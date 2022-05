Los residuos plásticos en las playas se incrementarán un 50% este verano

Keep Sea Blue recoge aproximadamente 150 toneladas de plástico al mes, es decir, el equivalente a aproximadamente 5 millones de botellas de plástico. Con el levantamiento de las restricciones y unas previsiones que apuntan a un crecimiento significativo del turismo para este año, Keep Sea Blue estima que se producirá un incremento del 50 % en los residuos plásticos en las costas mediterráneas durante 2022. Keep Sea Blue trabaja con voluntarios, otras organizaciones sin ánimo de lucro, empresas del sector privado y autoridades locales para recoger los desechos plásticos de las playas, incluidos materiales como botellas, nailon y redes de pesca.

Los residuos recogidos se clasifican cuidadosamente y se procesan para convertirlos en Recovered Seaside Plastic, una materia prima reciclada certificada que utilizarán los fabricantes y las marcas para elaborar nuevos productos o envases.

A través de la plataforma habilitada para blockchain, los socios certificados registran información y rastrean el plástico desde su punto de origen hasta la zona costera específica donde se haya recogido.

Las empresas que utilizan envases fabricados con material reciclado pueden añadir la insignia «Recovered Seaside Plastic» en sus productos o empaquetado, proporcionando a sus clientes la prueba de que el producto ha seguido un proceso circular y las credenciales de sostenibilidad. Entre los socios de Keep Sea Blue se encuentra Klöckner Pentaplast, un fabricante global de productos de envasado sostenibles, que utilizará material reciclado de plásticos recogidos en la costa por Keep Sea Blue para crear empaquetado para alimentos frescos en el Reino Unido, Italia, Portugal, Alemania y Turquía. «Lo bueno de todo lo que hemos creado es que ahora se pueden rastrear los materiales y comprobar lo que sucede con los residuos que se han recogido. Si un equipo de voluntarios o una comunidad local recoge 200 kg. de plástico, pueden comprobar dónde termina este plástico y cómo se ha utilizado para crear un nuevo producto. Y eso es muy motivador», señala Lefteris Bastakis, fundador de la organización. «Las tecnologías avanzadas son herramientas de enorme valor para luchar contra el cambio climático. Oracle afronta los desafíos de sostenibilidad con soluciones que puedan incorporarse fácilmente a las principales actividades de cualquier organización. La plataforma de blockchain de Keep Sea Blue es una forma muy innovadora de utilizar la tecnología y estamos muy orgullosos de ser parte de su éxito. Con suerte, el modelo de economía circular servirá de inspiración para que muchas más organizaciones aprovechen el poder de la tecnología con el fin de impulsar el éxito empresarial de una manera sostenible», afirma Stefanos Dionysopoulos, country leader de Oracle Grecia.