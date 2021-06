Tipos de medios utilizados para las apuestas en línea en Colombia en 2021

Colombia es la primera jurisdicción de América Latina en establecer un entorno regulado para las apuestas en línea, lo que garantiza que jugar sea una actividad segura, justa y entretenida. La primera licencia concedida por Coljuegos fue otorgada a Wplay.co. Tanto las autoridades nacionales como las locales se esfuerzan por garantizar que las empresas sin licencia no puedan irrumpir en el mercado y ofrecer sus servicios de juego a los jugadores colombianos. Las actividades de juego en efectivo, como el póquer, las apuestas deportivas y los juegos de casino, se vigilan de cerca. Los sitios web que no respetan las normas se cierran. Colombia no sólo tiene un mercado de juego estable, sino también jugadores animados.

La mayoría de la gente cree que los juegos de azar en Internet se realizan de forma justa y son de confianza. Ofrecer las mejores probabilidades, por no hablar de la reputación de la empresa, es importante a la hora de elegir un operador con el que jugar. Los juegos más populares son los dados, el bacará, el póquer y la ruleta. Hablando de ello, la ruleta online es uno de los juegos de azar más populares del mundo. Antiguamente, sólo se podía jugar en un casino físico. Ahora, este preciado juego puede jugarse en cualquier momento y lugar. Volviendo al tema, en los últimos años ha aumentado la proporción de personas que juegan, lo que puede explicarse por la disponibilidad de jugar a juegos de casino en vivo desde la comodidad del hogar.

No hace falta decir que los juegos de azar por Internet difieren de un casino a otro. Las personas que han experimentado ambos tipos de juego (offline y online) dicen que los juegos de azar como el blackjack o el póker van mucho más rápido porque no hay ninguna conversación que ralentice las cosas. Mientras que algunas personas apuestan ocasionalmente en los casinos online, otras lo hacen de forma habitual. La cuestión ahora es: ¿Qué tipos de medios se utilizan para los juegos de azar en línea en Colombia? Si siente curiosidad por saber, debe saber que los jugadores colombianos utilizan tanto las plataformas web como las móviles en lo que a juegos de casino se refiere. La gran mayoría de los aficionados a los casinos acuden a los sitios web para realizar apuestas en línea, y las aplicaciones de juego ocupan el segundo lugar en cuanto a preferencias.

Sitio Web

Las apuestas por Internet se facilitan mediante sitios web, a los que se puede acceder como a cualquier otro, escribiendo la dirección en la barra de búsqueda o haciendo clic en el enlace. Todos los juegos se alojan en la plataforma en línea, donde se puede jugar contra el casino. Es primordial comprobar la licencia de juego del sitio web y asegurarse de que ha sido expedida por la Autoridad de Juegos de Azar de Colombia. Igualmente importante es comprobar si existen medidas de seguridad. Más exactamente, es necesario ver si el sitio tiene encriptación SSL y verificar los socios de pago del operador del casino. Otra cosa que un jugador puede hacer es abrir el motor de búsqueda y averiguar todo sobre la reputación del sitio de juego.

Desde la emergencia de los primeros sitios web de casinos, ha habido cambios drásticos en la industria en términos de leyes relevantes y la forma en que se regula el juego. Uno de los cambios más notables está representado por la modernización del sistema que emite las licencias de juego para regular la industria. Los operadores requieren más capital inicial, entre otras cosas. Los títulos de los juegos en Internet varían, pero la experiencia no decepciona. Las empresas de juego hacen más de lo necesario o de lo que se espera. Se aseguran de que los juegos tengan un diseño envolvente, para que los juegos tengan el mismo aspecto y la misma sensación que si estuviera jugando en un casino físico.

Aplicación Móvil

El juego móvil implica el uso de un dispositivo remoto, como un smartphone o una tableta, con una conexión inalámbrica a Internet. Los juegos de casino, como las tragamonedas, pueden jugarse a través de una aplicación móvil, lo que garantiza una experiencia fluida. Hay que prestar atención al hecho de que algunas empresas producen exclusivamente aplicaciones para móviles, lo que significa que no ponen a disposición juegos de escritorio. El número de jugadores que tienen preferencia por los dispositivos móviles no es tan elevado, pero no hay que descuidarlo. Suelen convertirse en clientes fieles, que juegan más a menudo e inician sesiones de juego serias. El juego móvil es relativamente nuevo en la industria colombiana del iGaming, por lo que a los jugadores se les ofrecen bonos exclusivos por elegir jugar en sus dispositivos móviles.

El tipo de dispositivo móvil dicta la calidad de la experiencia. El hecho es que hay diferencias significativas en la velocidad del procesador, los gráficos, el tamaño de la pantalla, el tacto, etc. En cuanto a los mejores teléfonos para jugar, cabe destacar el Samsung Galaxy. El teléfono se mantiene fresco mientras juegas a juegos de azar. Si le gustan las tragamonedas, se juega mejor en el móvil gracias a los controles de la pantalla táctil, las opciones de reproducción automática y las pantallas coloridas. ¿No sabe qué juego probar después? En ese caso, le recomendamos que pruebe 5 Mariachis. Este es un juego de tragamonedas para jugar cuando se aburra.

Puede jugar a los juegos de casino sobre la marcha si tiene un smartphone o una tableta. Si dispone de una buena conexión a Internet, no hay de qué preocuparse. No todos los juegos de casino son descargables, lo que significa que no necesariamente tienes que descargar el juego en la computadora para pasar un buen rato. Hay un rico mundo del entretenimiento al que se puede acceder a través del navegador del móvil. Puede matar el tiempo tanto si va al trabajo, como si necesita descansar de las tareas de la oficina, o si está en casa y no tiene nada que hacer.

Conclusiones

Por lo que hemos descubierto, la inmensa mayoría de los jugadores colombianos tienen una clara preferencia por los juegos de casino en la web. Por supuesto, hay personas que juegan en ambas plataformas, aprovechando la oportunidad de disfrutar de sus juegos favoritos. Si juegas en línea, puedes acceder a los mismos juegos tanto en la web como en el móvil. Curiosamente, el móvil está en alza. Esto se traduce en que se espera que el número de usuarios de móviles se duplique en los próximos años, aunque todavía habrá muchos jugadores que sigan siendo fieles a los juegos en la web. Es difícil decir qué plataforma es mejor. La elección depende en última instancia del jugador.