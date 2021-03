Todo lo que tienes que saber sobre la Xbox One

La Xbox One es una de las consolas más elegidas por todos los amantes de los videojuegos. ¿La razón? Las experiencia que brinda en cada uno de los juegos gracias a las diferentes tecnologías que aplica.

Todos aquellos que aún estén en la duda de si vale la pena comprar la xbox one o no, aquí encontrarán las razones que hagan falta para enamorarse de todo lo que tiene para ofrecer.

Existen varias versiones de la Xbox One

Encontrar la comprar xbox one al mejor precio es tarea sencilla, solamente hay que tener bien en claro qué es lo que se busca y elegir la versión de la consola que mejor se adapte a las necesidades de cada uno.

Existen tres versiones de la consola de Microsoft: Xbox One, Xbox One S y la Xbox One X. La primera es el modelo clásico y más básico, y por ende el más barato. Cuenta con un procesador AMD de ocho núcleos a 1,75 GHz, un disco duro de 500 GB y una memoria RAM de 8 GB DDR3. Ofrece resolución Full HD, reproductor Blu-Ray y la posibilidad de conexión a Internet por Wifi.

Si tenemos que hablar de la Xbox One S lo que se puede destacar a simple vista es que se trata de un modelo más ligero. Ofrece reproducción de vídeo en calidad 4K y de juegos en resolución Full HD. Y en este caso, la memoria es del doble que la versión clásica, viene con un disco duro de 1TB.

Por último, la Xbox One X es la que brinda mejores prestaciones, lo que hace que sea la más costosa de las tres. Cuenta con un potente microprocesador de ocho núcleos y una memoria RAM de 12 GB que permiten disfrutar de los juegos de manera más fluida. Ofrece resolución 4K no solo para la reproducción de video, sino también para disfrutar de los diferentes juegos. Cuenta con un disco duro de 1TB.

Un punto que hay que tener en cuenta a la hora de elegir entre las diferentes versiones es que la resolución 4K solamente se va a poder disfrutar si se cuenta con una pantalla que sea compatible. En el caso de tener una televisión con menos resolución no se podrá disfrutar de la alta definición, en este caso la Xbox One es la mejor opción.

¿Qué juegos tiene la Xbox One?

Muchos jugadores eligen su consola a partir de los juegos exclusivos. En el caso de la Xbox State of Decay 2, Gears of War 4, Halo 5: Guardians, Ryse: Son of Rome, Titanfall y Forza Motorsport 7, son juegos que no se pueden disfrutar en ninguna otra consola (PS4, Nintendo Wii U o la Nintendo Switch)

Cada año se van sumando títulos nuevos a esta lista, aunque hay que tener en cuenta que muchos están disponibles para jugar desde la computadora.

Y, ¿Qué sucede en el caso de los juegos de versiones anteriores? La Xbox One es 100 % compatible con los títulos de las versiones de la consola. Esto permite disfrutar de juegos que ya se tenían en la Xbox o Xbox 360. Incluso, hay algunos títulos, en los cuales se pueden conservar los logros y partidas guardadas.

Teniendo en cuenta todas sus características y todo lo que tiene para ofrecer es fácil de saber porque es una de las más elegidas entre todos los amantes de los videojuegos. Esta consola está pensada para que la experiencia de las personas comience desde el primer minuto.