Con motivo del día Mundial del Videojuego, que se celebra el 29 de agosto, la empresa especializada en la compra y venta de productos de segunda mano Cash Converters ha publicado el ranking con los 10 videojuegos de segunda mano más vendidos en España en el último año. Este listado, encabezado por Grand Theft Auto V para Play Station 4, incluye seis juegos para PS4, uno para PS5 y tres son compatibles con Nintendo Switch.

Los videojuegos son algunos de los productos más demandados en el mercado de la segunda mano y la compra de los mismos se sigue haciendo, en la mayoría de ocasiones, en tiendas físicas (solo el 30% de las compras son online). “Los gamers buscan juegos a buen precio y que estén en buen estado, e incluso adquieren ejemplares más antiguos que son difíciles de encontrar de otro modo. Además, con este tipo de producto solemos tener ventas cruzadas, es decir, es muy habitual que vengan a las tiendas a vender un juego que ya no usan y se lleven otro que quieren probar o coleccionar”, asegura Karla Pantoja, Product Manager de videoconsolas y videojuegos de la compañía.

Estos son los 10 videojuegos de segunda mano más vendidos en España:

1. Grand Theft Auto V PS4

Por segundo año consecutivo, Grand Theft Auto, en su versión para PS4, sigue liderando el ranking. A pesar de que se lanzó hace casi dos décadas, este juego ambientado en un mundo abierto en el que los jugadores pueden moverse libremente pasando por distintos escenarios, es el más buscado entre los gamers en el mercado de la segunda mano.

2. Read Dead Redemption 2 PS4

El segundo más vendido es el western Read Dead Redemption 2, un videojuego que escala dos puestos desde el año pasado, cuando ocupaba el cuarto lugar en la lista. Este juego de acción y aventura para un jugador o para jugadores múltiples en línea, está ambientado en el año en 1899 en el lejano oeste estadounidense y desarrollado en un entorno de mundo abierto con una versión ficticia del oeste, el medio oeste y el sur de los Estados Unidos.

3. Call of Duty Black OPS 4 PS4

El género bélico también tiene presencia en el ránking. Este título de la serie Call of Duty escala dos puestos desde el año pasado y se mete en el podio de este listado.

La historia del juego transcurre durante la Guerra Fría, mayoritariamente durante la Guerra de Vietnam. El protagonista es un agente del Grupo de Estudios y Obsevaciones (SOG) y agente de la División de Actividades Especiales (SAD) de la CIA. Como en otras ediciones de la saga, el videojuego es de disparos en primera persona y el ambiente cerrado y lineal.

4. FIFA 22 PS4

Si el FIFA 21 para PS4 ocupaba el año pasado el tercer puesto, este año el fútbol tiene su espacio en el ranking con FIFA 22. El popular videojuego mejora cada edición y FIFA 22 trajo algunas novedades con respecto a la anterior versión: mejoras técnicas con un algoritmo de aprendizaje para capturar la forma de juego de los futbolistas, IA de los porteros mejorada, el cambio de ritmo en el uno contra uno con el sprint explosivo, nuevas tácticas ofensivas, etc.

5. Call of Duty Black OPS 3 PS4

Aunque se lanzó hace casi una década, en el mercado de la segunda mano, según Cash Converters, el quinto puesto lo ocupa otra edición de la saga bélica Call of Duty para Play Station 4.

6. Gran Turismo 7 PS5

El último título de la legendaria serie de juegos de carreras ocupa el sexto puesto en la lista de los más vendidos. Más de 420 coches, casi 100 pistas y un tiempo de juego de más de 50 horas han convertido a este videojuego en uno de los más demandados en el mercado de la segunda mano.

7. The last of us Remastered PS4

Este juego de acción y aventura, con ciertos toques de survival horror, ha conseguido colarse en el séptimo puesto. Esta edición remasterizada para PS4 cuenta con un mejorado apartado gráfico que ofrece un mayor realismo a los distintos escenarios del juego, en los que una extraña plaga se apodera del ser humano y les convierte en seres deformados que deambulan

por las ciudades de Estados Unidos, exterminándose entre sí para apoderarse de la escasez de comida y armas.

8. Mario Kart 8 Deluxe N-Switch

La velocidad y las carreras, en su versión más divertida, ocupa el octavo lugar, de la mano de Mario Kart 8 Deluxe. Este juego consigue mantenerse en el mismo puesto del listado por segundo año consecutivo. Mario kart 8 admite hasta ocho pilotos en partidas de multijugador local.

9. Super Mario Odyssey N-Switch

El personaje creado por Shigeru Miyamoto, uno de los más reconocidos en el mundo de los juegos electrónicos, Mario Bross, se cuela de nuevo en el ranking, manteniendo su posición con respecto al ranking de Cash Converters de hace un año. Se trata de un juego en 3D de mundo abierto que cuenta con los mejores gráficos de la saga. En este caso, la gorra del personaje tiene un gran protagonismo y ofrece diversas funcionalidades, como ayudar al jugador a recorrer las escenas o a controlar a los enemigos.

10. The Legend of Zelda: Breath of the Wild N-Switch

La décimo octava entrega de la serie de acción y aventura cierra el ranking de este año. Un extenso mundo abierto y la posibilidad que ofrece al jugador de recorrer de forma libre el territorio de Hyrule, convierten a este juego en uno de los favoritos en el mercado de la segunda mano.