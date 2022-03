Paloma Lafuente desmonta los prejuicios sobre los amarres de amor

Los amarres de amor son los hechizos más demandados en el esoterismo. Sin embargo, no todo el mundo conoce la verdad sobre ellos ni las técnicas correctas para aplicarlos. Paloma Lafuente resuelve las dudas al respecto y desmonta los mitos y prejuicios que muchas personas tienen sobre los amarres de amor.

Hay muchos aspectos de este tipo de rituales que son totalmente desconocidos para los usuarios pero, sorprendentemente, también para muchos videntes que dicen ser expertos en la materia. Presta atención a todos los detalles.

Por qué los amarres de amor son mejor que otros hechizos

Seguro que a estas alturas has oído hablar de los amarres de amor. Son unos rituales de magia blanca que se han popularizado mucho por todo el mundo por diferentes razones. La principal, porque internet ha permitido darlos a conocer en diferentes foros especializados en esoterismo y también en redes sociales.

Sin embargo, se trata de una técnica ancestral que se practica en la videncia por su enorme poder en cuestiones sentimentales.

Mucha gente confunde los amarres de amor con otros hechizos como los endulzamientos y esto se debe a que existen diversos conjuros relacionados con los temas del corazón dentro de la santería.

Pero los amarres de amor son muy conocidos y están cada vez más solicitados porque tienen un gran poder. Hablamos de rituales de magia blanca que sirven para todo tipo de cuestiones sentimentales, que ofrecen resultados consolidados a largo plazo y que están totalmente personalizados, por lo que son de lo más variados.

La principal diferencia entre los endulzamientos y los amarres de amor es que los primeros están pensados para potenciar la parte positiva de una pareja, mientras que los amarres de amor sirven para resolver cualquier tipo de cuestión sentimental, desde superar una ruptura a recuperar un amor perdido o alejar a terceras personas. Todo cabe.

Esto no quiere decir que los amarres de amor sean mejores ni peores que otros hechizos sino que, en determinadas circunstancias, son el conjuro más recomendable para solucionar el problema que se plantea a cada persona.

No siempre los amarres de amor son el ritual más adecuado, pero eso no se decide al azar ni por capricho, sino que se tienen que dar una serie de condiciones que solamente con el estudio individualizado de cada caso se puede determinar.

Esto nos lleva a una idea fundamental en la que profundizaremos más adelante: no todo el mundo puede hacer amarres de amor. Solamente los profesionales con experiencia pueden guiarte para llevar a cabo estos rituales de forma correcta y sólo estos videntes experimentados son los que saben qué amarre de amor se debe aplicar y de qué manera en cada caso.

Falsos mitos sobre los amarres de amor

Uno de los grandes problemas del esoterismo es que se enfrenta a diario con la presencia de falsos videntes y profesionales sin experiencia que estafan a los clientes y dañan la imagen del sector. Esto ha provocado también que exista mucha desinformación e información falsa sobre los amarres de amor que la mayoría de las personas creen.

Consultas como la de Paloma Lafuente, una prestigiosa vidente española reconocida en todos los rincones del mundo, reciben a menudo a clientes que piden amarres de amor y que les cuentan historias de lo más variopintas sobre los amarres de amor.

En este sentido, internet se ha convertido en un arma de doble filo. Por un lado, es una fuente de bulos y fake news difíciles de controlar y, también, son el lugar en el que campan a sus anchas los falsos esotéricos que, amparados por el anonimato, engañan a las personas para quedarse con su dinero.

Pero, por otra parte, internet ha abierto muchas posibilidades para los clientes que necesitan la ayuda de un profesional de prestigio. En el caso de Paloma Lafuente, su servicio se ha ampliado en los últimos años a las consultas a través de internet y eso ha permitido que sean cada vez más las personas que acuden a ella con un simple correo electrónico desde cualquier lugar del planeta, especialmente de Latinoamérica y Estados Unidos.

Esto le ha permitido comprobar de primera mano que los amarres de amor se han popularizado mucho pero que no todo el mundo conoce los datos correctos sobre este tipo de hechizos. ¿Cuáles son los principales falsos mitos de los amarres de amor?

Muchos creen que los efectos de los amarres de amor son inmediatos y esto es un gran error porque se trata de conjuros con resultados progresivos que se van consolidando con el paso del tiempo.

y esto es un gran error porque se trata de conjuros con resultados progresivos que se van consolidando con el paso del tiempo. Hay quien, aprovechando las dudas de otras personas, les hacen creer que los amarres de amor no son efectivos . Esto les hace perder la fe, cuando en realidad es probable que esa persona no estuviera haciendo bien el amarre de amor o no estuviera siguiendo adecuadamente los pasos.

. Esto les hace perder la fe, cuando en realidad es probable que esa persona no estuviera haciendo bien el amarre de amor o no estuviera siguiendo adecuadamente los pasos. Se ha extendido la creencia de que todo el mundo puede hacer amarres de amor. Esto no es así. Aunque cada persona pueda poner en marcha estos rituales, siempre es necesaria la presencia de un profesional con experiencia que nos guíe y nos indique los ingredientes y los pasos a seguir.

¿Se pueden hacer amarres de amor caseros?

Como decimos, es necesaria la presencia de un experto en amarres de amor como Paloma Lafuente para poder llevar a cabo el hechizo de forma correcta pero eso no significa que no podamos realizar nosotros mismos ese amarre de amor en nuestra casa.

El ejemplo de Paloma Lafuente es claro en este sentido. Ella atiende a muchos usuarios a través de internet y sus amarres de amor son de los más prestigiosos a nivel internacional dentro del mundo del esoterismo. Eso sí, aunque cada cliente ejecuta el conjuro, es Paloma Lafuente quien les da las instrucciones, les guía en cada paso, les dice qué ingredientes deben utilizar y les hace un seguimiento para comprobar que todo marcha correctamente.

