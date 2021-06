Una mirada a las regulaciones de juegos de azar online de Colombia

En lo que respecta a la industria del juego en línea, América Latina es una tierra de esperanza. Los casinos en línea están regulados en varios mercados y actualmente están experimentando un fuerte crecimiento. La situación del juego en línea varía en todo el continente. Por ejemplo, Brasil prohíbe los juegos de azar, con la excepción de la lotería y las apuestas de caballos. Por otro lado, Colombia es el único país de América Latina que regula completamente los juegos de azar en línea. Actualiza constantemente su marco regulatorio para mantenerse al día con el ritmo de la era digital. La Ley de Juegos Electrónicos se aprobó en 2016 y desde entonces el mercado ha promovido las operaciones de concesión de licencias. El escenario actual consiste en operadores nacionales y offshore que ofrecen una amplia gama de productos.

Antes del lanzamiento al mercado en 2016, los casinos en línea operaban ilegalmente

El gobierno colombiano ha dado un gran paso en el desarrollo de un marco legal para los juegos de azar en Internet. La «Ley del Juego Electrónico» organiza la gestión y el control de la industria del juego a nivel nacional y regional. A nivel nacional, la responsabilidad recae en Coljuegos. A nivel regional, el gobierno regional correspondiente y el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar son responsables de supervisar las actividades de juego. Todas las casas de apuestas deben pagar una cantidad fija para obtener y mantener la licencia correspondiente. La licencia cubre varios juegos, como máquinas tragamonedas, póquer, etc. El software y el sistema están certificados por laboratorios independientes.

Antes del lanzamiento de la industria de los casinos en línea, las empresas que proporcionaban servicios de iGaming operaban ilegalmente. Esto no significa que todos los casinos en línea sean propiedad y estén operados por organizaciones criminales. Esto solo significa que no existe una ley que regule la industria y unifique a los operadores de casinos. Hoy, los juegos justos y responsables están garantizados. El incumplimiento de las reglas resultará en multas y encarcelamiento. Aunque no lo parezca, estos son elementos disuasorios eficaces. Los jugadores de casinos colombianos no intentarán eludir las reglas y recurrirán a redes de juego ilegales. La cantidad de casinos en línea colombianos para elegir es realmente impresionante. Las personas no solo tienen que jugar de manera responsable, sino que también conocen sus límites.

Los dueños de negocios deben cumplir con requisitos estrictos para obtener una licencia de juego

Todas las licencias de juego en Colombia son emitidas por Coljuegos. La industria de los juegos de azar en línea de Colombia es enorme y, como se esperaba, continúa creciendo. La licencia es válida por cinco años. No hace falta decir que solo los operadores de casinos que cumplan con los requisitos de la EGaming Act de 2016 pueden obtener una licencia. Este procedimiento implica revisar a los solicitantes interesados ​​para asegurarse de que cumplan con los requisitos. Además, se realiza una revisión anual para garantizar el cumplimiento continuo. Los dueños de negocios son responsables de mantener la buena reputación de la empresa y evitar dolores de cabeza. El negocio de los juegos de azar debe tener la capacidad financiera y técnica para cumplir con los requisitos. Los operadores que administran operadores de juegos de azar ilegales están prohibidos y enfrentan enormes multas.

La singularidad de la licencia colombiana es que cubre todo tipo de juegos de azar. Por lo tanto, no es necesario tener una licencia separada para cada tipo de juego proporcionado. Para los operadores offshore que desean brindar servicios a los participantes colombianos, las reglas suelen ser más estrictas. Coljuegos persigue activamente sitios web de juegos de azar ilegales y los bloquea para garantizar el desarrollo sostenible de la industria del juego. No hace falta decir que el juego ilegal es tentador, incluso para algunas personas, porque ofrece mejores precios, sin mencionar una distribución de productos en línea más poderosa. La buena noticia es que el casino colombiano en línea gratuito es divertido de jugar y los jugadores no se sentirán atraídos por el mercado ilegal.

Los diferentes tipos de juegos de apuestas en línea que se ofrecen en los casinos colombianos

Curiosamente, en términos de ingresos y popularidad, los lugares de juego basados ​​en la web han superado a los casinos físicos. Los juegos de azar en línea tendrán una gran demanda en 2020 y se espera que esta tendencia continúe. Esto explica por qué los jugadores de Colombina tienen tantos juegos para usar. A continuación, enumeraremos los tipos más populares de juegos de azar en línea que todos los jugadores pueden usar:

Juegos de casino interactivos: son juegos que requieren una comunicación constante entre el juego y sus jugadores. Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a, máquinas tragamonedas, juegos de mesa y salas de juegos; generalmente, juegos de premios instantáneos. Los juegos de casino se pueden jugar en diferentes medios electrónicos.

Póquer : Los jugadores colombianos disfrutan de torneos virtuales y mesas de juego en sitios en línea. Además del famoso Hold’Em, también existe un Punto Banco similar al blackjack. El objetivo es conseguir nueve puntos o lo más cerca posible. El casino prefiere la versión del juego en la que juegas contra el casino en lugar de contra otros jugadores.

Juegos con crupier en vivo : como su nombre indica claramente, el juego se puede jugar con un crupier en vivo en lugar de una computadora. Es muy parecido a pasar tiempo en un casino tradicional. Los jugadores se conectan al estudio a través de una cámara web y pueden interactuar entre sí. Los nuevos jugadores pueden encontrar varios esquemas de lealtad.

¿Qué les depara el futuro a las regulaciones colombianas de juegos de azar en línea?

Uno de los mayores desafíos que enfrentan los reguladores del juego colombianos es la modernización de los sistemas existentes. El mercado de los juegos de azar en línea está esperando una transformación muy necesaria. Mientras el país lucha por recuperarse del impacto económico de la crisis de salud, el juego es crucial. El gobierno colombiano debe tomar precauciones para evitar imponer restricciones demasiado estrictas para llevar a los participantes a mercados no regulados. El punto es que la revisión no debería conducir a un endurecimiento de las regulaciones sobre juegos de azar. Colombia debe ser un ejemplo brillante para los países latinoamericanos.

Las autoridades estatales y locales deben continuar realizando más redadas y verificando a los operadores de casinos en Internet. Las empresas que han solicitado o están considerando solicitar una licencia de juegos de azar no deben estar dispuestas a aceptar estas reglas. Les conviene hacerlo. Debe servir los mejores intereses de sus clientes y no puede ignorar sus propios intereses. Mientras la empresa cumpla con las reglas, la escena local seguirá floreciendo.