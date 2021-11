Trucos para sobrevivir al Black Friday

El Black Friday es un día especial en el que muchas personas aprovechan para realizar sus compras, ya sea en línea o en tiendas físicas. Esto debido a que es el día en el que se pueden encontrar ofertas de hasta el 70% o más en productos de cualquier tipo, desde tecnológicos, hasta los de cuidado personal. De hecho, son estos los que casi siempre involucran una gran inversión, dado que suelen ser un poco más costosos de lo normal.

Cuando se habla del cuidado personal, los productos para el cuidado de la piel, el rostro, el maquillaje y los perfumes son los que lideran los precios. Por otro lado, cuando se habla de tecnología, se suelen tener en cuenta ordenadores, teléfonos móviles, tabletas, laptops y auriculares como los productos con mayor índice de ventas. Así mismo, los productos de línea blanca como lavadoras, hornos microondas, planchas, licuadoras o asistentes de cocina, como los popularmente llamados Kitchenaids debido a la reconocida marca, son los que más han resultado comercializables.

Cuando se acerca el Black Friday, es el mejor momento del año para planificar la compra de productos como los mencionados anteriormente. Incluso, son muchas las personas que se toman la oportunidad de adelantar la compra de los regalos navideños durante este día, ya que no es durante el Black Friday donde se conseguirán las mejores ofertas.

A pesar de que en el Black Friday la tradición social es que los precios bajen sustancialmente, el marketing o mercadeo ha logrado hacer de las suyas y conseguir la forma de hacer parecer que los productos han bajado de precio, cuando en realidad es una cuestión de jugar con los números y las palabras. Se ha visto en estudios estadísticos de años anteriores que algunas tiendas realizaron modificaciones a sus precios y a los porcentajes de descuentos para que los clientes pensaran que los productos se encontraban realmente a un precio increíble y lo compraran sin dudarlo.

Hoy en día existen muchas formas de hacer pensar a las personas que existen ofertas en donde no las hay. Por ello, se debe tener en cuenta que no todo lo que parece estar a buen precio, realmente lo está. Una buena forma de hacer esto, es mantenerse informado de los productos que realmente se desean comprar y del precio real que tienen antes de que llegue el Black Friday. Otro truco es realizar búsqueda de los productos por internet en una ventana de incógnito. De esta manera, será mucha más difícil ver qué tipo de productos estás buscando, ya que no se guardará ninguna coockie en tu buscador y así no podrán ofrecerte ofertas de los productos que hayas buscado con precios inflados. Si bien está es una forma un poco más complicada de buscar los productos que realmente quieres comprar a un buen precio, es una forma efectiva de ver las fluctuaciones en sus precios sin que te dejes llevar por rebajas que no valgan la pena.

Finalmente, si ya sabes moverte en el mundo en línea y sabes exactamente cómo debes realizar tus búsquedas para encontrar los productos que quieres a un buen precio, pero el dinero es el problema, existen otro tipo de soluciones que pueden generar tanto estabilidad económica como la posibilidad de ahorrar dinero al comprar a buenos precios. Lo que muchas personas hacen es que solicitan un producto financiero en una entidad que ofrezca el primer producto solicitado con un porcentaje del 0% en sus intereses. Al hacer esto, no solo tienen la posibilidad de realizar sus comprar para el Black Friday de forma eficiente y a buenos precios, sino que logran pagar el préstamo o crédito sin ningún tipo de interés. Esto genera que logren tener liquidez en el momento adecuado y que no paguen intereses. Así que si el dinero es el impedimento para lograr realizar compras de manera eficiente durante le Black Friday, puede que los créditos rápidos o los préstamos en línea sean una buena forma de empezar a planificar las compras de este año.