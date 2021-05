Qué hacer cuando tu Mac no responde

Si bien es cierto que una de las razones por las que muchos de nosotros usamos un dispositivo Mac de Apple, es que la mayoría de las veces, por acuñar una frase muy usada, simplemente funciona. Sí, no suele estropearse (o, al menos, no con la asiduidad que sufren los ordenadores personales o Pcs). No tenemos que pasar horas tratando con actualizaciones de controladores, solucionando problemas causados por software que bloquea otra aplicación, barruntando qué es lo que puede estar pasando o simplemente tratando de deshacernos de un virus (o quizá de un antivirus). Sin embargo, muy de vez en cuando, incluso en un Mac, las cosas salen mal. Si lo que necesitas es una sesión de reparación Mac Barcelona no lo dudes, un equipo de expertos estará más que solícito para resolver uno de esos poco habituales problemas con los Mac.

¿Puede colgarse un Mac por virus o malware?

Así es, si ves que no es posible mover el cursor o el teclado no responde, has de saber que no podrás forzar el cierre. Es momento de necesario reiniciar la Mac. ¿Has notado que tu MacBook no funciona como lo hizo cuando lo compraste por primera vez? ¿O tal vez te has encontrado con otros problemas que se han vuelto demasiado importantes para ignorarlos y se ha vuelto demasiado difícil usar la máquina?

Ya hemos comentado que un MacBook puede ser más confiable que otros modelos de ordenador, pero es probable que tarde o temprano tenga problemas de rendimiento. Afortunadamente, hay formas de abordar esos problemas acudiendo a manos expertas y no tienes que preocuparte de tener que comprar un dispositivo de reemplazo por el momento.

Cosas a tener en cuenta

Una de las pautas que deberías llevar a cabo habitualmente es intentar mejorar tu eficiencia de uso: uno de los problemas habituales suele ser que apenas queda espacio libre en el disco duro de la MacBook, o que el macOS está desactualizado o incluso que el escritorio de la MacBook tiene demasiados archivos. No olvides liberar espacio en el disco duro, eliminando la basura temporal del sistema que se haya acumulado con el tiempo. Las cachés de aplicaciones, las extensiones y los complementos son algunos de los ejemplos de datos basura temporales que debemos mantener “aseados”.

También te puede ocurrir que la imagen de la cámara FaceTime sea de muy mala calidad. Este es un problema reciente que se observa principalmente entre los modelos de MacBook Air. La imagen de la cámara FaceTime muestra una representación muy pobre de tu rostro y, a veces, va tan mal que ni siquiera vale la pena usarlo. Este problema en particular probablemente no esté relacionado con el hardware, lo que significa que la cámara del MacBook probablemente esté funcionando normalmente y puedas completar otras tareas relacionadas con la cámara. Pero vale la pena probarlo. Si puede hacer que otras aplicaciones de comunicación por video funcionen correctamente, el problema está en el software FaceTime. Si el vídeo no funciona en ninguna aplicación, el problema podría ser otra cosa. Sería un nuevo momento para llevar a reparar nuestro Mac cuando tengas tiempo y pedirles a los expertos que le echen un vistazo.

¿La batería dura muy poco?

Otro de los problemas habituales es una vida útil pobre de la batería. Esta deficiencia de la vida de la batería de un MacBook suele ser el resultado de demasiadas aplicaciones en segundo plano y efectos visuales. Para aplicaciones en segundo plano, te animamos a consultar el Monitor de actividad. La herramienta revela qué procesos requieren más memoria, GPU y energía. Deberías lograr hacer algunos cambios en este momento para mejorar la vida útil de la batería. Ten en cuenta que una aplicación puede estar ejecutándose en segundo plano porque está en la lista de elementos de inicio y se nos pudo haber olvidado cerrarla después de iniciar la MacBook. Si deseas mejorar la vida útil de la batería y el rendimiento de su Mac, debes desactivar los efectos visuales.