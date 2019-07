Los estrenos de cine más esperados de lo que queda de 2019

Once Upon a Time in Hollywood (9 de agosto)

Otra de las grandes esperadas en 2019 es la nueva película de Quentin Tarantino. Once Upon a Time in Hollywood narra la vida de un actor de westerns que trata de abrirse camino en Hollywood y que resultará ser vecino de Sharon Tate, la actriz asesinada en 1969. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio protagonizan este retrato del Hollywood de los años 60. Margot Robbie, que interpreta a Sharon Tate, ya ha colgado en su Instagram el cartel de la película donde la vemos caracterizada de la actriz.

Y Sony también ha publicado ya el tráiler de Once upon a time, en el que podemos ver un pequeño adelanto de la novena película de Quentin Tarantino.

El silencio de la ciudad blanca (30 de agosto)

La adaptación de la novela homónima de Eva García Sáenz de Urturi es uno de los estrenos españoles más esperados de 2019. Tras el éxito de la saga, este thriller criminal busca repetir triunfo en la gran pantalla con Belén Rueda (Perfectos desconocidos) y Javier Rey (Velvet) como protagonistas.

IT: Capítulo 2 (6 de septiembre)

Tras la adaptación de la novela It de Stephen King (la segunda que se hace) en 2017 y su éxito en taquilla y entre los fans y críticos, llega la secuela del icónico payaso. Ahora los niños son adultos y deberán volver a enfrentarse a Pennywise. James McAvoy (X-Men), Jessica Chastain (La noche más oscura), Jay Ryan (Beauty & The best), Bill Hader (Barry), James Ransone (The Wire), Isaiah Mustafa (Shadowhunters), Andy Bean (Power) y Bill Skarsgård, que repite como Pennywise, protagonizan la segunda parte de una de las películas de terror más taquilleras de la historia.

Downton Abbey (20 de septiembre)

Este drama de época, basado en la popular serie de televisión británica Downton Abbey, ha sido dirigido por Michael Engel (Unbreakable Kimmy Schmidt). La serie, que terminó después de 6 temporadas en 2015 (y que obtuvo 69 nominaciones a los Emmy), no finalizó del todo y ahora, las vidas de los aristócratas Crawley volverán, esta vez a la gran pantalla, pero con el mismo estilo tal y como muestra su tráiler. En Trendencias7 novelas para las que adoran Downton Abbey

Quien a hierro mata (27 de septiembre)

Paco Plaza (Verónica) se encarga de dirigir este thriller de venganza, narcotráfico y familia protagonizado por Luis Tosar (Celda 211), Ismael Martínez ([Rec]³: Génesis), María Vázquez (María (y los demás)) y Xan Cejudo (El pianista), entre otros.

Joker (4 de octubre)

Joaquin Phoenix (Her) interpretará al Joker, el villano de DC, en esta película que contará qué le ocurre a Arthur Fleck, un cómico fracasado que acaba transformándose en el Joker, uno de los enemigos de Batman. Todd Phillips (Resacón en Las Vegas) dirige esta película que quiere ser un soplo de aire fresco en el mundo de los superhéroes. No tiene relación con las demás películas de DC y ya hemos podido ver el primer tráiler, además del primer póster de la película.

Zombiland 2 (11 de octubre)

La cuadrilla matazombies más extraña del cine regresa diez años después. Esta esperada secuela ya ha comenzado su rodaje y se estrenará a finales del año. Una divertida comedia con algo maravilloso: podremos volver a ver a Emma Stone dándole su merecido a los zombies.

El jilguero (11 de octubre)

Ansel Elgort en Baby Driver

La adaptación de la novela homónima de Donna Tartt (Premio Pulitzer a la mejor obra de ficción en 2014), cuenta la historia de Theo Decker un joven que a su madre en un atentado en el Metropolitan Museum. La película está protagonizada por Ansel Elgort (Baby Driver), al que acompaña Nicole Kidman (Big Little Lies) y Sarah Paulson (American Horror Story) entre otros. Ya hemos podido echar un primer vistazo al tráiler y el resultado de la adaptación es más que apetecible.

42 Mientras dure la guerra (11 de octubre)

Alejandro Amenábar retrata la Guerra Civil Española durante el verano de 1936, cuando Miguel de Unamuno decide apoyar públicamente la sublevación militar. Karra Elejalde en el papel del escritor, protagoniza esta película junto a Eduard Fernández (Todos los saben), Nathalie Poza (La catedral del mar), Luis Zahera (El Reino) y Luis Bermejo (Magical Girl) entre otros. El tráiler ya nos ha emocionado.

La mujer en la ventana (octubre 2019)

La adaptación de la novela homónima de A. J. Finn estará protagonizada por Amy Adams (Heridas Abiertas), Gary Oldman (El instante más oscuro) y Julianne Moore (Siempre Alice). Este thriller psicológico ha sido dirigido por el mismo autor de la novela y tratará de confundirnos con lo que es real y lo que es fruto de nuestra imaginación. En TrendenciasSi te ha fascinado Heridas Abiertas (como a nosotros), te interesarán estos libros de su autora

Terminator 6 (15 de noviembre)

Esta nueva historia será la secuela directa de Terminator 2: El juicio final (1991) y es claramente la película más femenina de la saga. Natalia Reyes, Mackenzie Davis y Linda Hamilton protagonizan Terminator 6, dirigida por Tom Miller (Deadpool), en la que también podremos ver a Arnold Schwarzenegger.

Frozen 2 (27 de noviembre)

Tras enamorar a medio mundo con Let it go y ganar dos Oscars en 2014, Anna y Elsa regresan a la gran pantalla. Una historia para toda la familia, con mucha nieve, muchos sentimientos y mucha acción, a juzgar por lo que hemos podido ver en el primer tráiler.

Star Wars: Episodio IX (20 de diciembre)

J.J. Abrams vuelve a coger las riendas como director de la película que cierra la nueva trilogía de Star Wars. Volverá a estar protagonizada por Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega y Oscar Isaac y será la lucha definitiva entre el lado oscuro de la fuerza y la ya jedi, Rey. Esta película, la novena de la saga Skywalker, es el esperado final de los fans tras el fracaso que supuso para muchos el episodio anterior.

El tráiler que se presentó en 13ª Star Wars Celebration, vino acompañado del título definitivo de la película, Star Wars: El Ascenso de Skywalker.

Cats (25 de diciembre)

El popular musical se reinventa en la gran pantalla con esta adaptación dirigida por Tom Hooper. Jennifer Hudson, Taylor Swift, James Corden e Ian McKellen encabezan el reparto de uno de los musicales del año. Jennifer Hudson interpretará a Grizabella, la protagonista, y ya hemos podido ver el primer tráiler, que se ha convertido en toda una sensación en internet. En TrendenciasComo lo lees: Taylor Swift y el resto del reparto de ‘Cats’ serán gatos de tamaño real en la adaptación al cine del musical

Mujercitas (25 de diciembre)

Es uno de los estrenos más apetecibles para nosotros este año. La adaptación del libro (la tercera que se hace) cuenta con un maravilloso reparto: Eliza Scanlen (que dará vida a Beth), Saoirse Ronan (Jo), Emma Watson (Meg) y Florence Pugh (Amy). Greta Gerwig (Lady Bird) ha sido la encargada de escribir y dirigir la película y tenemos unas ganas locas de poder volver a disfrutar de esta preciosa historia.

Fuente: Trendencias.com