las pruebas de anticuerpos no deben usarse para evaluar el nivel de inmunidad o protección de una persona contra el COVID-19 en ningún momento, y especialmente después de que la persona haya recibido un COVID -19 vacunación ”. Si bien la prueba de anticuerpos puede parecer una forma razonable de determinar si una persona ha desarrollado anticuerpos contra el SARS-CoV-2, un resultado positivo no necesariamente indica que una persona no desarrollará COVID-19. A la FDA le preocupa que las pruebas de anticuerpos puedan llevar a una actitud más relajada hacia la toma de precauciones contra la infección por el nuevo coronavirus. Esto, a su vez, podría resultar en una mayor propagación del SARS-CoV-2.

La Dra. Elitza S. Theel, directora del Laboratorio de Serología de Enfermedades Infecciosas de la Clínica Mayo en Rochester, MN, respondió a MNT sobre las pruebas de anticuerpos. “Todavía no existe un correlato establecido de inmunidad para el SARS-CoV-2 como lo tenemos para otras enfermedades prevenibles con vacunas”, dijo el Dr. Theel. Por lo general, la fuente de confianza toma 2 semanas después de la segunda dosis de las vacunas Pfizer-BioNTech o Moderna y 2 semanas después de la dosis única de la vacuna Johnson & Johnson, o Janssen, para que el cuerpo desarrolle protección contra el SARS-CoV-2. Durante este tiempo, todavía existe la posibilidad de desarrollar COVID-19. «El aumento actual de casos [de COVID-19]», enfatizó el Dr. Theel, «está ocurriendo principalmente en personas no vacunadas, lo cual es desgarrador y frustrante porque estos podrían haberse evitado en gran medida si esas personas hubieran optado por vacunarse».