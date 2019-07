¿Por qué arrugamos la cara después de probar algo amargo?

Aquí hay una actividad: Consigue un limón, pélalo y mantén la cara seria mientras comes todo.

¿Lo podrías hacer? No, probablemente no. ¿Cómo es posible que una fruta del tamaño de un puño tenga el poder de hacer que muevas tus músculos en contra de tu voluntad?

Los científicos no lo saben con seguridad, pero es muy probable que la respuesta tenga que ver con tres cosas: los protones, la vitamina C y el bufé de frutas tropicales que nuestros ancestros disfrutaban cuando vivían en los árboles.

El sabor que conocemos como «agrio» tiene una relación directa con la acidez. En términos químicos, la amargura es su paladar que dice «¡ahora mismo hay muchos protones sueltos en la boca!» Por supuesto, los protones no son realmente agrios. La investigación muestra que nuestros cuerpos han evolucionado para interpretar sus propiedades como agrias.

Para sobrevivir, los humanos necesitan comer ácido ascórbico, también conocido como vitamina C. Es esencial para que muchas de nuestras células y tejidos funcionen normalmente. Sin lo suficiente, los humanos pueden contraer escorbuto, una enfermedad potencialmente mortal.

Esto es lo vergonzoso: la mayoría de las criaturas pueden producir su propia vitamina C, pero nosotros no podemos. Hace aproximadamente 61 millones de años, los genes en los mamíferos que codificaban la síntesis de vitamina C mutaban, según un estudio realizado en 2011 en la revista Genética. En aquel entonces, teníamos un acceso tan fácil a la vitamina C de la dieta que no se seleccionó la mutación.

«Perdimos la capacidad de producir nuestra propia vitamina C porque la comíamos todo el tiempo», dijo Paul Breslin, profesor del Departamento de Ciencias de la Nutrición de la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey, a Live Science.

«Estábamos comiendo tanta fruta que no la perdimos», dijo.

Palabras como «ácido» y «agrio» tienen una mala reputación, pero a los humanos modernos les gusta mucho la acidez en el contexto correcto. En frutas como las manzanas y las naranjas, los sabores agridulces crean un delicioso equilibrio que refleja las dietas de nuestros antepasados ​​y nos lleva a consumir vitamina C. En el lado sabroso, la acidez puede indicar la fermentación, que ha existido durante todo el viaje evolutivo de los humanos. .

Entonces, si las comidas ácidas son sabrosas y buenas para nosotros, ¿por qué los limones hacen que los humanos se arruguen?

«Esa arruga de la cara es una especie de respuesta de rechazo», dijo Breslin, «o una respuesta de señalización para nosotros y para los demás».

Los científicos pueden especular sobre cuál podría ser esa señal, pero no lo saben con seguridad.

«La mayoría de las frutas que comemos no son súper ácidas», dijo. «La gente no hace todo lo posible para morder limones o limones».

Bueno, la mayoría de la gente no lo hace. Para aquellos que lo hacen, al menos no obtendrán escorbuto.