Los problemas más comunes de viajar sin hablar el idioma del destino

Este año los aeropuertos vuelven a estar abarrotados de turistas que estaban deseando recuperar el tiempo perdido durante la pandemia, y que han retomado todos los planes que habían pospuesto durante tanto tiempo. Muchos de ellos, se han decantado por viajes internacionales que antes no eran tan posibles debido a las estrictas restricciones COVID. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, los viajes internacionales han aumentado un 394,8% con respecto a 2021.

Pese a esta ausencia de restricciones sanitarias, sigue habiendo un gran problema al que muchos turistas que viajan a otros países se tienen que enfrentar: la barrera idiomática. España es el segundo país de la Unión Europea con peor nivel de inglés según datos del Eurobarómetro Especial 386, y el resto de idiomas foráneos no corren una mejor suerte. Este es el principal motivo por el que muchos españoles se replantean el viajar al extranjero, y los que lo hacen pueden enfrentarse a situaciones verdaderamente incómodas resultado del desconocimiento del idioma.

Con este problema en mente, Vasco Electronics ha trabajado en el lanzamiento de un dispositivo capaz de traducir textos, fotos y audios hasta a 108 idiomas diferentes, el Traductor Vasco V4. De esta forma, todos los problemas ocasionados por la falta de comprensión de un idioma ya sea oral o escrita, dejarán de ser la preocupación de cualquier viaje internacional.

Choques culturales producidos por el idioma

El idioma y la cultura de un país están estrechamente ligados, y existen una infinidad de expresiones que no se pueden traducir literalmente a otros idiomas. En este sentido, es bastante común por parte del viajero que desconoce el idioma intentar traducir de forma literal, sin tener en cuenta que puede estar diciendo algo completamente erróneo.

También es muy común que, aunque se hayan estudiado algunas frases para el viaje, la pronunciación lleve a confusión con la población local porque la fonética del país del destino sea completamente distinta a la española. Existen infinidad de películas que reflejan estas situaciones, y hablar más alto nunca soluciona el problema.

¿Qué pone ahí?

No todos los aeropuertos son tan grandes y no todas las estaciones de autobuses locales contienen información en todos los idiomas que los turistas puedan necesitar. Es frecuente encontrarse con viajeros desorientados porque no logran encontrar la dirección adecuada para llegar a su autobús, y en más de una ocasión terminan perdiéndolo por el desconocimiento del idioma escrito.

La señalización en las grandes ciudades suele aparecer en distintos idiomas, pero con frecuencia las áreas de interés no se encuentran exclusivamente en las grandes urbes, y el desconocimiento del lenguaje dificulta poder llegar a estos sitios.

Yo no quería pedir esto

Pedir en los restaurantes locales también puede llegar a ser toda una odisea. Después de mucho rato buscando el restaurante perfecto con unos precios razonables, el menú puede llegar a resultar totalmente incomprensible y se termina pidiendo algo muy distinto a lo que inicialmente se quería. Esta situación puede ser muy habitual, ya que muchos restaurantes locales alejados de las zonas turísticas no tienen una carta en diferentes idiomas.

El desconocimiento de lo que pone en el menú puede llevar a que un entrante, que en un principio resultaba vistoso en la imagen de la carta, sea un plato extremadamente picante o contenga ingredientes a los que el comensal es intolerante.

La solución para evitar todos estos problemas

Las barreras idiomáticas pueden suponer una gran fuente de problemas en viajes internacionales, pero actualmente existen soluciones tecnológicas que permiten romper esas barreras y disfrutar de una gran experiencia con mayor libertad y seguridad.

Este es el caso del Traductor Vasco V4 de Vasco Electronics, que permite la comunicación hasta con el 90% de la población mundial gracias a su soporte en 108 idiomas, incluyendo también dialectos. Este software está compacto en una pantalla de 5 pulgadas, que es fácil de transportar para poder sacarla del bolsillo en cualquier situación que sea requerida.

Este nuevo dispositivo permite la traducción tanto de audio, como de imágenes y textos. Además, funciona con GSM y contiene una tarjeta SIM que proporciona Internet gratis de por vida al usuario en casi 200 países sin ningún tipo de suscripción. Esto permite que el viajero no necesite depender de una señal WiFi y pueda viajar con comodidad en cualquier destino donde la señal WiFi no sea tan buena, y donde los nativos sólo hablen el idioma local y no haya diversidad de carteles en varios idiomas.