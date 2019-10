Qué es Intel Turbo Boost 3.0, características y utilidad

A principios de semana pasada hablábamos de la tecnología Turbo Boost de Intel en su versión 2.0, la cual tal y como vimos ha sido un gran paso adelante de la compañía. La tecnología avanzó y en la arquitectura Haswell mediante la gama HEDT de procesadores de Intel, la compañía lanzó una nueva versión enfocada a estos: ITB 3.o o Intel Turbo Boost 3.o. En este artículo explicaremos qué hace dicha tecnología y cómo funciona.

Intel Turbo Boost 3.0: la versión avanzada tiene nuevas características

Como decíamos, Intel Turbo Boost es una tecnología que ha avanzado con los años y en base a estos ha ido evolucionando. La última versión dentro de 2.0 lograba incluir muchas mejoras que repercuten más allá de la frecuencia.

Pero Intel Turbo Boost 3.0 va un pequeño paso más allá que su versión inferior, ya que está desarrollada en conjunto con el sistema operativo Windows.

Esto es posible debido a distintas implementaciones de los de Redmond para con las arquitecturas HEDT de Intel. En sus primeras versiones ITB 3.0 necesitaba de una especie de driver, el cual entraba en una especie de simbiosis con las SKU del procesador.

Para lograr esto, Intel introdujo una nueva característica, donde definía en UEFI a uno de los cores como el «preferido». Este núcleo en dicho proceso de selección completamente automático sería el encargado de elevar su frecuencia por encima del resto cuando se necesitase.

Actualmente, dicho driver no es necesario puesto que Windows ha obtenido la compatibilidad de este de forma nativa, por lo que la función del mismo se realiza y habilita automáticamente.

Cuando el SO detecta la capacidad del procesador, ya sabe que núcleo es el preferido y todos los parámetros para elevar su frecuencia. Pero si queremos monitorizar dicha asignación, Windows no lo hace de forma transparente de cara al usuario, sino que oculta dicho procedimiento como si no pasase nada.

Para ver esto en tiempo real tendremos que utilizar Intel Extreme Tuning Utility, el cual sí nos mostrará cómo funciona en tiempo real ITB 3.0.

Intel Turbo Boost 2.o vs 3.0 ¿Cuáles son las diferencias?

Aparte de la evidente diferencia en el uso del núcleo preferido por Windows, lo cual es una gran ventaja para la plataforma, hay otra diferencia más a tener en cuenta y que varía con cada serie de procesadores: ITB 3.0 logra elevar la frecuencia de un solo núcleo más alto que en su versión 2.0 y a misma arquitectura de núcleo.

Por ejemplo, en Skylake y Skylake-X al comparar un i7-6700K con un i9-7900X lo que podemos ver es que en el primer caso su frecuencia sube solo 200 MHz, mientras que en el segundo logra 1 GHz exacto.

La diferencia es palpable sin duda, lo cual puede marcar la diferencia en según qué escenarios. Por último, solo los procesadores de la serie i7-5XXX en adelante (y siempre dentro de la gama HEDT de Intel) pueden disfrutar de esta tecnología, como por ejemplo los i7-6950X, i9-7980XE, i9-9900X o el más nuevo i9-10980XE, así como el resto de las series con dicha nomenclatura.

Debemos tener en consideración que dicha tecnología actualmente no funciona en sistemas operativos Windows de 32 bits, donde además es necesario que el SO sea Windows 10 RS5 o posterior para que lo haga de forma nativa, ya que de lo contrario tampoco ofrece soporte si no es mediante su correspondiente driver de configuración.

Tampoco podemos olvidar que, al igual que Intel Turbo Boost 2.0, esta versión 3.0 está sometida a los mismos factores para su correcto uso, como tipo de carga de trabajo, número de núcleos activos, consumo de corriente, consumo energético total, temperatura del mismo y compatibilidad de sus unidades de cálculo con el SO.

Además, el número de núcleos que se ha beneficiado de ITB 3.0 ha subido en cada generación, ya que Broadwell-e solo lo aplicaba a un núcleo, Skylake-X a dos y ahora con Cascade Lake-X llegará hasta a 4 núcleos.

Fuente: Hardzone.es