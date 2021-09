¿Por qué los NFT son una oportunidad de inversión?

Recientemente el mundo se enloqueció por los NFT, y es que al parecer estos son una gran oportunidad de inversión. Pero ¿qué son los NFT y por qué son tan populares? Por sus siglas en inglés, su significado es «Non Fungible Tokens» que se refieren a bienes no fungibles, es decir, son activos que no se pueden sustituir. Un ejemplo claro de un bien no fungible son las obras de arte, estas son irrepetibles y poseen un sello de autenticidad. Pues bien, los NFT son la versión digital de las obras de arte, y el hecho de ser bienes únicos es uno de los principales factores que determina su precio.

¿Qué relación tienen los NFT con las criptomonedas?

En teoría las criptomonedas como el bitcoin o ETH son opuestas a los NFT debido a que son bienes fungibles, es decir, se pueden gastar e intercambiar. Aun así, su relación es estrecha, ya que estos trabajan con la tecnología Blockchain, también conocida como cadena de bloques y que funciona a través de una red de computadoras descentralizadas, usando criptografías que los hacen resistentes a la modificación de datos. Aunado a esto, los NTF están basados en estándares de Ethereum, que es una de las criptomonedas más populares del mundo, lo cual permite que sea fácil realizar operaciones de compraventa con ellos, puesto que utilizan los mismos monederos que ethereum.

¿Por qué todos quieren invertir en los NFT?

Del mismo modo que a las obras de arte, a los NFT también se les asigna un sello de autenticidad digital en forma de metadatos que garantiza que no se puedan modificar y que se lleve un registro de todas las transacciones que se hayan hecho, así como también del autor, siendo esta la principal razón por la cual mucha gente quiere invertir en los NFT. Porque a pesar de que no se pueden comercializar tan fácilmente como los bienes fungibles, como lo son las criptomonedas, o las inversiones en Bitcoin Profit, la exclusividad de este activo lo hace valioso y se estima que su precio sea cada vez mayor, por lo tanto, en la mayoría de los casos las personas suelen invertir en los NFT para luego poder venderlos a un precio mucho más elevado y obtener dividendos.

Los NFT son los activos digitales más prometedores.

No cabe duda de que vivimos en una era digital, y aunque a un gran porcentaje de individuos mayores se les dificulte entender cómo es que muchos bienes ahora son digitales, la realidad es que la generación actual cree fielmente que los activos digitales son una gran apuesta y que podrían resultar en mejores dividendos que los activos tradicionales. Actualmente una de las formas de inversión más populares son los juegos NFT, que consisten en minar un token o un artículo único para luego ser vendidos. Muchos de estos juegos resultan ser bastante rentables, pero existen otros que no lo son tanto. Si te encuentras preguntándote cuándo es el momento adecuado para invertir en NFT’s o cualquier otro activo digital, posiblemente la respuesta sea ahora mismo. Si aún tienes dudas de cuáles son las características de estos y cómo funcionan quizás puedas aclararlas a través del siguiente enlace. Es necesario entender que toda inversión, incluso de bienes fungibles o bienes tangibles tiene su porcentaje de riesgo, y que en cualquier situación lo mejor es intentar adquirir todos los conocimientos necesarios antes de dar el primer paso. Pero no debemos dejar que el miedo al cambio sea motivo para quedarnos con las ganas, muchas veces para ganar es necesario tomar algunos riesgos.

Crédito imagen: Marco Verch Professional Photographer & Twitch Streamer from Cologne.