Esto quiere decir que, efectivamente, se pueden hacer amarres de amor caseros, pero nunca por nuestra cuenta porque, sin la experiencia ni las habilidades adecuadas, nunca sabremos qué ritual debemos aplicar ni cómo hacerlo.

En este sentido, el ‘secreto’ de Paloma Lafuente está en la preparación previa. Muchos videntes sin experiencia o falsos videntes -que dicen ser expertos en amarres de amor pero no lo son- se saltan un paso imprescindible para que un amarre de amor tenga éxito: la lectura de las cartas del tarot.

Una sesión de cartomancia es esencial para poder realizar el amarre de amor correcto, ya que este método permite conocer muchos datos sobre el usuario. Así, se puede saber en qué punto está una relación y cuál es el destino de esas personas. Esto nos permitirá, primero, saber si merece la pena llevar a cabo un amarre de amor u otro tipo de conjuro; segundo, aplicar el ritual más adecuado para cada caso; y, tercero, personalizar ese hechizo para poder obtener los resultados esperados.

A continuación podemos ver qué ocurrió en la consulta de Paloma Lafuente en el caso de un cliente que no había contado anteriormente con la ayuda adecuada para solucionar su caso. Este email llegó a la consulta de la prestigiosa vidente española:

“Querida Paloma, mi nombre es Sebastián. Hace unos meses rompí con mi pareja después de muchos años de relación. Ella me dejó sin dar explicación, se llevó sus cosas de casa y yo no he conseguido superarlo. Mi casa me sigue oliendo a ella e incluso me despierto en medio de la noche porque sigue apareciendo en mis sueños. Al poco de separarnos le planteé mi problema a un chamán y me habló de los amarres de amor. Me pidió una cantidad de dinero y me dijo que debía hacer unas oraciones en un altar con una vela y una foto de mi pareja. Pero cobró el dinero y nunca me envió la oración. El altar sigue ahí por si sirviera de algo pero necesito tu ayuda porque he leído que eres una de las mayores expertas en amarres de amor”.

Paloma Lafuente leyó este correo electrónico y se puso de inmediato en contacto con este hombre. Lo primero que le explicó es que se había puesto en manos de la persona equivocada, porque lo primero que hizo fue pedirle dinero sin hacer nada por él. Después le contó lo que realmente era un amarre de amor y le citó para una lectura de las cartas del tarot.

En ella descubrió que la ruptura con su pareja era definitiva y que, por tanto, no necesitaba un amarre de amor para recuperar a ese amor perdido sino otro que le permitiera superar la ruptura y rehacer su vida, quizás encontrando una nueva pareja. Entonces planificó cuál era el conjuro más adecuado para su caso, personalizó el ritual y le indicó qué ingredientes necesitaba para poner en marcha el hechizo. Eran ingredientes sencillos de utilizar, siempre con un toque personal porque ningún amarre de amor es igual a otro, y realizó un seguimiento de su caso para estar segura de que este hombre seguía los pasos correctamente y obtenía los resultados esperados.

Razones para recurrir a profesionales en amarres de amor

Como hemos visto, la ejecución del ritual en sí es posible hacerla en casa pero nunca sin la supervisión de un profesional esotérico con experiencia.

Muchas personas tienen la creencia de que da igual en manos de quién te pongas porque ya de por sí los amarres de amor son conjuros muy poderosos. Pero la realidad es que, sin la ayuda correcta, el conjuro puede no servir para nada. Ésta es una de las razones por las que se ha extendido el mito de que los amarres de amor no funcionan. Pero, en realidad, lo que hace que no funcionen es que no están hechos de la forma correcta.

Por tanto, es un profesional quien debe estudiar nuestro caso, planificar el amarre de amor más adecuado, guiarnos en cuanto a los ingredientes y los pasos a llevar a cabo y realizar un seguimiento para comprobar que el hechizo se ha hecho correctamente y ha dado los resultados esperados.

No es extraño que, incluso así, haya veces en las que los amarres de amor no surtan efecto. Pero, precisamente por eso, la intervención de un profesional es indispensable. Sólo un experto en amarres de amor podrá detectar dónde se ha cometido el fallo que impide el éxito del conjuro para poder subsanar el error y lograr un resultado efectivo.

Es cierto que los amarres de amor son sencillos de llevar a cabo. Precisamente, esto es así porque, al tener que ser personalizados, cada persona deberá ejecutarlos en su casa. Pero su verdadero poder reside en toda la preparación que requiere, en todo lo que puede aportar un experto esotérico en este tipo de casos. Con la experiencia y los conocimientos adecuados, como es el caso de Paloma Lafuente, los resultados son mucho más sorprendentes.

Opiniones sobre los amarres de amor de Paloma Lafuente

Paloma Lafuente es una de las grandes tarotistas españolas y una de las profesionales más reconocidas en todo el mundo en amarres de amor. Las opiniones sobre su labor en foros de internet especializados y redes sociales no pueden ser más positivas.

Además, su transparencia y honestidad a la hora de tratar a sus clientes la han convertido en un claro referente dentro del sector. Paloma Lafuente siempre ofrece profesionalidad, discreción, experiencia contrastada y un trato personalizado a quienes acuden a su consulta.

Eso ha hecho que, desde que amplió su servicio a través de internet, cada vez más personas de Latinoamérica y Estados Unidos, y de otros lugares del mundo, se pongan en contacto con ella a través del correo electrónico para solicitar sus servicios y consejos.

Como especialista en amarres de amor, este ritual es de los más solicitados por sus clientes pero también otros muchos en los que puede aportar sus más de 25 años de trayectoria y experiencia.

ARTÍCULO PATROCINADO