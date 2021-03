Se cumple un año de la pandemia de COVID-19

Ha pasado un año desde el inicio de la pandemia COVID-19, que se ha cobrado millones de vidas y ha cambiado la forma en que cada uno de nosotros se relaciona y navega por el mundo. ¿Cómo ha impactado la pandemia en nuestras vidas durante los últimos 12 meses? Medical News Today evalúa la situación. Hace un año, el 11 de marzo de 2020, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que las epidemias mundiales de COVID-19 se habían generalizado tanto que constituían una pandemia. “[La] OMS ha estado evaluando este brote las veinticuatro horas del día y estamos profundamente preocupados, tanto por los alarmantes niveles de propagación y gravedad como por los alarmantes niveles de inacción. Por lo tanto, hemos evaluado que COVID-19 se puede caracterizar como una pandemia «.

Con estas pocas palabras, el Dr. Tedros dejó en claro que la forma en que vivíamos iba a cambiar de manera inminente, y así fue. Desde entonces, ha habido más de 118,7 millones de casos de COVID-19 en todo el mundo y más de 2,6 millones de muertes relacionadas con COVID-19. Las restricciones locales e internacionales destinadas a frenar la propagación del SARS-CoV-2, el coronavirus que causa el COVID-19, han incluido pedidos para quedarse en casa, prohibiciones de viaje, restricciones para reunirse con personas de otros hogares y el cierre de tiendas no esenciales, como así como gimnasios, cines, museos, galerías de arte e incluso lugares de culto. Trabajo remoto e inseguridad laboral Debido a la pandemia, millones de personas en todo el mundo han comenzado a trabajar desde casa. Según un informe de la Comisión Europea, aproximadamente el 40% de todas las personas empleadas en la Unión Europea «comenzaron a teletrabajar a tiempo completo como resultado de la pandemia». En los Estados Unidos, el 41,8% de la fuerza laboral trabajaba de forma remota a tiempo completo en diciembre de 2020, y el 56,8% lo hacía en algunas ocasiones, según un informe de Upwork.

El economista jefe de Upwork, Adam Ozimek, señala: “Nuestra investigación muestra el impacto duradero que es probable que el trabajo remoto y COVID-19 tengan en la forma en que los gerentes de contratación piensan sobre sus organizaciones. A medida que las empresas se adaptan y aprenden de este experimento de trabajo remoto, muchas están modificando sus planes a largo plazo para adaptarse a esta forma de trabajo «. Sin duda, trabajar desde casa puede tener efectos tanto positivos como negativos en el bienestar de los empleados. Una revisión publicada en BMC Public Health en noviembre de 2020 transmitió varios efectos informados del trabajo remoto en el bienestar físico y mental. Trabajar desde casa a veces se asoció con un mayor agotamiento emocional, especialmente en personas que se sentían aisladas de sus colegas y, por lo tanto, tenían menos apoyo social. Otros, sin embargo, informaron sentirse más contentos porque no tenían que enfrentarse a un lugar de trabajo estresante a diario. La revisión también señaló que «los hombres tenían niveles más altos de agotamiento laboral después del inicio del teletrabajo», mientras que «las mujeres informaron niveles más altos de agotamiento laboral, en comparación con sus colegas que permanecieron en la oficina». Esto puede reflejar la persistencia de los roles de género tradicionales, en los que las mujeres tienden a asumir la mayor parte del cuidado de los niños y las tareas del hogar. Un estudio publicado en enero de 2021, y cubierto por MNT, encontró que en el 36,6% de las casi 200 parejas encuestadas, las mujeres que trabajaban desde casa debido a la pandemia aún asumían la mayoría de las responsabilidades del cuidado de los niños. Los autores se sorprendieron de que tuvieran que reconocer la persistencia de estrictos roles de género, incluso cuando los individuos y las parejas han tenido que adaptarse de nuevas formas a las dificultades planteadas por la pandemia.

Mientras tanto, no todo el mundo ha podido conservar sus puestos de trabajo. Un informe del Pew Research Center publicado en septiembre de 2020 indica que el 25% de los adultos estadounidenses dijeron que «ellos o alguien en su hogar fue despedido o perdió su trabajo» como resultado de la pandemia de COVID-19. Sorprendentemente, un informe del Centro Nacional de Leyes de la Mujer (NWLC) mostró que las mujeres representaron todas las pérdidas de empleo registradas en los EE. UU. En diciembre de 2020, lo que sugiere desigualdades de género persistentes y profundamente arraigadas. Este hallazgo es «devastador», dice Emily Martin, vicepresidenta de educación y justicia en el lugar de trabajo de NWLC, en una entrevista con CNBC. «Me preocupa que pueda tener efectos devastadores durante meses y años». Las pequeñas empresas independientes también han sufrido grandes éxitos a lo largo de este «año pandémico». Un análisis de una encuesta de más de 5,800 pequeñas empresas con sede en EE. UU., Publicada en julio de 2020, reveló que el 41,3% de las empresas estaban «cerradas temporalmente debido a COVID-19», mientras que el 1,8% había cerrado sus puertas para siempre. Un lector de Brasil que se puso en contacto con MNT para explicar cómo les había afectado la pandemia hizo hincapié en el impacto de la inseguridad económica. “Tuve que dejar de trabajar de repente cuando ocurrió el encierro aquí en São Paulo”, nos dijeron. «Tenía una pequeña empresa, pero [debido a problemas de salud] tuve que quedarme en casa».

