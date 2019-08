¿Qué tipo de bloqueo es más seguro para tu móvil?

Se calcula que el robo de teléfonos móviles aumenta con la llegada del verano un 30%. La playa, las piscinas y las terrazas son los escenarios perfectos para que los amigos de lo ajeno aprovechen cualquier despiste y se hagan con nuestros terminales para revenderlos o robar nuestros datos. Una posibilidad ante lo que lo más recomendable es proteger nuestros smartphones con contraseñas y bloqueos de seguridad que pueden ir desde claves PIN al reconocimiento fácil.

Sin embargo, no todas las opciones de bloqueo son igual de seguras. Por ello, desde Certideal, plataforma dedicada a la venta de smartphones reacondicionados, recogen algunas claves que deberíamos tener en cuenta a la hora de elegir la forma más segura de bloquear nuestros teléfonos inteligentes, especialmente en vacaciones ya que, en esta época del año, se produce un robo cada dos minutos.

Código PIN. El método más clásico y longevo se basa en introducir un código PIN, normalmente de 4 dígitos, para desbloquear nuestros terminales. En principio, se trata de un método seguro. Eso sí, siempre y cuando no pongamos claves sencillas como ‘1234’. Desde Certideal, recomiendan establecer códigos con los que no tengamos ninguna relación personal, por lo que deberíamos evitar poner nuestra fecha de nacimiento o algún aniversario.

Patrón. Dibujar un patrón en la pantalla es otro de los métodos más habituales para proceder al desbloqueo. Y, al igual que el código PIN, se trata de un método seguro si seguimos algunos consejos básicos como que la dirección del patrón no sea de izquierda a derecha, ni de arriba hacia abajo, ni dibujando la inicial del nombre. Opciones que, por otro lado, son bastante comunes.

Sin embargo, y a pesar de estas precauciones, desde Certideal señalan que “en ambos casos no tendremos nada que hacer si el móvil es hackeado, ya que existen aplicaciones diseñadas para acceder a los sistemas operativos, sorteando sin problemas contraseñas de seguridad como estas”. Por otro lado, el tamaño de las pantallas también influye ya que cuanto mayor sea, más visibilidad se obtiene y más fácil es identificar la combinación numérica o el patrón trazado si alguien se encuentra cerca de nosotros y nos vigila.

La compañía especializada en móviles reacondicionados explica que “otras opciones de seguridad, más prácticas y fiables, se basan en el control biométrico, un sistema con el que se identifica y reconoce una característica física e intransferible de una persona. Sin embargo, también tienen fallos que debemos tener en cuenta”.

Huella dactilar. Aparte de ser un método más cómodo, también es uno de los más seguros ya que no existen dos huellas dactilares idénticas. No obstante, el peligro lo encontramos con las huellas digitales, “que no son otra cosa que huellas artificiales o falsas que pueden llegar a coincidir hasta en un 65% de las veces con las reales”, detallan desde Certideal. “Esto es posible –continúan– porque los escáneres insertos en los teléfonos solo leen parte de las huellas y fotografían hasta 10 imágenes de ellas. De modo que, con que una parte de un dedo coincida con una de esas imágenes es suficiente para tener acceso completo”. Reconocimiento fácil. La facilidad para activar el reconocimiento facial se basa en el simple uso de la cámara frontal pero su fiabilidad no es completa ya que algunos estudios han demostrado que una fotografía impresa con buena resolución o un rostro parecido físicamente al original pueden confundir al sistema. Esto se debe a que la cámara examina y memoriza los rasgos principales pero no captura toda la profundidad de la cara. No obstante, recuerdan que ya existen opciones avanzadas que anulan esa inseguridad como, por ejemplo, el escáner del iris que funciona con un emisor de infrarrojos y dos puntos en la pantalla, indicadores de hacia dónde enfocar la mirada para el reconocimiento.

Por último, desde Certideal recomiendan a los usuarios que este verano tomen precauciones con todos los dispositivos que les acompañan en sus vacaciones. “Quizás la mejor manera sea pasar algún rato sin ellos y desconectar pero si no pueden vivir sin las pequeñas pantallas, siempre hay que mantenerlos cerca y guardados, que no queden a la vista de todo el mundo, sobre todo en los lugares veraniegos más concurridos”.