Todo lo que sabemos de Sakura Wars

Ya en 2010 con motivo del lanzamiento occidental de Sakura Wars: So Long, My Love –un título de 2005- destacamos que la serie Sakura Wars no era demasiado conocida fuera de Japón. Aquel se convertiría en el último lanzamiento importante de una saga nacida en 1996 y pese a los intentos del director Takaharu Terada por traer de vuelta estos juegos o las peticiones de los fans, Sega se mostró reticente durante muchos años. Era comprensible: su combinación de géneros –batallas, aventura- y en general el bajo estado de forma de la industria japonesa durante la pasada generación no era muy propicio para invertir en el rol táctico con dosis de novela visual y simulador de citas.

En 2016 la situación cambió y abrió las puertas al regreso de Sakura Wars con un nuevo proyecto que reuniría a algunos miembros de Sonic Team, como el productor Tetsu Katano y el director Tetsuya Ootsubo -Sakura Wars 3: Is Paris Burning?-. Con un nuevo equipo, diferente generación –llegará a PlayStation 4- y tanto tiempo de la licencia en pausa, los responsables decidieron que Project Sakura Wars se convertiría en lo que se llama un reinicio suave, accesible para novatos de la serie.

Después de tantos años, vuelve la saga Sakura Wars con una nueva entrega que busca atraer a un nuevo público.

El desarrollo estaba a cargo de CS Research & Development No. 2, el Sonic Team, pero Sega pasó por una reestructuración interna en los últimos años. De esta manera se sumarían también miembros del CS Research & Development No. 3, creadores de la saga de rol estratégico Valkyria Chronicles –tampoco un superventas, pero al menos sí más conocida en la actualidad por todo el mundo-. En cuanto al diseño de personajes y sus armas encontramos a Tite Kubo, conocido por el manga Bleach y su experiencia en ropa tradicional japonesa, mientras que Mika Akitaka vuelve a diseñar los koubu, armaduras de la serie. El compositor Kohei Tanaka –sagas Sakura Wars, Alundra, Gravity Rush, Resonance of Fate– se encarga de la banda sonora.

Un Sakura Wars algo diferente

Muchos de los elementos habituales en Sakura Wars permanecen en la nueva entrega, incluyendo el romance y su peculiar universo steampunk con fantasía. El título nos llevará a una versión alternativa de la ciudad de Tokio en los años 40. «Hace 10 años, un cataclismo provocó la devastadora pérdida de la Fuerza Imperial de Asalto de Tokio, la división de defensa global de la capital que operaba encubierta desde el Teatro Imperial. Desde entonces, el teatro está en declive y con riesgo de cierre. Como capitán de la nueva Fuerza de Tokio, de ti depende volver a motivar a tus tropas y devolverle al teatro su antigua gloria«, resume Sega su argumento.

«Durante tu aventura, podrás interactuar con un colorido elenco de personajes a través del sistema dinámico de diálogos LIPS, donde lo que se dice y cómo se dice tiene un profundo impacto en las relaciones tanto fuera como dentro del campo de batalla«.

En la aventura se podrá interactuar con otros personajes. Esta vez se utiliza la tecnología de Hedgehog Engine 2 para los gráficos 3D.

Controlaremos a Seijuro Kamiyama –que esta vez no será tan mudo como pasados protagonistas- y a todo un elenco de personajes femeninos de la Imperial Combat Revue’s Flower Division. El género es descrito como una «aventura de acción dramática 3D» que permite explorar Ginza y encontrar a varios personajes para activar eventos y misiones opcionales. De esta manera, se equilibra la parte de batallas con la de conversaciones –donde es posible seleccionar múltiples respuestas dentro de un tiempo límite- que modifican la relación del protagonista y el resto de personajes, con influencia posterior en el combate. Un nuevo sistema LIPS permite mover la cámara y seleccionar objetos o personas para activar nuevos diálogos.

Para crear este nuevo mundo en 3D el equipo ha utilizado Hedgehog Engine 2, la tecnología creada para la saga Sonic the Hedgehog, en combinación con las herramientas vistas en las cinemáticas de la serie Yakuza. Estas cinemáticas en tiempo real estarán acompañadas de más de 40 minutos de secuencias CGI producidas por Sanzigen –Fire Emblem: Three Houses-.

El mundo se sigue inspirando en el ‘steampunk’, un subgénero de la ciencia ficción.

Project Sakura Wars fue anunciado en abril de 2018 para PlayStation 4, pero no ha sido hasta hace poco cuando se ha presentado su sistema de batalla activo inspirado en la introducción de Sakura Wars 3 –unos breves segundos de acción-, que permitirá pilotar un mecha especial de forma directa. Según comentan sus responsables, es una mecánica dramática llena de acción en entornos tridimensionales, acelerando los combates y buscando mayor índice de espectáculo: saltos, ataques en el aire, embestidas, movimientos evasivos que dan la posibilidad de contraatacar e incluso la posibilidad de caminar por las paredes. También podremos utilizar unos ataques especiales con energía espiritual, acumulada por derrotar enemigos y obtener objetos de poder.

Ahora es un RPG de acción. ¿Lo aceptarán los fans más veteranos de la saga?

Este es uno de los puntos más polémicos del juego, pues muchos esperaban el rol de estrategia clásico y ahora se asemeja más a un hack´n slash. Durante la partida podremos alternar entre el mecha controlado por el capitán y el de otros miembros del equipo, aprovechando sus habilidades únicas. Estos personajes se hacen más fuertes con las interacciones en la historia –con opción de ataques conjuntos- y durante la acción, así que ambas caras de la jugabilidad son importantes.

El director creativo Toshihiro Nagoshi ha mencionado que el equipo probó muchas ideas hasta dar con un sistema final que sin duda parece mucho más divertido que el de Valkyria Revolution –un fallido spin-off que intentó adaptar la estrategia de Valkyria Chronicles al action RPG-, pero todavía está por ver cómo reaccionarán los fans veteranos y si el cambio consigue atraer a nuevos jugadores.

Que no te engañen estos ‘koubu’, son ágiles y podrás correr por las paredes.

Confirmado en Occidente… y con textos en español

Project Sakura Wars se lanza en PlayStation 4 el 12 de diciembre en Japón, y en primavera de 2020 en Occidente. No sólo sorprende la rapidez en la confirmación del anuncio y la fecha aproximada, sino que Sega volverá a dar un regalo impagable que ya hemos visto con Judgment o Valkyria Chronicles 4 y que hasta hace no mucho nos resultaría impensable: su traducción al español. Una apuesta clara por expandir Sakura Wars en nuevos mercados donde todavía es una saga por descubrir.

Fuente: Vandal.net