Educación en el hogar en aumento La pandemia también ha obligado a más padres y cuidadores a educar a sus hijos en el hogar. La Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido encontró que entre mayo y junio de 2020, el 87% de los padres informaron haber educado en el hogar al menos a un niño en su hogar como resultado de la pandemia. En los EE. UU., El Instituto Nacional de Investigación de Educación en el Hogar ofrece una «estimación conservadora» de un «crecimiento del 10% en el número absoluto de estudiantes que educan en el hogar durante [el] año escolar 2020-2021». Esto, dicen, llevaría la cantidad de estudiantes que educan en casa a «aproximadamente 2,75 millones», un aumento considerable de los 2,5 millones estimados en la primavera de 2019. El otoño pasado, Henrietta Fore, directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), advirtió que «se prevé que al menos 24 millones de niños abandonen la escuela debido al COVID-19» y que «cuanto más tiempo los niños permanezcan fuera de la escuela, menos probabilidades hay de que regresen «. Fore también expresó su preocupación de que la educación en el hogar prolongada podría conducir a reducciones en el bienestar emocional de los niños y, en algunos casos extremos, incluso podría poner en peligro su seguridad. “Sabemos que cerrar las escuelas por períodos prolongados [tiene] consecuencias devastadoras para los niños. Se exponen más a la violencia física y emocional. Su salud mental se ve afectada. Son más vulnerables al trabajo infantil, el abuso sexual y es menos probable que salgan del ciclo de la pobreza ”. – Henrietta Fore, directora ejecutiva de UNICEF U

n estudio publicado en European Child & Adolescent Psychiatry en enero de 2021 también analizó el efecto de las reglas de educación en el hogar impuestas sobre el bienestar de los padres. Los investigadores hablaron con 6.720 padres. Entre ellos, 2.002 tenían un hijo con una condición de salud mental diagnosticada. Los padres procedían de siete países: Reino Unido, Suecia, España, Bélgica, Países Bajos, Alemania e Italia. Los padres de los siete países informaron que ellos y sus hijos sintieron los efectos negativos de la prolongada falta de acceso a la educación presencial. Estos efectos «incluyeron aumentos en los conflictos domésticos, el uso de alcohol / drogas por parte de los padres y la educación en el hogar de mala calidad», explican los investigadores. Algunos padres, de cada país, también «informaron que su hijo no pudo participar en la educación en el hogar», y los autores del estudio sugieren que esto puede tener un impacto negativo significativo en el desarrollo académico. “La mayoría de los padres de niños con [necesidades educativas especiales] informaron que no recibieron o recibieron apoyo insuficiente durante la educación en el hogar”, señalan también los investigadores. Sin embargo, los autores del estudio también encontraron que algunos padres informaron haber tenido experiencias positivas relacionadas con la educación en el hogar.

Buscando nuevas estrategias de afrontamiento Un año después de la pandemia, continúan los cierres nacionales y regionales y otras restricciones preventivas en Europa, Estados Unidos y algunos países asiáticos, como Japón. Para muchos, el mundo se ve muy diferente de lo que parecía antes de marzo de 2020. Un estudio publicado en enero de 2021 y cubierto por MNT sugiere que, si bien las órdenes de quedarse en casa pueden haber tenido inicialmente un impacto negativo en la salud mental, el efecto puede desvanecerse a medida que las personas se adaptan a sus situaciones. Los ups Muchos lectores de MNT informan que las restricciones que les impiden ir al trabajo, la escuela, el gimnasio, el cine, etcétera, en realidad los han acercado a sus seres queridos y les han ayudado a acceder a recursos que antes estaban desaprovechados en su interior.

Una lectora de los EE. UU. Nos dijo que quedarse quieta le ha permitido construir una conexión más cercana con la naturaleza: “Personalmente, he disfrutado de estar en casa. Mi esposo y yo construimos potreros para nuestras gallinas [y] duplicamos el espacio de nuestro jardín. […] Y ahora mismo estamos cavando un pequeño estanque para atraer ranas y tal vez conseguir patos más adelante este año «. También explicó que ver a menos personas con más frecuencia ha fortalecido su vínculo: “[En] dedicar 2 horas a la semana a otra persona, solo al aire libre y a distancia, nos hemos vuelto mucho más cercanos que en los varios años que nos conocemos.

Estoy muy agradecido por eso.» «Finalmente», agregó, «he retomado una práctica de meditación nuevamente y descubrí que tomarme un tiempo durante el día para estar consciente y presente realmente me ayudó con la política, la emergencia climática y el virus». Según una investigación reciente, la meditación puede ser una herramienta útil para adaptarse a las crisis. Un artículo publicado en mayo de 2020 en la revista Irish Journal of Psychological Medicine sostiene que la atención plena y la meditación pueden ser útiles cuando se trata de experiencias emocionales negativas, en particular «ansiedad, abrumador y desesperación». “La meditación y la atención plena son habilidades útiles que pueden ayudarnos a sentarnos con nuestros miedos y nuestras circunstancias y a observar que, al igual que nuestros pensamientos, este período de nuestra vida también pasará”, concluye el autor.

Con el advenimiento de las vacunas COVID-19 y los candidatos a vacunas prometedoras, hay una renovada esperanza de que el mundo se abra a su debido tiempo. Hasta el momento, 12 vacunas han obtenido autorización en al menos un país y se han iniciado programas de vacunación contra COVID-19 en países de todo el mundo. La vacuna Pfizer-BioNTech, una vacuna de ARNm, está ahora autorizada en 68 países, incluidos EE. UU., Reino Unido y todos los países de la Unión Europea. La vacuna Moderna-NIAID, también una vacuna de ARNm, ha obtenido autorización en 40 países, mientras que la vacuna del vector viral Oxford-AstraZeneca ahora está autorizada en 74 países.